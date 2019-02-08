«Поддержка бизнесу по нацпроектам будет беспрецедентной — ожидаем ответного роста налоговых отчислений»

Глава Удмуртии прокомментировал итоги сбора налогов в 2018 году

72 процента всех налогов, собранных на территории Удмуртии в 2018 году, были направлены в федеральный бюджет. В республике осталось всего около 61 млрд рублей, и динамика роста объема налогов тоже не в пользу региона — такие данные были озвучены на заседании коллегии УФНС по УР. При этом глава Удмуртии Александр Бречалов считает, что оказываемая бизнесу поддержка со стороны властей должна иметь ответную реакцию с его стороны. Подробности — в материале «Реального времени».

«Основными двигателями роста стали нефтедобывающие предприятия»

По итогам 2018 года на территории Удмуртии было собрано 218,4 млрд рублей налоговых поступлений и неналоговых платежей — это почти на 30% больше, чем в 2017 году. Цифры на расширенном заседании коллегии Управления ФНС по республике привел его руководитель Юрий Горюнов.

При этом сохраняется серьезный перевес поступлений, отправляемых в федеральный бюджет. В него уходит свыше 157 млрд рублей, или 72% собираемых налогов. В 2017 году в федеральный бюджет было направлено 66% поступлений, годом ранее — 61%. Причем в 2018 году этот объем по сравнению с предыдущим годом увеличился сразу на 41,5% (это гораздо выше среднего показателя по регионам ПФО, который оценивается в 25%). Поступления в консолидированный бюджет Удмуртской Республики при этом увеличились только на 6,8% и составили 60,9 млрд рублей.

В целом динамика по налоговым поступлениям, по словам Горюнова, связана с ростом цен на нефть и, соответственно, доходами нефтедобывающих компаний.

— Основными двигателями роста стали нефтедобывающие предприятия. Их лидерство в отраслевой структуре поступлений стало еще значимее, чем в прошлом году. Удельный вес в общем объеме собранных налогов составил в 2018 году 65% против 58% в 2017-м, — сообщил руководитель УФНС.

На второй позиции среди «двигателей роста» — предприятия обрабатывающей промышленности, занимающие долю в 14,3%, на третьей — торговля с долей 4,5%.

Налог на прибыль в минусе

Поступления по налогу на добычу полезных ископаемых, полностью перечисляемому в федеральный бюджет, составили 110 млрд рублей, то есть половину от общего объем собираемых на территории Удмуртии налогов. Прирост по нему в сравнении с предыдущим годом составил 48,3%. Почти на треть выросли поступления по НДС, на 17,3% — по имущественным налогам, на 11,7% — НДФЛ, на 6,1% — акцизы.

Единственным налогом, по которому в прошлом году было зафиксировано падение, стал налог на прибыль — на 2,1%. Он зачисляется в региональный бюджет. Комментируя эти цифры, Горюнов поддержал необходимость усиления работы по укреплению доходной части бюджета.

— Понимая, что в общем объеме поступлений налога на прибыль, в силу безусловной весомости, более 55% занимают платежи крупнейших налогоплательщиков, администрируемых на федеральном уровне, и факт того, что налоговый орган УР не уполномочен осуществлять налоговый контроль за данной категорией плательщиков, управление поддерживает инициативу главы и правительства УР по возобновлению работы совета по координации деятельности, направленной на укрепление доходов территориального бюджета республики и роста налогооблагаемой базы и налогов, формирующих его доходную часть, — отметил руководитель УФНС.

Он добавил, что за счет контрольно-надзорной деятельности налоговых органов в 2018 году было доначислено в бюджетную систему 1,7 млрд рублей, из них в республиканский бюджет — 600 млн рублей. При этом в целом на 1 января 2019 года долги по налогам и страховым взносам в Удмуртии составили 10,4 млрд рублей. В прошлом году принудительно взыскано долгов на 9,3 млрд рублей.

«Управление поддерживает инициативу главы и правительства УР по возобновлению работы совета по координации деятельности, направленной на укрепление доходов территориального бюджета республики», — заявил Юрий Горюнов



Разные позиции

Позиция правительства Удмуртии относительно распределения налогов с того момента, когда республику возглавил Александр Бречалов, значительно изменилась. Если в предыдущие годы делались попытки выходить на федеральный уровень с предложением исправить существующий дисбаланс поступлений в бюджеты РФ и УР, то Бречалов в первые дни работы в республики заявил, что против распределения 50 на 50.

Правительству было дано поручение в первую очередь изыскивать внутренние резервы для пополнения бюджета за счет повышения эффективности расходов, оптимизации, реализации непрофильных или неиспользуемых активов. В 2017 году глава УР поставил перед правительством задачу увеличения объема налоговых поступлений от малого бизнеса в два раза.

— Речь не идет о том, чтобы брать больше налогов с действующих компаний. Налоги должны платить ровно столько, сколько определяет закон. Мы сделаем акцент на развитии малого и среднего бизнеса. Чем больше субъектов малого и среднего бизнеса, тем больше мы ожидаем поступлений в бюджет, — говорил тогда Бречалов.

С недавних пор работе с бизнесом активно обучают глав городов и районов. Кроме того, правительство надеется на включение Удмуртии в список регионов, где с 1 июля начнут взимать налог на самозанятых.

Озвученные Горюновым цифры глава УР назвал «потрясающими», но сделал акцент лишь на высоком одобрении деятельности УФНС со стороны налогоплательщиков



«Настало время чуть донастроить реакцию в части уплаты налогов»

Озвученные Горюновым цифры глава УР назвал «потрясающими», но сделал акцент лишь на высоком одобрении деятельности УФНС со стороны налогоплательщиков. При этом он остановился на вопросе реализации с этого года национальных проектов, по которым ожидается поступление значительных сумм из федерального бюджета. По его словам, за год по этим проектам предстоит выполнить десятилетний объем строительных и ремонтных работ. Это, в свою очередь, означает необходимость привлечения большого количества подрядчиков, от которых Бречалов ожидает положительной налоговой дисциплины.

— Мы предупредили всех участников этого большого рынка о том, что со стороны республики, правительства и себя лично мы рассчитаемся со всеми предпринимателями, — сказал глава Удмуртии. — Мы ни в коем случае не будем входить в стройку, если не имеем денег, но вы, в свою очередь, будьте добры заплатить налоги. Потому что вы же нам претензии предъявляете по дорогам, детским садам, газификации и т. д. Мы договорились с Юрием Николаевичем (Горюновым, — прим. ред.) с первых дней моей работы, что режим закручивания гаек включать не будем и будем работать именно в формате партнерства и диалога. У нас это получается, но не со всеми.

Настало время чуть донастроить реакцию в части уплаты налогов, считает Бречалов



Бречалов пояснил, что имеет в виду тех, кто перерегистрирует свой бизнес и уходит в другие регионы. С этим явлением необходимо работать, отметил глава региона. Кроме того, он повторил, что поддержка, оказываемая бизнесу в Удмуртии в рамках реализации нацпроектов, будет беспрецедентной, а потому он ожидает ответной реакции в виде роста налоговых отчислений.

— Если глава республики, председатель правительства, все заместители, министры имеют личный KPI по продвижению той или иной продукции предпринимателей, и у нас здесь очень значимые успехи — локализуем новые производства, завоевываем новые рынки сбыта, в том числе и экспорт, — то при таком отношении нам теперь настало время чуть донастроить реакцию в части уплаты налогов, — подчеркнул Бречалов.