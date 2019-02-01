«Размер инвестиций знают только банки»: «взлетевшему» в 1961-м «Спутнику» вернули старый облик

Инвесторы, вложившиеся в восстановление исторических зданий в центре Казани, еще не подсчитали расходы

Фото: Ринат Назметдинов

Восстановленные инвесторами лавки купца Курманаева, комплекс Хлебного базара и дом Лисицына, во флигеле которого родился Федор Шаляпин, показывали сегодня журналистам мэр Казани Ильсур Метшин и главный архитектор города Татьяна Прокофьева. Усилия городских властей и предпринимателей по воссозданию исторического облика центра Казани оценила корреспондент «Реального времени».

Кирпич — бельгийский



Первым вниманию журналистов представили здание лавок купца Курманаева на углу улиц Чернышевского и Профсоюзной, которое старшее и среднее поколение казанцев знают как кинотеатр «Спутник». Первоначальный облик здания постройки 1872 года потеряло в 1961-м: внутри снесли перегородки, часть окон заложили кирпичом.

Участвовавшая в осмотре здания архитектор Светлана Мамлеева рассказала корреспонденту «Реального времени», что на момент, когда решили приступить к воссозданию облика старинного дома, там уцелела одна стена — фасад со стороны Профсоюзной, и та в крайне ветхом состоянии. Следуя проекту, выполненному Мамлеевой и ее дочерью архитектором Еленой Кальюранд, старинную стену строители перебрали по кирпичику, а затем сложили заново. Остальные стены возвели из монолитного бетона и отделали специальным реставрационным кирпичом, который инвестор закупал и привозил из Бельгии — ближе не нашлось.

— Рельеф местности позволил предусмотреть подземный этаж для парковки, — сообщила Мамлеева.

Однако парковка получилась меньше, чем планировалось. По словам генерального директора компании-инвестора ООО «Восток-С» Олега Новосельского, вместо 25 машино-мест в цоколе одноэтажного пристроя к трехэтажному зданию удалось выкроить только 14.

Светлана Мамлеева рассказала, что на момент, когда решили приступить к воссозданию облика старинного дома, там уцелела одна стена — фасад со стороны Профсоюзной



— По завершении работ в первом этаже здания разместится ресторан, а на втором — офисы, — сообщил Новосельский. (У купца Курманаева ресторан располагался наверху, а под ним — торговые ряды).

ООО «Восток-С» приступило к работам на Профсоюзной, 1/8 в 2016 году, а сдать объект планирует в 2019-м. На вопрос об объемах инвестиций Олег Новосельский отшутился:

— Размер суммы знают только банки, где мы берем кредиты.

Работы растянулись на 15 лет

Двухэтажное здание торговых рядов Хлебного базара было возведено по проекту казанского архитектора Василия Кафтырева в конце XVIII века, а вскоре рядом появилось одноэтажное, которое в 1891 году перестроил купец Мухаметгариф Утямышев. Кроме этих зданий (дома №№10 и 10/14), в восстанавливаемый комплекс зданий на улице Профсоюзной входят дома №№ 12, 14 и 16.

Эти одно- и двухэтажные здания (комплекс Хлебного базара) стоят на склоне, и в силу резко понижающегося рельефа со стороны дворов у них имеется дополнительный этаж. К 2018 году собственник восстановил объекты культурного наследия, в них уже функционируют рестораны и магазины.

Здание торговых рядов Хлебного базара было возведено по проекту казанского архитектора Василия Кафтырева в конце XVIII века



У этих зданий сохранились фасады и часть перекрытий. Так что в ресторанных залах видны мощные деревянные балки, которые за 200 лет не потеряли изначальных прочностных характеристик. А еще в одном здании сохранились две уникальные изразцовые печи.

— Работа на этих объектах ведется с 2005 года, и она еще не закончена, — пояснил корреспонденту «Реального времени» директор компании-собственника ООО «Основа» Эдуард Колтун. — Мы уже 20 лет на рынке и вынужденно пришли к необходимости сохранять свои здания.

— А когда планируете завершить работы?

— Половина еще впереди. Мы заканчиваем согласование проектов. Думаю, потребуется еще полтора года, — Колтун пояснил: притом что со стороны Профсоюзной и внутри здания отреставрированы, предстоит еще благоустроить дворовое пространство, создав там пешеходную улицу — дублер улицы Баумана. — Новые общественные пространства будут востребованы у горожан и гостей Казани.

— Там во дворах проходит теплотрасса, переносить которую без обоснования никто не будет, это дорогостоящие работы, — объяснила Татьяна Прокофьева причины, мешающие реализовать проект. — А собственнику такие расходы не по силам. Просить финансовой помощи надо под конкретный проект, и мы попросили собственника его разработать.

Со стороны Профсоюзной и внутри здания отреставрированы, но предстоит еще благоустроить дворовое пространство, создав там пешеходную улицу — дублер улицы Баумана



Декорация у Пенсионного фонда

Последним адресом пресс-тура, организованного мэрией, стал дом №10 на улице Пушкина, во флигеле которого родился великий русский певец Федор Шаляпин. Дом построили в 1860 году по проекту архитектора Пудовкина для торговца железом Павла Лисицына. В начале 1880-х сын Лисицына продал дом купцу Николаю Ворожцову, а тот в 1897 году — мещанину Михаилу Емелину. Восстанавливают этот дом общими силами пять компаний-инвесторов. Какие — не разглашается.

— Периметр здания при реставрации был сохранен, но флигель, в котором родился Шаляпин, не сохранился, — рассказал журналистам собственник ООО «УК «Капитал Плюс» Дмитрий Овечкин, демонстрируя крепкие стены из старинного кирпича. — При реставрации установлены новые междуэтажные перекрытия и устроена новая кровля взамен утраченной. Частично удалось сохранить даже старые сводчатые перекрытия — они видны на втором этаже в офисной части здания.

Двор дома, где собственники планируют открыть летнее кафе, по инициативе инвесторов украсили декорацией в виде деревянных фасадов. Они имитируют облик двора вековой давности, однако в деталях исторической правде не соответствуют — соблюдена только стилистика, атмосфера старины. Стена, в которой якобы прорублены окошки с веселенькими желтыми занавесочками, — фальшивая, сзади нее расположен фасад Пенсионного фонда. Декорация установлена по инициативе одного из инвесторов.

— Но это не просто состаренные доски, это — доски с разбора старых домов в Вологодской области, им больше ста лет, — подчеркнул Виктор Овечкин.

Он сообщил, что по завершении работ на первом этаже дома Лисицина-Емелина планируют разместить ресторан, а на втором — офисные помещения.

Двор дома, где собственники планируют открыть летнее кафе, по инициативе инвесторов украсили декорацией в виде деревянных фасадов



Образец конструктивизма ждет своего часа

Помимо заявленной перед пресс-туром тематики его участники мимоходом узнали от мэра Казани важную новость. Ильсур Метшин сообщил, что планы восстановления комплекса зданий швейной фабрики «Адонис» на улице Чернышевского недавно обсуждались у президента РТ:

— Здание «Адониса» ждет своего часа.

Как пояснила «Реальному времени» главный архитектор Казани Татьяна Прокофьева, здание фабрики относится к эпохе советского конструктивизма, памятников которого в городе почти не осталось:

— Это интересный объект. Я думаю, что использование пространства [цехов] как лофта было бы очень интересно.

Прокофьева отметила: несмотря на ценность, здание фабрики пока не принято на государственную охрану. Однако, заверила она, разрушение ему не угрожает — за зданием следят, собственникам не позволят лишнего.

Татьяна Прокофьева (на фото справа) заверила, что разрушение комплексу зданий швейной фабрики «Адонис» не угрожает — за ним следят, собственникам не позволят лишнего



Кто бы знал, как это дорого!

Представители инвесторов во время пресс-тура упорно уходили от ответа на вопрос, какие суммы пришлось вложить в обновляемые здания. Это объяснили тем, что на незавершенных объектах сложно подвести даже промежуточные финансовые итоги.

— В настоящее время я как частный инвестор занимаюсь реставрацией двух исторических особняков, и небольшая практика у меня уже есть, — прокомментировал «Реальному времени» ситуацию директор ООО «Дженсен групп» Андрей Генсен. — Очевидно, что каждое здание индивидуально, тем более если речь идет об объектах культурного наследия. Во-первых, нужно исходить из того, в каком состоянии объект достался инвестору. В период работы в ASG я вплотную темой памятников не занимался, но не нужно быть профессионалом, чтобы увидеть, что часть объектов представляла собой просто руины, остальные — в состоянии «стены и часть крыши», коммуникации везде отключены, и их восстановление в центре города вылилось в колоссальную проблему. На сегодняшний день таких зданий в Казани уже практически нет, то, что передают на реставрацию сегодня, — это гораздо менее затратные объекты. Второй немаловажный момент — что именно является предметом охраны согласно документации. Если в здании есть какие-то художественные или конструктивные элементы, которые необходимо сохранять, стоимость реставрации может измениться в разы. Ну и, конечно, интерьеры — здесь можно потратить как 10 тысяч рублей на квадратный метр, так и 200 тысяч. Все зависит от фантазии инвестора и требований по охранным обязательствам. Если говорить о минимальных общих затратах на реставрацию, то они бывают на уровне 30 тысяч рублей на квадратный метр. Максимальные (в пределах разумного) — на уровне 200 тысяч. Средняя же стоимость составляет 90—120 тысяч, эти цифры, наверное, наиболее правдоподобны. Хотя, повторюсь, с объектами культурного наследия всегда все индивидуально.

Андрей Генсен: «Если говорить о минимальных общих затратах на реставрацию, то они бывают на уровне 30 тысяч рублей на квадратный метр. Максимальные (в пределах разумного) — на уровне 200 тысяч». Фото facebook.com



Назвал «Реальному времени» средние показатели стоимости реставрации исторических зданий в Казани и заместитель генерального директора УК «ASG-менеджмент» Алмаз Давлетов:

— Если говорить о нашей компании, то стоимость работ колеблется в пределах 100—110 тысяч рублей за квадратный метр здания. Но надо понимать, что объекты очень отличаются: где-то сохранился только остов дома, а где-то целы стены и перекрытия. К этим суммам надо прибавить стоимость подключения готовых объектов к инженерным сетям. Если с подключением к электросетям вопрос решается относительно легко, то с остальным — теплом, водой — возникают проблемы. И стоимость работ по прокладке сетей постоянно растет: в центре города допускаются только скрытые методы — горизонтальное бурение, и дело осложняет большое количество ранее проложенных сетей.

Давлетов заметил, что верит инвесторам, которые говорят, что не могут назвать стоимость работ, пока не завершили объект:

— Ситуация постоянно меняется, бывает и так, что, подведя итоги, впору схватиться за голову от потраченных сумм.