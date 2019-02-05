Посидите здесь: «ЮТэйр» опаздывает реже других, а «Россия» хороша не в чартерах

Рейтинг пунктуальности авиакомпаний в 2018 году

Фото: Максим Платонов

По данным, полученным аналитической службой «Реального времени», 39 российских авиакомпаний задержали в 2018 году 18,2 тысячи регулярных рейсов. Цифра на первый взгляд кажется гигантской, однако это — около 2% от всех рейсов, которые были осуществлены этими авиакомпаниями. Причем вероятность того, что рейс задержат, снижается с ростом количества полетов авиакомпании.

В топе по задержкам — проблемные регионалы

Всего авиакомпании, которые задерживали хотя бы один рейс, выполнили около 883,7 тысячи регулярных рейсов. Максимальная доля задержек оказалась у авиакомпании «Якутия» — 12,5%, а наибольшее номинальное количество задержек у крупнейшей авиакомпании страны — «Аэрофлота» — 2,7 тысячи штук. Отметим, впрочем, что под задержками здесь подразумевается не любое опоздание вылета, а именно существенные отклонения от расписания, после которых авиакомпании обязаны как минимум начать предоставлять пассажирам напитки — то есть больше двух часов.

39% всех задержек регулярных рейсов российских авиакомпаний в прошлом году оказались на 2—3 часа. Еще 21% пришелся на очень длительные задержки — более шести часов (по прошествии этого времени ночью авиакомпания обязана предоставить гостиницу — днем этот срок увеличен до восьми часов). Почти столько же — 20% — было рейсов, задержанных на 3—4 часа, 12% — на 4—5 часов, а 8% — на 5—6 часов.

Абсолютным лидером по проценту задержанных рейсов, как уже отмечалось, стала авиакомпания «Якутия»: из 12,7 тысячи выполненных ею рейсов были задержаны 1 580. Причем основная масса этих рейсов, а точнее — треть, задержаны более чем на шесть часов. Отметим, что в конце года над авиакомпанией замаячила перспектива ограничения действия сертификата эксплуатанта: после того как самолет авиакомпании выкатился за пределы ВПП в Якутске, Росавиация объявила о неполном соответствии требованиям безопасности, а с 5 ноября «Якутии» запрещены полеты на международных воздушных линиях.

Наибольшее номинальное число задержек оказалось у крупнейшей авиакомпании страны — «Аэрофлота» — 2,7 тысячи



Второе место по задержкам со значительно более скромным результатом в 8,4% занимает авиакомпания «Роял Флайт» (до 2014 года называвшаяся «Абакан Авиа»). Правда, и рейсов тут очень небольшое количество — всего 250 штук. При этом 52% из задержек были на срок от двух до трех часов. Компания считается аффилированной с турецким OTI Holding, в который также входят туроператоры Coral Travel и Sunmar.

В пятерку по задержкам входят также оператор деловой авиации «Русджет» (всего он выполнил 13 рейсов, один из которых задержал на срок от двух до трех часов), связанный с туроператором Anex Tour «АЗУР эйр» (из 1,6 тысячи рейсов задержаны 113 — треть из них на срок от двух до трех часов), а также «Саратовские авиалинии» — из 2,9 тысячи рейсов задержаны 198, более трети из них — на шесть и больше часов. У авиакомпании, напомним, был отозван сертификат эксплуатанта — в результате чего ее убытки превысили 1 млрд рублей.

В список десяти самых непунктуальных авиакомпаний попали и более крупные перевозчики. Например, входящая в структуру «Норильского никеля» авиакомпания «Нордстар», совершившая 13,7 тысячи рейсов, задержала 841 из них (31% из них — не сильно, на срок от двух до трех часов, но почти столько же — на срок более шести часов), благодаря чему оказалась на седьмом месте. Перед ней по доле задержанных рейсов — авиакомпания «Алроса» одноименной группы компаний: из 9,7 тысячи рейсов задержаны 615 (в основном — на 2—3 часа), а замыкает десятку «Газпром Авиа» — из 7,1 тысячи рейсов задержаны 406, в основном задержка была на срок от двух до четырех часов.

Регулярные полеты, выполненные с задержкой отправлений, за 2018 год

Авиакомпания Общее число рейсов Задержанных, в т.ч. Доля задержанных Выполненных Задержанных % от 2 до 3 часов от 3 до 4 часов от 4 до 5 часов ЯКУТИЯ авиакомпания 12.655 1.580 12,49% 424 270 РОЯЛ ФЛАЙТ авиакомпания 250 21 8,40% 11 5 РУСДЖЕТ авиакомпания 13 1 7,69% 1 0 АЗУР ЭЙР 1.602 113 7,05% 36 27 САРАТОВСКИЕ АВИАЛИНИИ авиакомпания 2.905 198 6,82% 54 36 АЛРОСА авиакомпания 9.653 615 6,37% 235 148 НОРДСТАР 13.740 841 6,12% 263 166 КОМИАВИАТРАНС (АО) 3.655 219 5,99% 80 57

Летать вовремя — летать крупными

Любопытно, что список наиболее пунктуальных авиакомпаний почти полностью состоит из крупных перевозчиков. Меньше всего задержек в процентном отношении, например, допустила авиакомпания «ЮТэйр» — из 78,1 тысячи выполненных рейсов лишь 644, или 0,82%, были задержаны. Да и большинство из них были небольшими — на 2—3 часа. Таких задержек — 37%. Правда, еще 27% задержанных вылетов (172 рейса) вылетели более чем на шесть часов позже.

Второе место по пунктуальности — у входящей в группу «Аэрофлота» авиакомпании «Россия». Из 68,1 тысячи рейсов тут задержали 678 штук — или 1%. Время задержки схоже с показателем «ЮТэйра», но тут больший перекос в сторону задержек на 2—3 часа — 39%. Задержек более чем на шесть часов — 25%. Третье место с почти таким же показателем занимает сам «Аэрофлот». У него — 1,01% задержанных рейсов. Из 273,7 тысячи выполненных рейсов (самый большой показатель среди всех авиакомпаний) задержаны были 2 764. Отметим, что в сравнении с «Россией» тут еще больший процент задержек приходится на опоздания в 2—3 часа — 45%. На втором месте — длительность задержек в 3—4 часа (20%).

Четвертое место по доле задержек оказалось у еще одного перевозчика из группы «Аэрофлота» — авиакомпании-лоукостера «Победа». Из 39,4 тысячи рейсов было задержано 420 — это 1,07%. В основном задержки были на 2—3 часа — 35%, а 20% пришлось на задержки от 4 до 5 часов. Замыкает пятерку «Нордавиа-Региональные авиалинии». Из 10,5 тысячи рейсов задержаны были 120 — то есть 1,15%, из них 41% — на 2—3 часа. В 2017 году сообщалось о планах по созданию альянса принадлежащего Сергею Кузнецову «Нордавиа» с ранее принадлежавшим им Red Wings (передана лизинговой компании «Ильюшин финанс», входящей в Объединенную авиастроительную корпорацию, в счет долга за лизинг самолетов).

В десятку наиболее пунктуальных входит и вторая по числу рейсов авиакомпания России — S7. Она представлена двумя юрлицами. «Сибирь» оказалась на шестом месте по пунктуальности — в 2018 году она выполнила 99,2 тысячи рейсов — задержаны были 1 388, или 1,4%. 42% задержанных рейсов вылетели на 2—3 часа позже назначенного времени, еще 22% — на 3—4 часа позже. Другая авиакомпания бренда S7 — «Глобус» — оказалась на девятом месте в списке самых пунктуальных: она выполнила 28,9 тысячи рейсов, из которых задержала 495 — или 1,71%. На 2—3 часа были задержаны 45% из этих рейсов, на 3—4 часа — еще 20%.

Из 39,4 тысячи рейсов «Победы» было задержано 420 — это 1,07%



Чартерные рейсы: шансов опоздать в два раза больше

В случае с чартерными рейсами ситуация несколько отличается. Тут оказалось сразу девять авиакомпаний, которые не задержали ни одного рейса. Общее число рейсов здесь, правда, значительно меньше, чем в случае с регулярными рейсами — 31,4 тысячи, а средняя доля задержки составила 4,4% — это в два раза больше, чем у регулярных рейсов. Всего более чем на два часа было задержано 1 370 рейсов.

В основном задержки чартеров составляли от двух до трех часов — таких было 32%. Немного меньше — 27% задержек — пришлось на более чем шестичасовые задержки. На третьем месте по задержкам — период от трех до четырех часов, на них пришлось 22%. Еще 13% задержанных рейсов вылетели на 4—5 часов позже заявленного, а 7% — на 5—6 часов.

Лидер по доле задержанных чартерных рейсов — уже упоминавшаяся в качестве лидера по задержкам регулярных рейсов авиакомпания «Якутия». У нее были задержаны 59 из 407 рейсов, или 14,5%, причем почти половина из них — более чем на шесть часов. Второе место — у «ИрАэро», которая приостановила программы полетов в китайские города из-за долгов компании «Жемчужная река» на 2,3 млн долларов. Эта авиакомпания задержала почти каждый десятый рейс из 142, больше всего из них — на время от двух до трех часов. На третьем месте оказались «Саратовские авиалинии» — тут было задержано семь из 71 рейса, четыре из них — на 3—4 часа.

В топ-10 авиакомпаний по задержкам чартерных рейсов входят и крупнейшие перевозчики в этом сегменте полетов. Например, «Ай Флай» (связан с основателем туроператора Tez Tour) оказалась на четвертом месте — здесь был задержан 121 из 1 963 чартерных рейсов (6,2%), причем 41% из задержанных рейсов вылетел с опозданием более чем на шесть часов. Пятое место оказалось у авиакомпании «Роял Флайт», связанной с Coral Travel, — тут задержаны 193 из 3,7 тысячи рейсов, или 5,2%. В основном, правда, рейсы тут задерживались не так сильно, как у «Ай Флай», — 31% на 2—3 часа, а более чем на шесть часов — 28%.

В основном задержки чартеров составляли от двух до трех часов



Крупнейший чартерный перевозчик России — связанная с Anex Tour авиакомпания «АЗУР эйр» — задержала около 4,7% рейсов — или 390 из 8,2 тысячи. Самое частое время задержки вылета — 2—3 часа (на столько задержали около трети из всех задержанных рейсов). Вторая по объему чартерных перевозок авиакомпания — «Северный ветер» — задержала 191 из 4,3 тысячи рейсов, 35% из них — на 2—3 часа. Компания принадлежит туроператору Pegas Touristik и недавно начала осуществлять и регулярные рейсы.

Отметим, что авиакомпания «Россия», входящая в группу «Аэрофлота», будучи одним из самых пунктуальных перевозчиков при регулярных рейсах, в случае с чартерами задерживается гораздо чаще. При 2,84 тысячи выполненных рейсов было задержано 103 — это 3,63%. Доля задержанных рейсов в случае с чартерами оказалась выше в 3,5 раза, причем в основном (35% от всех задержанных рейсов) задержка составила боле шести часов.

Самым пунктуальным из крупных чартерных перевозчиков является «Ред Вингс», и ситуация тут обратная ситуации у «России»: в случае с чартерами авиакомпания задержала всего 2,6% рейсов, а вот регулярных рейсов было задержано уже 4,5%. Всего «Ред Вингс» осуществил 1 855 чартерных рейсов, задержано было 48 из них, в основном — 40% — на 2—3 часа.

Кроме того, стоит отметить и девять авиакомпаний, которые не задержали ни одного чартерного рейса. Среди них — как авиакомпании, осуществившие меньше десяти чартерных рейсов (такие, как татарстанская «ЮВТ Аэро», «Ангара» бывшего губернатора Иркутской области Сергея Ерощенко, производственное объединение «Космос», осуществляющее специальные перевозки для ракетно-космической промышленности), так и более крупные перевозчики. Не было в 2018 году задержек чартеров, к примеру, у «ЮТэйра», «Аэрофлота», «Победы» и «Сибири». В последнем случае, правда, второе юрлицо S7 — «Глобус» — все же допустило две задержки чартеров на сроки от двух до пяти часов.

Чартерные полеты, выполненные с задержкой отправлений более двух часов (вылет из России), за 2018 год

Авиакомпании Выполнено рейсов Задержано рейсов %% время задержки Доля задержанных от 2 до 3 часов от 3 до 4 часов от 4 до 5 часов от 5 до 6 часов более 6 часов от 2 до 3 часов ЯКУТИЯ авиакомпания 407 59 14,50% 11 6 ИРАЭРО авиакомпания (АО) 142 15 10,56% 4 3 САРАТОВСКИЕ АВИАЛИНИИ авиакомпания 71 7 9,86% 1 4 АЙ ФЛАЙ 1963 121 6,16% 32 22 РОЯЛ ФЛАЙТ авиакомпания (АО) 3736 193 5,17% 60 40 ИКАР авиакомпания (Красноярский край) 1580 80 5,06% 15 16 АЗУР ЭЙР (ООО) 8240 390 4,73% 123 89 СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР (ООО) а/к 4323 191 4,42% 66 40