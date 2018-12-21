Первый вице-премьер Удмуртии: экономические показатели 2018 года не устраивают руководство республики

Власти Удмуртии ожидают, что 2019 год будет сложнее для экономического блока правительства республики.

Руководство региона требует более серьезного роста показателей по объемам производства, привлеченных инвестиций и налоговых поступлений.

Об этом журналистам рассказал первый заместитель председателя правительства республики Александр Свинин.

Он отметил, что по итогам 2018 года будет рост объемов прямых инвестиций, но не большой. Если в прошлом году республика привлекла 81 млрд рублей инвестиций, то в этом году ожидается 82—83 млрд. Объем несырьевого экспорта вырос на 141% до 330 млн долларов. Индекс промышленного производства по итогам года будет больше 100%. Налоговые и неналоговые доходы бюджета Удмуртии выросли на 6%.

«Почему я говорю, что год будет непростым, потому что ни главу Удмуртской Республики, ни председателя правительства такие цифры не устраивают. Те цифры, которые нам ставит Александр Владимирович (Бречалов, глава Удмуртии, — прим. ред.) на следующий год, мы действительно в следующем году должны перейти из «команды, подающей надежды», если как в футболе, то в некую премьер-лигу, играть основным составом, не удовлетворяться ростом на 6—8%. Задачу нам сейчас на совещании по экономике глава поставил, что цифры должны быть выше общероссийских», — рассказал Свинин.

По его словам, у правительства есть план, который включает улучшение работы с промышленными предприятиями региона, малым и средним бизнесом, муниципальными образованиями, задачи поставлены перед «Корпорацией развития Удмуртии», которая должна в 2019 году привлечь не менее 10—12 млрд рублей инвестиций.