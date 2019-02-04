«Полезные люди»: Педана нужно оставлять, а Лукоянова — продлевать

С кем «Ак Барсу» нельзя расставаться

Вопросы к Андрею Педану у главного тренера «Ак Барса» Зинэтулы Билялетдинова возникают практически с самого начала сезона, из-за чего защитник то и дело оказывается вне заявки. По некоторым данным, его даже подумывали обменять в декабре, однако до дедлайна достойных вариантов обмена якобы не нашлось. Основная причина этих «воспитательных мер» — игрок часто рискует ради эффектных действий на льду и играет не всегда «по системе». Спортивная редакция «Реального времени» рассказывает, почему обмен Педана — плохая идея.

Педан — единственный «протектор» в команде

Первый и самый главный аргумент в пользу того, чтобы забыть об обмене Педана в другую команду, — то, что Андрей, по сути, единственный «протектор» «Ак Барса» на льду. Вообще в Континентальной лиге сегодня осталось мало хоккеистов, готовых заступиться за своих партнеров в любой ситуации. Педан тут же бросается на подмогу, когда несправедливо «пихают» маленькому Джастину Азеведо. Нападающим противника хватает одного его взгляда, чтобы понять, что к Подъяпольскому лучше не приближаться. «Не в мою смену» — словно говорят его глаза, и соперники даже не пререкаются. Наглядный пример мы увидели в концовке последнего матча со «Спартаком», когда защитник буквально «одной левой» раскидал на своем пятаке двоих нападающих «красно-белых» — те просто разбежались по сторонам.

Именно такого человека долго не хватало «Ак Барсу» после ухода того же Александра Степанова, который помимо своей основной функции «чекера» выполнял еще и роль «защитника герба на свитере».

А как же Свитов, скажете вы? Александр уже давно «поумнел» и лишний раз в драку не лезет. Даже когда на нем висят двое игроков «Салавата», он просто уходит от столкновения и апеллирует к судье со словами «если бы полез в драку, поломал бы обоих». За годы воспитательной работы Билялетдинова Александр повзрослел и успокоился, его не интересуют ненужные удаления. Да, он может рвануть и вступиться, если ситуация совсем безвыходная, да, он по-прежнему устрашает соперника одним своим видом и движением в его сторону. И все-таки это уже не то. Когда вы последний раз видели, чтобы Свитов заступился за партнера?

Александр Свитов повзрослел и успокоился, его не интересуют ненужные удаления. Фото Ильнара Тухбатова (ak-bars.ru)



В команде Педана уважают

Педан действует на льду ярко и экспрессивно, и это нравится публике. За 8 лет за океаном он привык играть не только на пользу команде, но и для болельщика. Это одна из претензий Билялетдинова к защитнику — его так называемое «позерство». Но если посмотреть на действия Педана на льду, можно увидеть, что из всех защитников «Ак Барса» он один из немногих, кто не допускал именно «роковых» ошибок — либо страхует партнер по обороне, либо Андрей сам отрабатывает и исправляется.

Помимо прочего, он отлично вписался в коллектив и в раздевалке умеет поддержать настроение. Педан обсуждает и советует другим хоккеистами «Ак Барса» прочитанные книги, а после игр может шутливо взять «интервью» у Станислава Галиева на клюшку вместо микрофона.

Андрей всегда готов выйти на лед, даже если за сутки до матча отыграл «Зимнюю классику» за национальную сборную на другом конце страны. Так было в декабре, когда Педан вышел против финнов 16 декабря, а уже 17 утром занимался на утренней раскатке и вечером того же дня вместе с командой обыгрывал лидера Востока «Автомобилист». Объяснив этот порыв бесхитростным «я люблю хоккей».

Игрок приезжал из расположения сборной, где является одним из ведущих защитников, а на вечерней тренировке перед предновогодней игрой с «Нефтехимиком» оставался последним отрабатывать свою игру и, словно самый молодой, собирал в ведро шайбы и относил в раздевалку. Очевидно, что это воспитательный момент от тренерского штаба, но такая разница в отношении в клубе и в сборной может в конце концов надоесть Педану, и он просто перестанет играть, как умеет.

Андрей всегда готов выйти на лед, даже если за сутки до матча отыграл «Зимнюю классику» за национальную сборную на другом конце страны. Фото Ильнара Тухбатова (ak-bars.ru)



Впрочем, Андрей, ко всему прочему, еще и неконфликтный человек. Он ни разу не выказывал публично недовольства своим периодическим непопаданием в заявку. Когда корреспондент «Реального времени» спросил, что за вопросы к нему у Билялетдинова, о которых тот упомянул после недавней игры, защитник дипломатично «сгладил углы»:

— Я рад, что у тренера есть ко мне вопросы. Значит, он следит за мной, — сказал Педан.

Со статистикой тоже порядок

Если мы обратимся к цифрам, то увидим, что у Педана сейчас 12 (2+10) очков и +18 по показателю полезности. У звездного Андрея Маркова с самой высокой зарплатой среди защитников показатель полезности заметно ниже — плюс 13. У Альберта Яруллина — плюс 16. Сравнимая статистика в казанской команде только у Пола Постмы, который еще и по очкам повыше. Но это защитник немного другого формата. Сравнивать с остальными оборонцами команды нет смысла, там мало кто даже отметку +8 перешагнул.

Если бы клуб все-таки расстался с Педаном до дедлайна (как об этом утверждали источники в клубе), то заканчивать «регулярку» пришлось бы с тремя защитниками хорошего уровня, а также с «детским садом» и возрастным Батыршиным.

Отдав такого защитника другой команде КХЛ (тренер сборной и по совместительству СКА Илья Воробьев давно присмотрелся к Андрею), можно ослабить собственную защиту и серьезно укрепить главных конкурентов в лиге.

Лукоянова нужно «продлевать» уже сейчас

Еще один хоккеист, которого во что бы то ни стало нужно оставлять в команде — это Артем Лукоянов, который в свои 30 проводит лучший сезон в карьере. По окончании нынешнего сезона у нападающего заканчивается контракт, и, кажется, самое время подумать не только о его продлении, но и о новых условиях в договоре. Переговоры с хоккеистом начинать никто не запрещает и во время сезона.

Артем Лукоянов проводит свой лучший сезон в карьере. Фото Вадима Китаева (ak-bars.ru)



Сегодня на счету альметьевского воспитанника 23 (13+10) очка, и показатель +21 по полезности. Но не это главное. Артем в нынешнем сезоне играет иначе — он с большей охотой лезет в борьбу, до конца доигрывает все свои моменты и прессингует соперника. Лукоянов не наделен невероятным дриблингом, волшебными руками и каким-то заоблачным катанием. Зато он играет с охотой даже в своем «черновом» амплуа.

Лукоянов и сам всегда признавался: «Забивать — это не наша задача, у нас другие обязанности», — намекая, разумеется, на сдерживающую функцию его троек. Однако в нынешнем сезоне он, помимо прочего, еще и раззабивался. Именно благодаря своей работе и желанию.

За что болельщики любят «Луку», так это за то, что он не увидишь равнодушным. Артем один из немногих в команде, для кого «зеленое дерби» — это не «такой же матч, как все», а действительно особое событие, принципиальное и важное для болельщиков. Впрочем, глаза у него горят и в поединках с не столь принципиальными соперниками.

«Рубаха-парень» в стане «Ак Барса», который не гнушается сказать прессе то, о чем другие молчат, Артем поднимал проблему плохого льда на домашней арене казанцев. Он же говорил, что за «Салават» забивают только «импортные». Иронизировал над Линусом Умарком, который отправлял «Ак Барс» в отпуск, а через год казанцы без вариантов выбили уфимцев из розыгрыша Кубка Гагарина.

Лукоянову на днях исполнилось 30 лет, и вряд ли он сам хочет уходить в другую команду. Но при существенном повышении в личном контракте случиться может всякое. Стоит задуматься о новом контакте для «Луки» уже сегодня.