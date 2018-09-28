Алексей Семин надеется отбить 100 млн на реставрацию Дома Ажгихина и других памятников дорогой арендой

Сегодня в ASG рассказали, как восстанавливали лепнину по фотографиям и отливали образцы кованых решеток, пока не достигли максимального сходства со старинными

Фото: Максим Платонов

Сто миллионов рублей потратила группа компаний ASG в этом году на восстановление исторических зданий в центре Казани. Четверть этой суммы пришлась на крайне сложный объект на улице Пушкина — дом купца Ажгихина. К началу восстановительных работ в 2012 году от этого здания на углу улиц Пушкина и Галактионова, являющегося объектом культурного наследия регионального значения, фактически уцелели только две не связанные между собой фасадные стены. О работах, которые завершены, и о том, что еще планируется сделать для восстановления исторического центра Казани, — в репортаже «Реального времени».

Железобетон за старинным фасадом



Год завершения строительства здания, которое казанцы знают как Дом Ажгихина, обозначен на его фасаде — 1915-й, однако, как рассказала сегодня журналистам архитектор-реставратор Юлия Васильева, история дома насчитывает более полутора столетий. Первая, совсем крошечная двухэтажная постройка была возведена на углу тогда еще Николаевской площади и улицы Лядской в 1856 году по проекту казанского архитектора Александра Песке. Потом к этому зданию неоднократно пристраивались новые объемы, а современный вид дом приобрел в начале XX века, когда его собственником стал купец из Сарапула Василий Ажгихин. По его заказу архитектор, предположительно В.П. Александров, «вписал» старые постройки в новый, единый объем, возведенный в 1909—1915 годах.

Однако в 2012 году, когда этот объект был передан компании казанского миллиардера Алексея Семина, по словам Васильевой, от него фактически осталось только две стены — фасады, выходящие на улицы Пушкина и Галактионова:

— Перекрытия обрушились, внутреннее пространство дома было заполнено строительным и бытовым мусором…

— Основные восстановительные работы начались после Универсиады 2013 года, — сообщил журналистам заместитель генерального директора управляющей компании «АС Менеджмент» Алмаз Давлетшин. — Они еще не закончены и не будут закончены в этом году. В ближайший месяц, до наступления зимы, планируется завершить кладку последней стены, выходящей во двор.

По словам Алмаза Давлетшина, средняя стоимость восстановительных работ в исторических зданиях — от 70 до 100 тыс. рублей за квадратный метр общей площади



Давлетшин пояснил, что восстановление исторических зданий — не просто затратное, а непредсказуемое дело: до завершения работ трудно даже приблизительно просчитать, во что это выльется. Он назвал среднюю стоимость восстановительных работ — от 70 до 100 тыс. рублей за квадратный метр общей площади здания, но подчеркнул — стоимость «квадрата» в доме Ажгихина вряд ли составит менее 100 тысяч, а возможно — и поболее.

При этом старое здание будет восстановлено весьма условно: почти все перекрытия в нем новые, из монолитного железобетона, опирающиеся на современные же монолитные железобетонные колонны. По словам Васильевой, в историческом здании уцелела лишь небольшая часть «родных» перекрытий — благодаря этому, в частности, удалось восстановить извилистый арочный проезд, по которому повозки заезжали во двор. Там чудом уцелели даже великолепные кованые ворота. В этом проезде по завершении восстановительных работ планируется разместить музей дома.

На старой лестнице, расположенной со стороны улицы Пушкина, уцелела старинная керамическая плитка.

— Строители ее прикрывали на время работ фанерой, а то бы остались одни осколки, — заметила Васильева.

А на углу Пушкина и Галактионова восстановят приямок и сделают отдельный вход в подвал. Приямок — деталь историческая: в позапрошлом веке, когда на Николаевской площади вовсю шла торговля, он был прикрыт люком, через который в подвал загружали товары. Ну а по завершении восстановительных работ в подвале, скорее всего, откроют кафе, бар или магазинчик.

Попробуй, повтори!

О трудностях чисто реставрационных работ рассказала корреспонденту «Реального времени» Юлия Васильева.

— Когда мы только получили здание, то на первый взгляд все стены выглядели хуже, чем фасадная, выходящая на улицу Пушкина. Но при детальном техническом обследовании оказалось, что все обстоит ровно наоборот. Другие стены удалось сразу надежно укрепить, а фасад со стороны Пушкина оказался весь в трещинах. Поэтому «родную» лепнину на этом фасаде, которая, казалось, почти полностью сохранилась, удалось спасти не полностью. Мы зачищали вокруг нее штукатурку, снимали и сохраняли что могли, а часть лепнины пришлось изготавливать заново.

Юлия Васильева: «Родную» лепнину на фасаде со стороны Пушкина удалось спасти не полностью. Мы зачищали вокруг нее штукатурку, снимали и сохраняли что могли, а часть лепнины пришлось изготавливать заново»



А две самые красивые лепные розетки в центральной части фасада оказались утраченными полностью еще в 1980-е годы. И восстановить их удалось благодаря работам известного казанского архитектора Нияза Халитова. С черно-белых фотографий розетки прорисовали и по рисункам сделали отливки…

Еще одна важная деталь архитектурного облика памятника истории — кованые элементы и ограждения. Они присутствовали буквально везде — от приямков и навесов над входами в здание до парапета на крыше.

— Была проделана очень кропотливая работа по восстановлению утраченных элементов, — вспоминает Васильева. — Подрядчиком было сделано несколько образцов, и постепенно удалось добиться полного сходства с оригиналами.

— То есть получили полностью, в мельчайших деталях, идентичные старинным решетки? — уточнила корреспондент «Реального времени».

— Не совсем. Старые решетки собирались на стяжках, болтах, а в новых использованы сварные соединения. В остальном же отличий нет.

Для арендатора — все, кроме цены

До завершения восстановления Дома Ажгихина еще очень далеко, а вот другие три исторических здания в центре Казани группа компаний ASG уже в этом году сдаст в эксплуатацию. Это дома купца Апанаева и Сабитовой на улице Тукая (№84 и 86), а также здание, входившее в комплекс усадьбы купца Урванцова, — напротив собора Казанской иконы Божией Матери на Большой Красной.

В этих зданиях, по словам замдиректора управляющей компании «АС Менеджмент» Алмаза Давлетшина, практически завершена черновая отделка, а в доме усадьбы Урванцова в ближайшее время предполагается включить тепло. Спешка объясняется просто: после дорогостоящих восстановительных работ владелец зданий хочет побыстрее включить их в рыночный процесс — сдать помещения.

Здание, входившее в комплекс усадьбы купца Урванцова, на Большой Красной, ASG уже в этом году сдаст в эксплуатацию. Фото предоставлено ГК ASG

— Если будет тепло, потенциальные арендаторы смогут уже в начале зимы приступить к чистовой отделке помещений, а после Нового года — въехать, — пояснил Давлетшин.

Вопрос извлечения прибыли для инвестора не праздный: отбить вложения будет трудно даже при высокой стоимости аренды — сдавать помещения планируется от 1500 рублей за квадратный метр. Ведь главный плюс исторических объектов — местонахождение в самом центре города — оборачивается минусами, главный из которых — отсутствие парковок.

К примеру, при Доме Ажгихина, помещения в котором владелец рассчитывает сдавать под магазины и объекты общепита, не имеется ни одного квадратного метра парковочного пространства. Там вообще нет двора — по словам Давлетшина, к моменту, когда здание перешло к ASG, всю дворовую территорию уже размежевали соседи, и даже сервитут пришлось отвоевывать через суд.

Поэтому инвестор, устанавливая для арендаторов высокую планку, уже сейчас оговаривает и льготы: тем, кто захочет снять не одно-два помещения, а все здание или хотя бы целый этаж, дадут скидку…