В мэрии Казани объяснили затянувшееся открытие зоопарка сложностями ПСО «Казань»
В мэрии Казани объяснили затянувшееся открытие зоопарка сложностями у ПСО «Казань». При этом компания больше не является подрядчиком строительства объекта.
«Подавляющее большинство сделано, но, к сожалению, подрядчик не рассчитал свои силы», — отметил глава мэрии Казани на ежегодной встрече с журналистами.
В качестве причин задержек он назвал тот факт, что с ПСО «Казань» вовремя не рассчитались по стадионам в других регионах.
Сейчас на объекте новый подрядчик. Однако градоначальник не назвал его.
«Это определяет ГИСУ. Они нашли нового подрядчика, сейчас он начинает работу», — заявил мэр.
Когда планируется открыть зоопарк, в горадминистрации не сказали, пояснив, что подрядчик уже неоднократно озвучивал сроки, но к дедлайну работы выполнены не были.
Помимо привезенных в Казань животных открытия зоопарка ожидают на передержке в Африке другие звери, передает корреспондент «Реального времени».Ранее стало известно, что зоопарк «Река Замбези» не сдадут к обещанному сроку — IV кварталу 2018 года. Новая дата ввода в эксплуатацию — III квартал 2019. Срок сдачи зоопарка переносят уже пятый раз. Подробности — в материале «Реального времени». Недвижимость Татарстан
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