«Ну что, возвращать деньги будем?»: c Равиля Зиганшина спросили за дефекты на объектах Универсиады
ПСО «Казань» обязали возместить ущерб за треснувшие стеклопакеты, текущую крышу и другие недочеты во Дворце водных видов спорта и Центре гребли
Поволжская академия физкультуры, спорта и туризма больше года судится с ПСО «Казань» из-за строительных дефектов во Дворце водных видов спорта и Центре гребли. По обоим объектам Универсиады суды выиграны, но добиться исполнения не удается. Сначала вуз требовал от застройщика устранить недочеты в водном дворце за свой счет, иск удовлетворили еще в апреле, но подрядчик так и не приступил к работам. Хотя, по его словам, закупил необходимые материалы на большую часть суммы. Теперь академия требует возместить ущерб деньгами, и суд поддержал истца. Подробнее — в материале «Реального времени».
Вместо ремонта — деньги
При строительстве Дворца водных видов спорта, как следует из документов дела, ПСО «Казань» не всегда четко следовало проектной документации, использовало не предусмотренные проектом материалы и допускало другие нарушения. В эту среду суд обязал компанию Равиля Зиганшина компенсировать стоимость исправления всех строительных недочетов. Поволжская академия физкультуры, спорта и туризма оценила ущерб в 1,65 млн рублей.
Впрочем, истец судится не первый год и изначально требовал, чтобы застройщик лишь исправил за свой счет все недостатки в гарантийный срок, указанный в контракте (5 лет, — прим. ред.). Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной его эксплуатации и связанные с проведением работ, то ПСО обязано устранить их за свой счет и в согласованные с Минстроем (заказчиком) сроки, говорится в деле.
В ноябре 2017-го академия направила заявление в Арбитражный суд Татарстана, в котором указала, что строительная организация установила треснувшие стеклопакеты на чешуйчатом фасаде, гипсокартоновые перегородки в душевых вместо предусмотренных проектом перегородок из керамического кирпича. Также истец просил сменить напольное покрытие в душевых, включая гидроизоляцию, на новое покрытие в соответствии с требованиями проектной документации. Судя по материалам дела, не соответствовали проекту и основания наружных лестниц входных групп, герметизация стен и пола технического этажа и так далее.
Также истец требовал от «Татинвестгражданпроекта» устранить недостатки в проектных работах, например, установить пожарные краны, оборудовать звуковой и световой сигнализацией помещения и зоны, которые посещают маломобильные группы населения.
2 апреля 2018 года Арбитражный суд Татарстана вынес решение удовлетворить иск академии и обязать ПСО устранить недостатки в строительно-монтажных работах в водном дворце — заменить треснувшие стеклопакеты, выполнить герметизацию стен и пола технического этажа и так далее.
К началу осени 2018 года ПСО «Казань» закупило материалы для работ, но к ремонту так и не приступило. Тогда уже в январе этого года представители истца ходатайствовали об изменении исковых требований: вместо устранения дефектов, которые подрядчик допустил при строительстве Дворца водных видов спорта, они потребовали возместить стоимость ремонтных работ и материалов. Судья Абдуллина попросила представителей академии обосновать эту сумму к следующему разбирательству.
«Уважаемый суд, ситуация ухудшается»
Рассмотрение дела продолжилось в среду. Представитель истца Старшинов встретил представительницу ПСО Рахимову в коридоре суда словами: «Ну что, возвращать деньги будем? За зиму еще больше трещины разойдутся, протекать будет сильнее».
«Как мы выяснили на предыдущем заседании, никаких попыток [отремонтировать] не предпринималось — привезли вагончик, поставили, и все?» — начала судья. «Да, они были, простояли три месяца в летний период, а потом их увезли», — ответила представитель истца Шакирова. Она сообщила, что сумму подкорректировали согласно уточнениям экспертной организации — 1,654 млн рублей.
В ответ Рахимова напомнила, что ПСО «Казань» закупило материалы для исполнения предыдущего решения суда на 1,1 млн рублей 22 августа прошлого года.
«Что же мешало начать устранять недостатки?» — спросила судья Регина Абдуллина. Рахимова пояснила, что не позволили погодные условия: «Предпринимались попытки исполнить решение суда, от исполнения судебного решения не отказываемся. Мы исполним это решение», — заверила она и еще раз напомнила, что компания закупила большую часть материалов. «В сентябре—октябре, в принципе, позволяли, наверное, погодные условия начать работы», — возразила судья.
По словам Рахимовой, материалы хранятся в зоопарке. Напомним, зимой этого года мэр Казани заявил, что ПСО «Казань» отстранили от работы на этом объекте, однако позднее его поправили: на стройку просто привлекли субподрядчика. «Где гарантии того, что эти материалы не используются для строительства зоопарка?» — уточнила судья Абдуллина, но ответ Рахимова дать затруднилась.
— Уважаемый суд, ситуация ухудшается. У нас уже осенью много протечек было из-за боковых дождей. Зима не в лучшую сторону подействует: будет таяние снега, образование льда, и полость просто расширится», — рассказал представитель истца Старшинов и добавил, что из-за бокового ветра страдает крыша: «Мы рискуем тем, что крыша практически будет… демонтирована», — заключил он.
После перерыва судья удовлетворила требование академии, ПСО будет должно вернуть стоимость устранения недостатков в размере 1,654 млн рублей.
По словам пресс-секретаря ПСО «Казань» Светланы Брайловской, компания намерена обжаловать это решение. В самой академии ситуацию пока не комментируют, ссылаясь на то, что разбирательство продолжается.
Нарушения в гребном центре: решение не в пользу ПСО
Ранее Поволжская академия обращалась в Арбитражный суд из-за дефектов и на другом объекте Универсиады — Центре гребных видов спорта. Тогда ПСО «Казань», также выступавшее подрядчиком при строительстве, с нарушениями построило трибуны с подтрибунными помещениями в пусковом комплексе. Истец требовал от компании Зиганшина за свой счет в течение 30 дней устроить новую кровлю над трибунами и за свой счет приобрести все необходимые материалы в соответствии с доработанной проектной документацией.
От «Татинвестгражданпроекта» также требовалось в течение месяца за свой счет устранить дефекты на этом объекте и доработать проектную документацию по устройству кровли из ПВХ-мембраны. Особо истец указал, что необходимо проработать крепление дополнительного слоя мембраны к оцинкованному листу слива, вопрос, каким способом должно выполняться крепление мембраны, и так далее.
Кроме того вуз намеревался взыскать с обоих ответчиков 40 тыс. рублей за проведение экспертизы.
В ходе заседания суда в ноябре прошлого года от требований к «Татинвестгражданпроекту» академия отказалась. Однако суд обязал компанию Равиля Зиганшина построить новую кровлю над трибунами и за свой счет приобрести все необходимые материалы. Например, среди работ академия указала замену сливов над парапетами, демонтаж и промазку битумной мастикой и повторный монтаж (без замены) цементно-стружечных плит между осями 1-9, устранить последствия замачивания коридора, комментаторских кабин, помещений для обработки материалов и так далее.
Суд обязал ПСО «Казань» оплатить судебную экспертизу (40 тыс. рублей) и госпошлину (14 тыс.). В пользу «Татинвестгражданпроекта» за проведение судебной экспертизы ПСО также должно заплатить 95 тыс. рублей.
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