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Первый вице-премьер Удмуртии: экономические показатели 2018 года не устраивают руководство республики

08:55, 21.12.2018
Первый вице-премьер Удмуртии: экономические показатели 2018 года не устраивают руководство республики
Фото: instagram.com

Власти Удмуртии ожидают, что 2019 год будет сложнее для экономического блока правительства республики.

Руководство региона требует более серьезного роста показателей по объемам производства, привлеченных инвестиций и налоговых поступлений.

Об этом журналистам рассказал первый заместитель председателя правительства республики Александр Свинин.

Он отметил, что по итогам 2018 года будет рост объемов прямых инвестиций, но не большой. Если в прошлом году республика привлекла 81 млрд рублей инвестиций, то в этом году ожидается 82—83 млрд. Объем несырьевого экспорта вырос на 141% до 330 млн долларов. Индекс промышленного производства по итогам года будет больше 100%. Налоговые и неналоговые доходы бюджета Удмуртии выросли на 6%.

«Почему я говорю, что год будет непростым, потому что ни главу Удмуртской Республики, ни председателя правительства такие цифры не устраивают. Те цифры, которые нам ставит Александр Владимирович (Бречалов, глава Удмуртии, — прим. ред.) на следующий год, мы действительно в следующем году должны перейти из «команды, подающей надежды», если как в футболе, то в некую премьер-лигу, играть основным составом, не удовлетворяться ростом на 6—8%. Задачу нам сейчас на совещании по экономике глава поставил, что цифры должны быть выше общероссийских», — рассказал Свинин.

По его словам, у правительства есть план, который включает улучшение работы с промышленными предприятиями региона, малым и средним бизнесом, муниципальными образованиями, задачи поставлены перед «Корпорацией развития Удмуртии», которая должна в 2019 году привлечь не менее 10—12 млрд рублей инвестиций.

Экономика Удмуртия
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