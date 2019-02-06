«Сектор чувствовал себя гораздо лучше»: ЦБ помог банкам заработать

Прибыль банковского сектора в 2018 году выросла в 1,7 раза, но в ближайшем будущем рынку предрекают охлаждение

Фото: Олег Тихонов

2018 год оказался удачным для российских банков — их прибыль выросла сразу в 1,7 раза. Правда, причины такой динамики были скорее разовыми: пассивный вклад в рост прибыли внес ЦБ — он обошелся без громких санаций, тем самым избавив сектор от больших убытков. Вдобавок многие банки высвободили средства за счет роспуска резервов. Нынешний год вряд ли будет таким же позитивным, предупреждают эксперты. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Обошлось без «крупных историй»



На фоне провального 2017 года, когда финансовый результат российского банковского сектора упал на 15%, прошлый год выглядел более удачным: нетто-прибыль банков выросла в 1,7 раза — до отметки 1,35 трлн рублей, отрапортовал ЦБ. Помимо низкой базы, для сильной динамики прибыли была как минимум еще одна естественная причина: снижение совокупного отрицательного результата убыточных игроков (575 млрд рублей в 2018-м против 772 млрд годом ранее).

Но эти факторы были не единственными. По мнению некоторых аналитиков, увеличить прибыль сектору помог, в числе прочего, роспуск обязательных резервов. В ряде случаев это предположение подтверждается данными по конкретным банкам. На начало октября три крупнейших игрока — Сбербанк, ВТБ и «Газпромбанк» — держали на счетах в ЦБ суммарно 369,2 млрд резервов, на 195 млрд меньше, чем в октябре 2017-го (данные финансовой отчетности банков по МСФО). Сокращение, правда, произошло только за счет Сбербанка — остальные участники «тройки» увеличили объем своих резервов.

Дмитрий Харлампиев, директор по аналитике инвестиционного департамента банка «Открытие», отмечает, что в целом по рынку начисление резервов на возможные потери было «достаточно скромным» — что хорошо сказалось на финансовом результате.

«В прошлом году банки относительно меньше отчисляли в резервы. По итогам 2018-го резервы на возможные потери выросли на 10%, в то время как годом ранее их прирост составил 27%», — говорит директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Михаил Доронкин.

Кроме того, продолжает он, свою роль сыграло сильное ускорение кредитования — как розничных клиентов (в этом сегменте портфель банков вырос на 22% против 12,7% в 2017 году), так и бизнеса (+10,5% против +1,8%). Это дало заметный рост процентных доходов при достаточно низкой стоимости фондирования, какой она была большую часть года.

В целом с точки зрения основных банковских услуг прошлый год был довольно успешным, считает Харлампиев. Кредитный портфель, за исключением межбанковских ссуд, вырос на 13,9%; опережающими темпами рос розничный сегмент, в том числе ипотека.

«Главный фактор, обусловивший рост прибыли — то, что в 2018 году не было таких значительных убытков у крупнейших банков. Сравнительно низкая прибыль 2017 года была связана с большими санациями — там были зафиксированы очень серьезные убытки. В прошлом году таких крупных историй не было, поэтому сектор в целом чувствовал себя гораздо лучше», — говорит банковский аналитик Александр Проклов.









Прибыль банков России, 2018 год

№ Наименование Прибыль за 2018 год, тыс. руб. Прибыль за 2017 год, тыс. руб. Изменение, тыс. руб. Изменение, % 1 Сбербанк России 811.103.711 674.119.836 136.983.875 120% 2 ВТБ 256.606.079 104.111.541 152.494.538 246% 3 Альфа-Банк 110.768.219 50.686.343 60.081.876 219% 4 Социнвестбанк 31.228.091 -439.998 31.668.089 -7097% 5 Райффайзенбанк 26.915.393 23.191.458 3.723.935 116% 6 Газпромбанк 21.579.328 40.805.236 -19.225.908 53% 7 ЮниКредит Банк 20.384.971 28.031.586 -7.646.615 73% 8 Тинькофф Банк 16.960.947 17.256.529 -295.582 98% 9 Национальный Клиринговый Центр 16.095.801 16.350.992 -255.191 98%

Кто поделил прибыль

Традиционно около 60% общего финансового результата сектора в прошлом году обеспечил Сбербанк, чья годовая прибыль составила 811,1 млрд рублей; при этом на долю пяти наиболее прибыльных банков пришлось 9/10 прибыли всего сектора.

Помимо Сбербанка в топ-5 по объему прибыли вошли: ВТБ (за год увеличивший свой результат почти в 2,5 раза), «Альфа-Банк» (рост в 2,2 раза), а также башкортостанский «Социнвестбанк» (принадлежит Банку «Дом.РФ») и «Райффайзенбанк».

Вопреки общей тенденции к росту прибыли, многие крупные игроки не смогли увеличить — а в некоторых случаях даже повторить — позапрошлогодний результат. Так, прибыль «Газпромбанка» снизилась на 47% (до 21,6 млрд рублей), «ЮниКредитБанка» — на 27% (до 20,4 млрд). «Московский кредитный банк» снизил результат на 14% (до 11,9 млрд), а «Тинькофф Банк» относительно 2017 года потерял 2% прибыли (она составила чуть менее 17 млрд рублей).

В числе убыточных по итогам 2018 года оказалось 100 кредитных организаций, или 21% участников рынка; годом ранее таковых было 140.

Худший результат по-прежнему показывают санируемые «Автовазбанк», «Траст», «Промсвязьбанк», в прошлом году получивший статус профильного банка в сфере обслуживания ОПК, а также «Мособлбанк» и «Азиатско-Тихоокеанский Банк». Именно на эту пятерку пришлось более 90% отрицательного результата всего сектора (абсорбированного совокупной прибылью других игроков).

В Татарстане динамика финансового результата в 2018 году была еще более мощной, чем по стране в целом: нетто-прибыль 16 республиканских кредитных организаций, включая две небанковские, составила без малого 7,1 млрд рублей — что почти в 4 раза больше, чем годом ранее. Главным виновником этого торжества стал «Ак Барс» Банк, который увеличил прибыль в 3,4 раза год к году — до 2,7 млрд рублей. По итогам года «Ак Барс» вошел в тридцатку наиболее прибыльных банков в целом по России (если не учитывать результаты небанковских организаций). Следом наилучший результат показал Банк Аверс, чья прибыль составила 2,07 млрд рублей за период.

«Энергобанк» улучшил свой результат более чем в 2 раза, практически такой же рост — у «Банка Казани». Прибыль «Алтынбанка» выросла в 5,7 раза, «Акибанка» — на 14% (впрочем, в абсолютных цифрах их результат был не столь значимым, чтобы существенно повлиять на общую прибыль по республике).

В то же время половина татарстанских игроков снизила показатели прибыли. Например, результат подконтрольного «Татнефти» банка «Девон-кредит» сократился на 38% (до 281,4 млн рублей), «Татсоцбанка» — на 15% (до 746,1 млн), «Камского коммерческого банка» — на 64% (до 9,6 млн).

Прибыль банков РТ, 2018 год

№ Наименование Прибыль за 2018 год, тыс.руб. Прибыль за 2017 год, тыс.руб. Изменение, тыс. руб. 1 Ак Барс 2.707.388 796.590 1.910.798 2 Аверс 2.076.526 2.354.182 -277.656 3 Татсоцбанк 746.144 875.210 -129.066 4 Энергобанк 739.332 362.170 377.162 5 Девон-Кредит 281.387 450.931 -169.544 6 Акибанк 159.637 139.810 19.827 7 Тимер Банк 156.941 -3.305.447 3.462.388 8 Банк Казани 121.293 60.882 60.411 9 АвтоКредитБанк 41.691 41.326 365 10 Автоградбанк 24.315 -52.262 76.577 11 Заречье 17.028 15.694 1.334 12 Камский Коммерческий Банк 9.561 26.844 -17.283 13 Алтынбанк 6.470 1.132 5.338 14 Сетевая Расчетная Палата 3.435 52 3.383 15 Нарат 539 5.989 -5.450 16 ИК Банк -22.901 12.854 -35.755

«В 2019 году логично ожидать охлаждения»

В конце 2017-го и первой половине 2018 года общим местом для рынка стало сокращение доли процентных доходов банков — она падала вслед за снижением ставок по кредитам. Сейчас, когда ставки в экономике снова растут, процентные доходы банков — а значит, и доходы в целом, — вероятно, будут увеличиваться, рассуждает Александр Проклов.

Однако у роста ставок есть и обратная сторона, которая может негативно отразиться на прибыли сектора в будущем, предупреждают эксперты. «В 2019 году логично ожидать охлаждения развития бизнеса из-за ужесточения денежно-кредитной политики, вероятного замедления роста конечного спроса и экономического развития в целом, что естественным образом должно повлиять на показатели рентабельности отрасли», — говорит Дмитрий Харлампиев.

Прибыль сектора продолжит расти, однако уже не теми темпами, что были в прошлом году, считает Михаил Доронкин. Сдерживать рост будут ожидаемое охлаждение драйверов рынка — потребительского кредитования, включая ипотеку, а также растущая стоимость фондирования.