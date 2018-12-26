В мэрии Казани объяснили затянувшееся открытие зоопарка сложностями ПСО «Казань»

В мэрии Казани объяснили затянувшееся открытие зоопарка сложностями у ПСО «Казань». При этом компания больше не является подрядчиком строительства объекта.

«Подавляющее большинство сделано, но, к сожалению, подрядчик не рассчитал свои силы», — отметил глава мэрии Казани на ежегодной встрече с журналистами.

В качестве причин задержек он назвал тот факт, что с ПСО «Казань» вовремя не рассчитались по стадионам в других регионах.

Сейчас на объекте новый подрядчик. Однако градоначальник не назвал его.

«Это определяет ГИСУ. Они нашли нового подрядчика, сейчас он начинает работу», — заявил мэр.



Когда планируется открыть зоопарк, в горадминистрации не сказали, пояснив, что подрядчик уже неоднократно озвучивал сроки, но к дедлайну работы выполнены не были.

Помимо привезенных в Казань животных открытия зоопарка ожидают на передержке в Африке другие звери, передает корреспондент «Реального времени».