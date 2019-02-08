Сергей Рыжиков, Гекдениз Карадениз: «Рубин» сжигает последние мосты с «золотым» прошлым

Менеджмент «по понятиям» в современном футболе дает сбои. Даже в России

Фото: Максим Платонов

«Рубин» перед стартом весенней части сезона уже традиционно лихорадит. Не успело руководство клуба уговорить Федора Кудряшова забрать претензию по зарплатным долгам из РФС, как пришла беда откуда не ждали. Гекдениз Карадениз потребовал вернуть долги по зарплате, обратившись с соответствующей жалобой в палату разрешения споров РФС, и над «Рубином» замаячил новый запрет на регистрацию новичков. В казанском клубе сначала публично попросили игрока «войти в положение», а затем обвинили в «предательстве» через публикации в местных СМИ. Почему легенда «Рубина» рассорилась с Бердыевым и его соратниками, кто прав в конфликте и что будет с казанским клубом, если «по понятиям» с Караденизом договориться не удастся — в материале «Реального времени».

История с Караденизом может создать прецедент в РПЛ

Добрая половина клубов современной РПЛ, включая «Рубин», регулярно сталкивается с запретом РФС на регистрацию новичков. Как правило, подобные санкции носят кратковременный характер и разрешаются оперативным погашением долгов либо мировым соглашением клуба с футболистом. Самый свежий пример второго варианта — история с Федором Кудряшовым, который в это трансферное окно разорвал контракт с «Рубином» по обоюдному согласию и продолжит карьеру в турецком чемпионате.

Однако новая «долговая» история «Рубина» может создать прецедент в российском футболе с неприятными последствиями для казанского клуба. Легенда казанцев и лучший легионер в истории российских чемпионатов турок Гекдензиз Карадениз требует от клуба выплатить долги по зарплате. Если казанцы не найдут общий язык с игроком (а денег на то, чтобы оперативно погасить задолженность, у «Рубина» нет), запрет на регистрацию новичков может продлиться на неопределенный срок, и команде Бердыева просто некем будет играть грядущей весной.

«Рубин» уже признал наличие долга перед турецким легионером («Черномор» потребовал 64 млн рублей). «Долг перед Гекденизом Караденизом действительно есть. Клуб от него не отказывается, все выплатит, но сейчас просит отнестись легенду клуба с пониманием к текущей финансовой ситуации», — цитирует ИА «Татар-информ» пресс-службу клуба. Одновременно с этим в одном из казанских СМИ вышла публикация, прямым текстом обвиняющая футболиста в предательстве и «ударе в спину».

В Палату по разрешению споров РФС поступило заявление от Гекдениза Карадениза. Фото 1tv.ru



Председатель палаты РФС по разрешению споров Виктор Березов уже подтвердил обращение футболиста, отметив, что до конца недели жалоба будет рассмотрена. «В Палату по разрешению споров РФС поступило заявление от Гекдениза Карадениза на «Рубин». Впрочем, до момента, пока мы не вынесем решение, у игрока всегда есть возможность отозвать жалобу и решить вопрос полюбовно. Если решение будет принято в пользу футболиста, а палата посчитает необходимым применить обеспечительную меру для исполнения решения, запрет может быть наложен», — цитирует Березова «Чемпионат».

Казалось бы, Карадениз — игрок Курбана Бердыева, и стороны легко найдут общий язык. Но только не после обвинений в предательстве. И дело не только в публикациях. Отношения «Черномора» (как до этого Сергея Рыжикова и Олега Кузьмина) с Бердыевым и его соратниками охладели не одномоментно.

«Мин сезне яратам»

«Исенмесез, — поприветствовал «Казань Арену» Гекдениз Карадениз после прощальной игры за «Рубин» 7 мая 2018 года. — Мин сезне яратам. Болельщики «Рубина», я вас очень люблю. Казань всегда будет в моем сердце», — в этот момент боец «Черномор» не смог сдержать слез. Затем был круг почета под композицию «We are the champions», прощание с фанатами и теплые речи на послематчевой пресс-конференции и прямо на поле.

Та игра Карадениза против «Уфы» стала трехсотой в его казанской карьере. За десять сезонов, которые Гекдениз провел в футболке казанского «Рубина», он забил 52 мяча, завоевал два чемпионских титула, Кубок России, два Суперкубка России, а также Кубок Содружества. Безусловно, он заслужил свое право на эксклюзивный номер и футболку под сводами «Казань Арены».

«Мы разговаривали с ним на эту тему. Он еще сам не решил, но в целом желание быть тренером у него есть. Посмотрим, как у него сложится. Мы готовы принять его в тренерский коллектив», — говорил Бердыев. Фото Максима Платонова



Бердыев говорил о готовности взять Карадениза в тренерский штаб, но этого не случилось

— Найдется ли ему какое-то место в тренерском штабе «Рубина»? — спрашивали журналисты после игры у главного тренера казанского клуба Курбана Бердыева.

— Мы разговаривали с ним на эту тему. Он еще сам не решил, но в целом желание быть тренером у него есть. Посмотрим, как у него сложится. Мы готовы принять его в тренерский коллектив, — отвечал Бердыев.

Позже в интервью турецким СМИ Гекдениз заявил о своем желании войти в тренерский штаб Бердыева, но этого так и не случилось. Причем в упрек Караденизу ставился низкий уровень знания русского языка — как будто уровень этот внезапно ухудшился.

Зато футболка с номером 61 навсегда останется под сводами «Казань Арены», наверняка думал Карадениз, с гордостью рассказывая турецким СМИ о своих достижениях в Татарстане.

«В России я выиграл все, что можно. До меня ни один турецкий игрок не был так успешен за границей, чтобы футболку с его фамилией разместили в музее (речь о Национальном музее Республики Татарстан, — прим. ред.). На «Казань Арене» висит футболка с 61-м номером. В российском клубе меня считали лидером. Я этим горжусь. В Казани со мной попрощались как с легендой, а в Трабзоне — нет. «Рубин» и сейчас не хочет меня отпускать», — говорил «Черномор».

Однако 29 июля 2018 года, когда «Рубин» уверенно стартовал в чемпионате России, о чем наше издание подробно писало, выяснилось, что футболку Гекдениза Карадениза, висевшую над южной трибуной стадиона, где обычно размещается фан-сектор «Рубина», убрали.

Мы попытались разобраться, почему так поступили с одним из самых уважаемых легионеров российского чемпионата, который удостоился ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан» за значительный личный вклад в популяризацию футбола в Татарстане и достижение высоких спортивных результатов.

Футболку Гекдениза Карадениза, висевшую над южной трибуной стадиона, где обычно размещается фан-сектор «Рубина», убрали. Фото Максима Платонова

«Казань Арена»: «Рубин» собирался восстановить футболку после проблем с демонтажом»

Футболка провисела до ЧМ-2018. Как сообщили «Реальному времени» в пресс-службе «Казань Арены», ее пришлось снять в связи с требованиями ФИФА по сдаче «чистой» арены для проведения мундиаля. «При демонтаже футболка была испорчена и ее должны были восстановить в «Рубине», — сказали нам представители пресс-службы стадиона.

Так или иначе, чемпионат мира завершился 15 июля, а в Казани еще раньше матчем ¼ финала Бразилия — Бельгия. За срок до 29 июля можно было изготовить майки всей команды и развесить их под сводами «Казань Арены». Чтобы понять причины нестыковки, спортивная редакция «Реального времени» еще в июле обратилась за комментариями в «Рубин».

«Рубин»: «Это была разовая акции. Эти майки висеть не будут»

Информацию о некой реставрации нам сначала подтвердили сотрудники пресс-службы футбольного клуба, а чуть позже огорошили официальным комментарием о решении не возвращать футболку на «Казань Арену». «Эти майки висеть под сводами «Казань Арены» не будут. Позиция клуба такова, что поднятие футболок под своды арены — это больше хоккейная тема, а не футбольная. Ситуация с майкой Карадениза была разовой акцией, приуроченной к его чествованию, чтобы отдать дань легенде клуба», — заявили в пресс-службе «Рубина».

Получилось непоследовательно, и сложилось ощущение, что в клубе просто забыли про футболку Карадениза, а теперь подгоняют решение под обстоятельства.

Мы попросили прокомментировать ситуацию известного футбольного агента Алексея Сафонова, клиент которого Сергей Рыжиков отдал столько же лет «Рубину», сколько и Карадениз, и тоже не без обид расстался с клубом.

Сергей Рыжиков отдал «Рубину» столько же лет, сколько и Карадениз, и тоже не без обид расстался с клубом. Фото Максима Платонова

— Инцидент, конечно, неприятный. Если даже президент Татарстана вручает орден за заслуги, то такое решение кажется, мягко говоря, неожиданным. Знаю, что Карадениз хотел войти в тренерский штаб «Рубина», но, видимо, там не увидели в нем помощника. Будем считать, что это недоразумение и после реакции журналистов футболку повесят на место. В том же хоккее это святое, почти реликвия. И в мировом футболе это становится модным. Нельзя снимать, — говорил в июле нашему изданию Сафонов.

Репутацию, заработанную за десятилетие, разрушить не получится

В российском футболе за Караденизом закрепилась репутация одного из самых профессиональных и успешных легионеров в истории российских футбольных чемпионатов. А исторический гол «Барселоне» навсегда останется в истории казанского футбола, как и факт фантастической преданности клубу, когда Карадениз в тяжелый для «Рубина» момент не покинул его после увольнения Бердыева в 2013 году.

Тем временем официальный представитель казанского Кремля Лилия Галимова прокомментировала жалобу бывшего игрока казанского «Рубина» Гекдениза Карадениза на невыплату долгов по зарплате. «Финансовой составляющей клуба занимаются генеральные спонсоры, которые работают с клубом. Вы знаете, что такая традиционная практика есть, когда спортсмены подают иск клубам. Мы не вмешиваемся в деятельность клубов в части того, что у них есть во взаимоотношениях со спортсменами какие-то недопонимания», — заявила она.

Очевидно, республиканские власти не намерены вмешиваться в конфликт.

Сайманов и Ко стали «считать» чужие (честно заработанные) деньги. Фото Максима Платонова

«Рубин» выставляется в непристойном свете

А пока констатируем факт, что Карадениз присоединился к Сергею Рыжикову и Олегу Кузьмину, пополнив коллекцию легенд «Рубина», с которыми в Казани попрощались не слишком красиво.

Долги надо отдавать, это не обсуждается. Проблема в том, что Сайманов и Ко стали «считать» чужие (честно заработанные) деньги. Мол, и так много получил в Казани Гекдениз (Сайманов в одном из последних комментариев озвучил сумму в 30 млн евро общих доходов Гека в «Рубине» с 2008 года).

Скорее всего, ситуация разрешится, но действия руководителей вызывают вопросы. А «Рубин» выставляется в непристойном свете. Но почему-то кажется, что именно Карадениз пойдет навстречу казанскому клубу, несмотря на все некрасивые факторы, сопутствовавшие его уходу из «Рубина».

