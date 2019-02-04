«Полезные люди»: Педана нужно оставлять, а Лукоянова — продлевать
С кем «Ак Барсу» нельзя расставаться
Вопросы к Андрею Педану у главного тренера «Ак Барса» Зинэтулы Билялетдинова возникают практически с самого начала сезона, из-за чего защитник то и дело оказывается вне заявки. По некоторым данным, его даже подумывали обменять в декабре, однако до дедлайна достойных вариантов обмена якобы не нашлось. Основная причина этих «воспитательных мер» — игрок часто рискует ради эффектных действий на льду и играет не всегда «по системе». Спортивная редакция «Реального времени» рассказывает, почему обмен Педана — плохая идея.
Педан — единственный «протектор» в команде
Первый и самый главный аргумент в пользу того, чтобы забыть об обмене Педана в другую команду, — то, что Андрей, по сути, единственный «протектор» «Ак Барса» на льду. Вообще в Континентальной лиге сегодня осталось мало хоккеистов, готовых заступиться за своих партнеров в любой ситуации. Педан тут же бросается на подмогу, когда несправедливо «пихают» маленькому Джастину Азеведо. Нападающим противника хватает одного его взгляда, чтобы понять, что к Подъяпольскому лучше не приближаться. «Не в мою смену» — словно говорят его глаза, и соперники даже не пререкаются. Наглядный пример мы увидели в концовке последнего матча со «Спартаком», когда защитник буквально «одной левой» раскидал на своем пятаке двоих нападающих «красно-белых» — те просто разбежались по сторонам.
Именно такого человека долго не хватало «Ак Барсу» после ухода того же Александра Степанова, который помимо своей основной функции «чекера» выполнял еще и роль «защитника герба на свитере».
А как же Свитов, скажете вы? Александр уже давно «поумнел» и лишний раз в драку не лезет. Даже когда на нем висят двое игроков «Салавата», он просто уходит от столкновения и апеллирует к судье со словами «если бы полез в драку, поломал бы обоих». За годы воспитательной работы Билялетдинова Александр повзрослел и успокоился, его не интересуют ненужные удаления. Да, он может рвануть и вступиться, если ситуация совсем безвыходная, да, он по-прежнему устрашает соперника одним своим видом и движением в его сторону. И все-таки это уже не то. Когда вы последний раз видели, чтобы Свитов заступился за партнера?
В команде Педана уважают
Педан действует на льду ярко и экспрессивно, и это нравится публике. За 8 лет за океаном он привык играть не только на пользу команде, но и для болельщика. Это одна из претензий Билялетдинова к защитнику — его так называемое «позерство». Но если посмотреть на действия Педана на льду, можно увидеть, что из всех защитников «Ак Барса» он один из немногих, кто не допускал именно «роковых» ошибок — либо страхует партнер по обороне, либо Андрей сам отрабатывает и исправляется.
Помимо прочего, он отлично вписался в коллектив и в раздевалке умеет поддержать настроение. Педан обсуждает и советует другим хоккеистами «Ак Барса» прочитанные книги, а после игр может шутливо взять «интервью» у Станислава Галиева на клюшку вместо микрофона.
Андрей всегда готов выйти на лед, даже если за сутки до матча отыграл «Зимнюю классику» за национальную сборную на другом конце страны. Так было в декабре, когда Педан вышел против финнов 16 декабря, а уже 17 утром занимался на утренней раскатке и вечером того же дня вместе с командой обыгрывал лидера Востока «Автомобилист». Объяснив этот порыв бесхитростным «я люблю хоккей».
Игрок приезжал из расположения сборной, где является одним из ведущих защитников, а на вечерней тренировке перед предновогодней игрой с «Нефтехимиком» оставался последним отрабатывать свою игру и, словно самый молодой, собирал в ведро шайбы и относил в раздевалку. Очевидно, что это воспитательный момент от тренерского штаба, но такая разница в отношении в клубе и в сборной может в конце концов надоесть Педану, и он просто перестанет играть, как умеет.
Впрочем, Андрей, ко всему прочему, еще и неконфликтный человек. Он ни разу не выказывал публично недовольства своим периодическим непопаданием в заявку. Когда корреспондент «Реального времени» спросил, что за вопросы к нему у Билялетдинова, о которых тот упомянул после недавней игры, защитник дипломатично «сгладил углы»:
— Я рад, что у тренера есть ко мне вопросы. Значит, он следит за мной, — сказал Педан.
Со статистикой тоже порядок
Если мы обратимся к цифрам, то увидим, что у Педана сейчас 12 (2+10) очков и +18 по показателю полезности. У звездного Андрея Маркова с самой высокой зарплатой среди защитников показатель полезности заметно ниже — плюс 13. У Альберта Яруллина — плюс 16. Сравнимая статистика в казанской команде только у Пола Постмы, который еще и по очкам повыше. Но это защитник немного другого формата. Сравнивать с остальными оборонцами команды нет смысла, там мало кто даже отметку +8 перешагнул.
Если бы клуб все-таки расстался с Педаном до дедлайна (как об этом утверждали источники в клубе), то заканчивать «регулярку» пришлось бы с тремя защитниками хорошего уровня, а также с «детским садом» и возрастным Батыршиным.
Отдав такого защитника другой команде КХЛ (тренер сборной и по совместительству СКА Илья Воробьев давно присмотрелся к Андрею), можно ослабить собственную защиту и серьезно укрепить главных конкурентов в лиге.
Лукоянова нужно «продлевать» уже сейчас
Еще один хоккеист, которого во что бы то ни стало нужно оставлять в команде — это Артем Лукоянов, который в свои 30 проводит лучший сезон в карьере. По окончании нынешнего сезона у нападающего заканчивается контракт, и, кажется, самое время подумать не только о его продлении, но и о новых условиях в договоре. Переговоры с хоккеистом начинать никто не запрещает и во время сезона.
Сегодня на счету альметьевского воспитанника 23 (13+10) очка, и показатель +21 по полезности. Но не это главное. Артем в нынешнем сезоне играет иначе — он с большей охотой лезет в борьбу, до конца доигрывает все свои моменты и прессингует соперника. Лукоянов не наделен невероятным дриблингом, волшебными руками и каким-то заоблачным катанием. Зато он играет с охотой даже в своем «черновом» амплуа.
Лукоянов и сам всегда признавался: «Забивать — это не наша задача, у нас другие обязанности», — намекая, разумеется, на сдерживающую функцию его троек. Однако в нынешнем сезоне он, помимо прочего, еще и раззабивался. Именно благодаря своей работе и желанию.
За что болельщики любят «Луку», так это за то, что он не увидишь равнодушным. Артем один из немногих в команде, для кого «зеленое дерби» — это не «такой же матч, как все», а действительно особое событие, принципиальное и важное для болельщиков. Впрочем, глаза у него горят и в поединках с не столь принципиальными соперниками.
«Рубаха-парень» в стане «Ак Барса», который не гнушается сказать прессе то, о чем другие молчат, Артем поднимал проблему плохого льда на домашней арене казанцев. Он же говорил, что за «Салават» забивают только «импортные». Иронизировал над Линусом Умарком, который отправлял «Ак Барс» в отпуск, а через год казанцы без вариантов выбили уфимцев из розыгрыша Кубка Гагарина.
Лукоянову на днях исполнилось 30 лет, и вряд ли он сам хочет уходить в другую команду. Но при существенном повышении в личном контракте случиться может всякое. Стоит задуматься о новом контакте для «Луки» уже сегодня.
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