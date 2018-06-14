Карадениз подарил Нацмузею РТ именную футболку

Экс-игрок казанского ФК «Рубин» Гекдениз Карадениз подарил Национальному музею Республики Татарстан именную футболку с номером 61. Она станет экспонатом временной выставки «Татарстан — спортивная столица».

Выставка приурочена к чемпионату мира по футболу — 2018 и будет работать до 15 июля. Среди экспонатов также есть Кубок Гагарина, завоеванный в этом году «Ак Барсом», Кубок и Суперкубок России по футболу, которые взял «Рубин» и другие трофеи татарстанских клубов, передает «Татар-информ».

Ранее сообщалось, что казанский «Рубин» закрепил игровой номер полузащитника Гекдениза Карадениза, который по окончании сезона завершит карьеру.