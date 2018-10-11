Константин Сунцов возглавил Корпорацию развития Удмуртии
Константин Сунцов, исполнявший до настоящего времени обязанности замглавы администрации Ижевска по экономическому и инвестиционному развитию, назначен генеральным директором АО «Корпорация развития Удмуртской Республики».
Такое решение принял после встречи с Сунцовым глава Удмуртии Александр Бречалов. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
В свою очередь Дмитрий Генералов, возглавлявший корпорацию, назначен советником главы Удмуртии.
Константин Сунцов ранее подал заявку на участие в повторном конкурсе по отбору кандидатов на пост главы Ижевска. В первом конкурсе среди 13 претендентов он занял первое место, однако для избрания главой города ему, как и второму претенденту, на сессии гордумы не хватило голосов депутатов.Общество Удмуртия
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым