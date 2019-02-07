«Сейчас из них сделают мучеников»: почему новый срок Мамаева и Кокорина был лишним

Суд перестарался с показательной поркой футболистов-миллионеров

Очередное продление срока содержания Александра Кокорина и Павла Мамаева в СИЗО, о котором стало известно накануне, на этот раз не вызвало безоговорочного восторга у страны. Если вначале российский обыватель кровожадно потирал руки, то сейчас процесс, обернувшийся в общем-то ожидаемым исходом, уже не нашел такого единодушного понимания — по крайней мере в мире спорта. Спортивная редакция «Реального времени» пообщалась с юристами, агентами и спортсменами и пришла к выводу, что «третий срок» был лишним.

Народный гнев сменился недоумением

Еще в тот день, когда стало известно, что обвинение обратилось в Тверской районный суд Москвы с ходатайством о продлении ареста Мамаеву и Кокорину, адвокаты подсудимых, словно заранее зная итог слушания, признавались в собственном бессилии перед российским судом и следствием.

Защитник Кокорина-старшего (из двух братьев Кокориных) Андрей Ромашов, например, жаловался на то, что наши судебные органы выглядят в данной ситуации как филиал следственных:

— У нас способны и выпустить, и закрыть. Следствие может все, мы – ничего. Такое отношение всем уже надоело. Все происходит как под штамповку. Я не понимаю, зачем тогда нам этот суд. Следователи сразу арестовывали бы людей, – говорил юрист.

Впрочем, кое в чем прогресса адвокаты такими заявлениями достигли. Если изначально все российское спортивное (и не только) общество требовало «крови» и непременного наказания для двух оборзевших спортсменов, то после последнего продления срока ареста отношение и к процессу, и к обвиняемым несколько «оттаяло». Сегодня в прессе и социальных сетях мы видим уже практически противоположные настроения.

— Мне кажется, это уже показательная порка, — поделился своим мнением с «Реальным временем» известный футбольный агент Алексей Сафонов, — Давно бы уже могли вынести приговор, а получается, что расследуют дело уже четыре месяца. Просто оно уже получило такой резонанс — кто-то кому-то что-то хочет доказать.

Я считаю, что жизнь уже всему этих людей научила, они уже достаточно посидели. А для профессионального футболиста такой срок без тренировок — это вообще… Хорошо хоть «Зенит» проявляет уважение, заявили в Лигу Европы, дают шанс парню (Кокорину, — прим. ред.). А вот по Мамаеву в «Краснодаре» уже ищут возможность, как с ним разорвать контракт, — сказал Сафонов.

Метаморфозы в отношении к Кокорину можно отметить и у капитана баскетбольного УНИКСа Антона Понкрашова, который еще в 2017 году резко осуждал эпатажность Александра в социальных сетях и выходки с пистолетом, а в недавнем интервью «Реальному времени» мягко, но вступился за коллег по спортивному цеху.

— Если кому-то что-то может сойти с рук, то спортсменам — нет, не сойдет, и это правильно. Ведь за тобой следит огромное количество людей. Тех же подписчиков, например. К футболу у нас вообще особое внимание. И иногда кажется, что люди только и ждут, когда футболисты оступятся. Я не хочу занимать ничью сторону, но настаиваю на своей позиции: любой спортсмен должен быть в десять раз ответственнее, и он должен контролировать то, что делает и говорит, — сказал Понкрашов в интервью нашему изданию.

Вторит баскетболисту и его друг, волейболист казанского «Зенита» Алексей Спиридонов, прокомментировавший вчерашнее решение суда «Реальному времени».

— Я считаю, что четырех месяцев им было достаточно, чтобы подумать о своих проступках. Они же не преступники, никого не убили, не насиловали, но, видимо, в суде решили устроить показательную порку над спортсменами, чтобы никому не было повадно. Повторю — мое мнение, что достаточно было четырех месяцев. А если так продлевают, то это может ничем хорошим не закончиться. Дело даже не в коленях Кокорина – тюрьма, сырое бетонное помещение, вообще никому здоровья не прибавляет, — сказал Спиридонов.

Адвокаты «закопали» своих клиентов?

Говорить о том, что решение суда было предсказуемым, конечно, можно — существенных аргументов в пользу освобождения футболистов было не так много. Дошло до того, что, когда стало известно о возможном продлении ареста еще на два месяца, форвард «Зенита» пошел на «крайнюю меру» и извинился-таки, пусть и в завуалированной форме.

«Здравствуйте! Я, Александр Кокорин, хочу принести извинения своим болельщикам, ребятам из команды и тренерскому штабу. За то, что подвел их и не могу помогать своим участием в тренировочном процессе и соревнованиях. Урок я полностью усвоил, тюрьма этому способствует, очень хотелось бы выйти на волю, активно заняться спортом и все свободное время посвятить своей семье. Огромное спасибо за поддержу, она всегда для меня важна как в изоляторе, так и на свободе», – написал нападающий «Зенита».

Как видим, в письме, больше похожем на записку нашкодившего хулигана а-ля «я больше так не буду» нет не единого извинительного обращения ни к Денису Паку, ни к Виталию Соловчуку, которых он вместе с друзьями избивал в октябре 2018 года.

Но если все-таки предположить, что при принятии решения суд отталкивался непосредственно от слушания, то непонятно, на что рассчитывали защитники подсудимых, заняв выраженно агрессивную позицию с обвинением судьи Тверского районного суда Москвы Ольги Затомской в некомпетентности и хамством в ее адрес. Адвокат Кокорина-младшего Вячеслав Барик, к примеру, передразнивал судью. А защитник Кирилла Кокорина… усомнился в интеллектуальных способностях своего подзащитного.

— Учитывая возраст Кирилла, его род деятельности, реальные возможности, интеллектуальные в том числе, при всем уважении. Я не вижу оснований для того, чтобы он оставался под стражей, — сказал адвокат.

Адвокат Татьяна Прилипко, защищающая интересы четвертого подсудимого Александра Протасовицкого, подвергла сомнению компетентность Затомской, обвинив ее в халтурном отношении к работе и намекнув на то, что решение суда было известно заранее.

— Она сидит, называется – дело слушает, а сама в телефончик играет, причем все это отражается на экране. Это нормально, когда судья слушает процесс и развлекается в мобильном телефоне? Я считаю, что нет.

— А можно сказать, что все было известно заранее?

– Слушайте, вы где-живете-то? Чего спрашиваете? – сказала Прилипко журналистам.

Больное колено Кокорина – для суда не аргумент

Адвокат Игорь Бушманов, представляющий интересы Мамаева, пожаловался на волокиту при предоставлении защите материалов расследования.

— Это абсолютно несложное уголовное дело, которое можно было завершить еще в 2018-м году, — сказал он. А потом добавил, что сторона Мамаева готова внести ранее предлагавшийся залог в размере 6 миллионов рублей или больше.

Спортивный юрист Евгений Куканос в беседе с «Реальным временем» поддержал коллегу:

— Некоторые нарушения в этом процессе, конечно же, есть. Все-таки следственные мероприятия должны продолжаться какое-то определенное количество времени, они же не могут идти ненормированно – год, два три. Через пару месяцев уже должно все проясняться – должны быть данные, предъявлены обвинения. Здесь же все налицо, никакой доказательной базы не требуется – она есть. Все видно, все понятно, свидетельские показания все дали. Никто же не спорит – люди виноваты. Здесь надо принимать какое-то решение и озвучивать его, а не «мурыжить» обвиняемых. А то сейчас это перерастет в то, что их примут за каких-то мучеников, и начнется негативное отношение ко всему этому спектаклю и судебным органам. Все понимают, что это воспитательный процесс. Но он же тоже не может идти вечно, его надо вовремя и на хорошей ноте для воспитателя приостановить, чтобы показать, что все это имело правильные последствия. А так сейчас действительно делают из них Иисусов – мол, вот, совершили проступок, пострадали, осознали, но теперь терпят, страдают и болеют, — сказал Куканос.

Защита Александра Кокорина строилась на том, что футболист получил травму в 2018 году, перенес операцию, и теперь ему необходимы восстановительные процедуры, иначе он может остаться инвалидом.

— Я настаиваю, что хулиганских действий со стороны Кокорина не было. Мера пресечения была выбрана на основе ложных показаний потерпевших. Кокорин может стать инвалидом: ему грозит замена коленного сустава на правой ноге, — отметил Андрей Ромашов.

Впрочем, по словам Евгения Куканоса, такие аргументы не имеют никакого веса для суда.

— Судье это неважно. Вы же понимаете, что он принимает решение по фактам. Ему эта лирика… Человек ударил? Ударил. Виноват? Виноват. За это наказание такое-то. А то, что человек болеет – не болеет… Это мы с вами входим в положение, потому что имеем отношение к спорту. А обвиняющей стороне без разницы, чего у него там болит. По-человечески его жалко, но для суда это не аргумент.

Я по роду деятельности знаю, что люди в послеоперационный период должны получать определенную нагрузку и должны это делать вовремя. И если ты эту нагрузку не получил, то травмированное место восстанавливается уже по-другому. Возможно дольше, возможно не полностью восстановится. Возможно надо эту ногу «подкалывать» или делать специальные упражнения, которые в следственном изоляторе делать невозможно, — сообщил юрист.

— Теоретически такое возможно, — продолжил тему травм Алексей Сафонов. — Я всегда подчеркиваю, что абсолютно здоровых футболистов не бывает. Все говорят, что они получают большие деньги. Но я не знаю ни одного футболиста, который не перенес бы за карьеру хотя бы двух операций. У кого тазобедренный сустав, колени, у кого ахилл или пах. Вид спорта травматичный и здоровья он не прибавляет. А учитывая, что ты должен поддерживать себя в тонусе, а в СИЗО нормальных условий для тренировок нет, да и необходимых инъекций там не делают, — то, конечно, возможны любые рецидивы — подвел итог агент и экс-футболист.