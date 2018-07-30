«Тореадор» Азмун укротил краснодарских «быков»

«Рубин» был хорош в первом матче сезона

«Рубин» накануне начинал сезон в мрачных тонах пасмурного казанского неба, которые удивительно гармонировали с ожиданиями большинства болельщиков от сезона. Неоднозначная трансферная компания, в которой можно выделить разве что Дмитрия Полоза, и потеря ключевых игроков прошлого сезона — Нобоа и Попова насторожили многих. Впрочем, Курбан Бердыев любит и умеет удивлять. Накануне «Рубин» предстал крепко спаянным коллективом на фоне довольно инертного «Краснодара» и начал сезон с победы — 2:1. Потерянная под сводами трибун футболка Карадениза, неудачный прогноз Григоряна и разные реакции Смолова и Азмуна на проваленный ЧМ — в материале «Реального времени».

Азмун — Смолов: битва неудачников ЧМ

Интересно, что и прошлый сезон «Рубин» начинал домашним поединком против «Краснодара». Несмотря на поражение (1:2), игра в целом обнадежила. Чуть позже «Рубин» даже забрался на пятое место в таблице. Однако затем с Казанью расстался Жонатас, и атакующая система игры сломалась. Как следствие, до зимнего перерыва оставалось наблюдать за откровенными мучениями на поле. Весной, показалось, жизнь наладилась, когда Нобоа своими ассистами ненадолго вдохнул жизнь в Азмуна, но эффект долго не продлился. Как следствие, сам иранец и на ЧМ-2018 не блеснул, отпугнув игрой (наряду с «рубиновым» ценником) потенциальных покупателей.

Любопытно было вчера посмотреть, как справился с ситуацией сам Азмун и превзойдет ли «Рубин» сам себя образца старта прошлого сезона. Тем более по именам «Краснодар» заметно сильнее не стал, а главная атакующая сила южан — Смолов в большей степени провалил ЧМ, чем Азмун.

Где потеряли Карадениза?

Еще в пятницу стало известно, что на матч продано около 8 тысяч билетов. Все эти болельщики были неприятно удивлены, когда не обнаружили под сводами стадиона над трибуной, где располагается традиционно фан-сектор «Рубина», футболки Гекдениза Карадениза, которую подняли под своды на матче-прощании «Черномора». Что это? Банальный недосмотр или более чем странное решение клуба — пока непонятно. Так или иначе, в клубах не принято удалять со стадиона игровую форму признанных легенд команд. Впрочем, аншлага, мягко говоря, не случилось. Похоже, все 8 тысяч купили билеты в пятницу либо эта информация оказалась «уткой». На глаз на трибунах было не больше 15 тысяч зрителей. Зато в Краснодаре за «быков» болеть умеют. Руководство южного клуба организовало прямую трансляцию матча в амфитеатре парка возле стадиона.

Еще в пятницу стало известно, что на матч продано около 8 тысяч билетов. Фото vk.com/fcrk



Но вернемся к футболу, от которого специалисты ожидали столкновения двух принципиально разных подходов к футболу — от атаки против «от печки». Так, бывший главный тренер «Анжи» Александр Григорян заявил, что футбол «Рубина» при Бердыеве всегда будет пресным, даже если дать любых нужных ему футболистов.

Григорян ошибся дважды: «Рубин» был неплох в атаке и небезупречен в обороне

«Очень интересный матч. Проблем в «Рубине» масса, чтобы их перечислить, потребуется очень много времени и слов, а мне после чемпионата мира очень тяжело даются эти слова. О сути: сколько бы этих проблем ни было в командах Курбана Бердыева, она всегда будет безупречно обучена тактически, не будет никаких групповых ошибок в обороне. Да даже дай Курбану Бекиевичу всех игроков, которых он хочет, все равно они будут играть в футбол пресный, основанный на том, что будут использоваться слабые места соперника, но он никогда не будет плясать от себя. Я ожидаю безупречную игру «Рубина», но матч будет проходить под диктовку «Краснодара». И все же я отдам предпочтение казанцам. «Рубин» выиграет с преимуществом в один мяч», — сказал Григорян перед игрой сайту «Рейтинг Букмекеров». Забегая вперед, специалист оказался дважды неправ. «Рубин» был неплох в атаке, а в обороне сыграл небезупречно.

К слову о проблемах, которые не раскрыл Григорян. По сообщению израильских СМИ, форвард Диа Саба и его агенты решили отказаться от подписания трехгодичного контракта с казанским «Рубином». По данным источника, форвард и его представители отказались от контракта, по условиям которого казанский клуб мог расторгнуть соглашение в течение нескольких месяцев за минимальную компенсацию. Игрок и его агенты были в целом обеспокоены текущей информацией о финансовых неурядицах в «Рубине».

Перезагрузка основы «рубиновых»: новая жизнь

Так, что казанский клуб начал сезон в два чистых форварда — Азмун, Бухаров и одного оттянутого — Полоз. На вчерашний матч Бухаров остался в запасе, в основе вышли иранец и арендованный у «Зенита» Полоз. Зато традиционно в командах Бердыева хватает защитников. Интересно, что в игре с «Краснодаром» в запасе остались «неприкасаемые» по прошлому сезону Гранат и Кудряшов. Центр обороны составила легионерская тройка — Флорес, Навас, Уремович, а роль латералей достались Цаллагову и Байрамяну. Центр полузащиты тренерский штаб «Рубина» выставил оборонительный, где Камболов и Коновалов цементировали, а Могилевец расположился чуть выше.

Григорян: «Сколько бы проблем ни было в командах Курбана Бердыева, она всегда будет безупречно обучена тактически, не будет никаких групповых ошибок в обороне». Фото rubin-kazan.ru



Стартовые минуты «Рубин» провел активно, высоким прессингом забрав себе мяч. В качестве дивиденда — поданный угловой. А вот «быки» могли открыть счет, когда Мамаев получил мяч в убойной позиции. Однако хавбек неловко принял мяч и, как следствие, пробил выше ворот. Наказание от «Рубина» последовало незамедлительно. На 9-й минуте Азмун дождался мяча на линии штрафной после неудачного выноса южан из штрафной и провала в опорной зоне и слета неотразимо пробил в нижний угол — 1:0. Видимо, иранский форвард решил отыграться на полях РПЛ за неудачи на ЧМ. Думается, эта новость очень порадует казанских болельщиков.

Злой Азмун и пофигист Смолов

В целом «Рубин» в первом тайме более чем обнадежил. Казанцы откровенно переигрывали южан в движении и общей четкости. Как влитой вписался в игру «Рубина» Байрамян, который утюжил левую бровку от и до. Более того, на 25-й минуте Хорен был близок к тому, чтобы забить. Мяч после его удара со штрафного в кошачьем прыжке отразил Станислав Крицюк. Попавший в «основу» с корабля на бал Цаллагов на противоположном фланге также погоды не портил. А Коновалов в центре поля за лето явно прибавил как диспетчер. Наконец, Полоз продемонстрировали взаимопонимание, которое прекрасно помнят ростовские болельщики.

А вот Федор Смолов в «лучших» традициях ЧМ растворился на поле, будто вновь играл против Испании или Хорватии. Но использовал первый же подарок казанской обороны, когда получал мяч в гордом одиночестве прямо по центру ворот — 1:1. А мяч ему подарил Байрамян, которому явно не хватает пока сноровки в оборонительных действиях. Но Смолов почти сразу «исправился», отдав попросту «гениальный» пас своему вратарю, который перехватил Азмун, обыграл Крицюка и оформил дубль — 2:1. Все-таки иранец по-спортивному зло и правильно отреагировал на неудачу на полях ЧМ-2018. В отличие от того же Смолова.

Бычье «ватокатание» результат гостям не дало

После перерыва «Рубин» охотно отдал мяч «Краснодару», что вряд ли может кого удивить. К 60-й минуте «быки» запомнились лишь неточным дальним ударом и острой подачей в направлении Смолова с углового — очень мало, чтобы забить «Рубину». На 63-й минуте главный тренер гостей Олег Фоменко выпустил Классона и Куэву в надежде обострить ситуацию у ворот Джанаева.

Казанцы откровенно переигрывали южан в движении и общей четкости. Фото rubin-kazan.ru



На 70-й минуте «быки» создали редкую возможность для гола. Смолов принял закидушку в штрафную и откатил назад под удар Газинскому, чей мощный удар без помех прошел выше ворот. Бердыев ответил выходом Бухарова вместо феерившего в этот вечер Азмуна. На игре все это особо не сказалось. «Краснодар» продолжал «ватокатание» — бессмысленное и беспощадное. На 90-й минуте вышедший на замену Бухаров мог окончательно успокоить игру, но не сумел забить из выгодной позиции.

Но «Рубин» концовку дотерпел и начал сезон, который многие в Казани ждали с опасением, с победы над одним лидеров чемпионата. «Есть удовлетворение, прежде всего, от результата и в целом от игры. Но разное функциональное состояние игроков не позволяло нам всю игру играть в том темпе, в котором хотели. Тем не менее многие ребята играли через не могу. И это дорогого стоит», — сказал на послематчевой пресс-конференции главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев.

Артур Халилуллов