Убытки «Саратовских авиалиний» превысили 1 млрд рублей

Убытки компании «Саратовские авиалинии» превысили 1 млрд рублей в связи с отзывом сертификата эксплуатанта.



«Убытки компании за девять месяцев текущего года составили более 1 млрд рублей. Такая ситуация складывается в связи с тем, что компания продолжает содержать единственный в городе аэропорт, но не совершает полетов из-за отзыва сертификата эксплуатанта», — передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

Отмечается, что ситуацию могло бы поправить повышение тарифов на аэропортовскую деятельность или оплата части расходов из бюджета области.

«Никогда авиакомпании не выделялись денежные средства из регионального бюджета. Наоборот, за 2017 год АО «Саратовские авиалинии» было перечислено более 280 млн рублей налогов в бюджеты различных уровней», — уточнили в компании.

Напомним, «Саратовские авиалинии» прекратили полеты в связи с аннулированием сертификата эксплуатанта с 31 мая. К октябрю авиакомпания выплатила пассажирам 351 млн рублей.

