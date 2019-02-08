«Ну что, возвращать деньги будем?»: c Равиля Зиганшина спросили за дефекты на объектах Универсиады

ПСО «Казань» обязали возместить ущерб за треснувшие стеклопакеты, текущую крышу и другие недочеты во Дворце водных видов спорта и Центре гребли

Поволжская академия физкультуры, спорта и туризма больше года судится с ПСО «Казань» из-за строительных дефектов во Дворце водных видов спорта и Центре гребли. По обоим объектам Универсиады суды выиграны, но добиться исполнения не удается. Сначала вуз требовал от застройщика устранить недочеты в водном дворце за свой счет, иск удовлетворили еще в апреле, но подрядчик так и не приступил к работам. Хотя, по его словам, закупил необходимые материалы на большую часть суммы. Теперь академия требует возместить ущерб деньгами, и суд поддержал истца. Подробнее — в материале «Реального времени».

Вместо ремонта — деньги

При строительстве Дворца водных видов спорта, как следует из документов дела, ПСО «Казань» не всегда четко следовало проектной документации, использовало не предусмотренные проектом материалы и допускало другие нарушения. В эту среду суд обязал компанию Равиля Зиганшина компенсировать стоимость исправления всех строительных недочетов. Поволжская академия физкультуры, спорта и туризма оценила ущерб в 1,65 млн рублей.

Впрочем, истец судится не первый год и изначально требовал, чтобы застройщик лишь исправил за свой счет все недостатки в гарантийный срок, указанный в контракте (5 лет, — прим. ред.). Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной его эксплуатации и связанные с проведением работ, то ПСО обязано устранить их за свой счет и в согласованные с Минстроем (заказчиком) сроки, говорится в деле.

В ноябре 2017-го академия направила заявление в Арбитражный суд Татарстана, в котором указала, что строительная организация установила треснувшие стеклопакеты на чешуйчатом фасаде, гипсокартоновые перегородки в душевых вместо предусмотренных проектом перегородок из керамического кирпича. Также истец просил сменить напольное покрытие в душевых, включая гидроизоляцию, на новое покрытие в соответствии с требованиями проектной документации. Судя по материалам дела, не соответствовали проекту и основания наружных лестниц входных групп, герметизация стен и пола технического этажа и так далее.

В ноябре 2017 академия направила заявление в Арбитражный суд Татарстана, в котором указала, что строительная организация установила треснувшие стеклопакеты на чешуйчатом фасаде, гипсокартоновые перегородки в душевых. Фото Максима Платонова



Также истец требовал от «Татинвестгражданпроекта» устранить недостатки в проектных работах, например, установить пожарные краны, оборудовать звуковой и световой сигнализацией помещения и зоны, которые посещают маломобильные группы населения.

2 апреля 2018 года Арбитражный суд Татарстана вынес решение удовлетворить иск академии и обязать ПСО устранить недостатки в строительно-монтажных работах в водном дворце — заменить треснувшие стеклопакеты, выполнить герметизацию стен и пола технического этажа и так далее.

К началу осени 2018 года ПСО «Казань» закупило материалы для работ, но к ремонту так и не приступило. Тогда уже в январе этого года представители истца ходатайствовали об изменении исковых требований: вместо устранения дефектов, которые подрядчик допустил при строительстве Дворца водных видов спорта, они потребовали возместить стоимость ремонтных работ и материалов. Судья Абдуллина попросила представителей академии обосновать эту сумму к следующему разбирательству.

«Уважаемый суд, ситуация ухудшается»

Рассмотрение дела продолжилось в среду. Представитель истца Старшинов встретил представительницу ПСО Рахимову в коридоре суда словами: «Ну что, возвращать деньги будем? За зиму еще больше трещины разойдутся, протекать будет сильнее».

«Как мы выяснили на предыдущем заседании, никаких попыток [отремонтировать] не предпринималось — привезли вагончик, поставили, и все?» — начала судья. «Да, они были, простояли три месяца в летний период, а потом их увезли», — ответила представитель истца Шакирова. Она сообщила, что сумму подкорректировали согласно уточнениям экспертной организации — 1,654 млн рублей.

В ответ Рахимова напомнила, что ПСО «Казань» закупило материалы для исполнения предыдущего решения суда на 1,1 млн рублей 22 августа прошлого года.

«Где гарантии того, что эти материалы не используются для строительства зоопарка?» — уточнила судья Абдуллина, но ответ Рахимова дать затруднилась. Фото Антона Журавлева



«Что же мешало начать устранять недостатки?» — спросила судья Регина Абдуллина. Рахимова пояснила, что не позволили погодные условия: «Предпринимались попытки исполнить решение суда, от исполнения судебного решения не отказываемся. Мы исполним это решение», — заверила она и еще раз напомнила, что компания закупила большую часть материалов. «В сентябре—октябре, в принципе, позволяли, наверное, погодные условия начать работы», — возразила судья.

По словам Рахимовой, материалы хранятся в зоопарке. Напомним, зимой этого года мэр Казани заявил, что ПСО «Казань» отстранили от работы на этом объекте, однако позднее его поправили: на стройку просто привлекли субподрядчика. «Где гарантии того, что эти материалы не используются для строительства зоопарка?» — уточнила судья Абдуллина, но ответ Рахимова дать затруднилась.

— Уважаемый суд, ситуация ухудшается. У нас уже осенью много протечек было из-за боковых дождей. Зима не в лучшую сторону подействует: будет таяние снега, образование льда, и полость просто расширится», — рассказал представитель истца Старшинов и добавил, что из-за бокового ветра страдает крыша: «Мы рискуем тем, что крыша практически будет… демонтирована», — заключил он.

После перерыва судья удовлетворила требование академии, ПСО будет должно вернуть стоимость устранения недостатков в размере 1,654 млн рублей.

По словам пресс-секретаря ПСО «Казань» Светланы Брайловской, компания намерена обжаловать это решение. В самой академии ситуацию пока не комментируют, ссылаясь на то, что разбирательство продолжается.

Ранее Поволжская академия обращалась в Арбитражный суд из-за дефектов в строительстве принадлежащего ей Центра гребных видов спорта. Фото Максима Платонова



Нарушения в гребном центре: решение не в пользу ПСО



Ранее Поволжская академия обращалась в Арбитражный суд из-за дефектов и на другом объекте Универсиады — Центре гребных видов спорта. Тогда ПСО «Казань», также выступавшее подрядчиком при строительстве, с нарушениями построило трибуны с подтрибунными помещениями в пусковом комплексе. Истец требовал от компании Зиганшина за свой счет в течение 30 дней устроить новую кровлю над трибунами и за свой счет приобрести все необходимые материалы в соответствии с доработанной проектной документацией.

От «Татинвестгражданпроекта» также требовалось в течение месяца за свой счет устранить дефекты на этом объекте и доработать проектную документацию по устройству кровли из ПВХ-мембраны. Особо истец указал, что необходимо проработать крепление дополнительного слоя мембраны к оцинкованному листу слива, вопрос, каким способом должно выполняться крепление мембраны, и так далее.

Кроме того вуз намеревался взыскать с обоих ответчиков 40 тыс. рублей за проведение экспертизы.

В ходе заседания суда в ноябре прошлого года от требований к «Татинвестгражданпроекту» академия отказалась. Однако суд обязал компанию Равиля Зиганшина построить новую кровлю над трибунами и за свой счет приобрести все необходимые материалы. Например, среди работ академия указала замену сливов над парапетами, демонтаж и промазку битумной мастикой и повторный монтаж (без замены) цементно-стружечных плит между осями 1-9, устранить последствия замачивания коридора, комментаторских кабин, помещений для обработки материалов и так далее.

Суд обязал ПСО «Казань» оплатить судебную экспертизу (40 тыс. рублей) и госпошлину (14 тыс.). В пользу «Татинвестгражданпроекта» за проведение судебной экспертизы ПСО также должно заплатить 95 тыс. рублей.