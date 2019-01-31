УНИКС реабилитировался за осечку в Нижнем Новгороде

И теперь сыграет против клуба звезды НБА

Команда Димитриса Прифтиса в этом сезоне играет не так стабильно, но в ключевых матчах постоянно проявляет характер. С питерским «Зенитом» УНИКС играл уже третий раз, все эти встречи имели свой почерк, но непременно оставались за казанцами. О том, где состоится следующий Матч звезд Единой лиги ВТБ, о проблемах Антона Понкрашова и очередной победе над «Зенитом» — в материале «Реального времени».

Следующий Матч звезд должен пройти в Казани



На минувшей неделе пристальное внимание баскетбольной общественности было приковано к объявлению составов на Матч звезд Единой лиги ВТБ, который пройдет 17 февраля в Москве на новенькой «ВТБ арене» в Петровском парке, хотя мог пройти и в Казани. Да, разговоры об этом ходили еще в прошлом сезоне, но лига после удачных мероприятий в Сочи и Санкт-Петербурге сделала выбор в пользу столицы, пообещав руководству УНИКСа, что казанский «Баскет-Холл» будет приоритетным вариантом при рассмотрении заявок на 2020 год.

Майский волейбольный Финал четырех Лиги чемпионов в «Баскет-Холле» прошел на очень высоком уровне и наглядно показал, что и Казань, и арена в полном порядке и позиций относительно крупных соревнований сдавать не собираются. Учитывая, что Матч звезд – это все-таки больше шоу, казанскому клубу нужно сыграть на опережение и уже сейчас начать продумывать сценарий совместно с лигой.

На недавнем хоккейном Матче звезд в «Татнефть-арене» Билялетдинов пробивал буллит, хоккеист душевно играл на гитаре и пел, а футболист исполнял на льду штрафной бросок мячом. Увидеть президента УНИКСа Евгения Богачева бросающим в кольцо с центра площадки было бы очень круто. Или выпустить волейболиста Алексея Спиридонова, который живет прямо напротив «Баскет-Холла», на один паркет с баскетболистами-друзьями. Выдумать креативные перфомансы на самом деле не проблема. Времени, чтобы хорошо подготовиться, тоже достаточно. Дело за малым – дождаться официального объявления о том, что Казань примет Матч звезд.

В нынешнем сезоне Антон Понкрашов пока разочаровывает. Фото Олега Тихонова

Что с Понкрашовым?

От УНИКСа на нынешний Матч звезд поедут трое: в команду «Звезды России» — Артем Клименко, в команду «Звезды мира» — Джамар Смит и Морис Ндур. Многих удивило отсутствие Антона Понкрашова. Но тут можно рассмотреть ситуацию с двух точек зрения: бэкграунда баскетболиста и нынешнего положения вещей.

У простого баскетбольного болельщика или даже человека, далекого от спорта, но смотрящего иногда новости спорта, фамилия Понкрашов по-прежнему имеет вес. Спортсмен, не без успеха поигравший за сборную России и оставивший след во всех командах, где играл. Плюс ко всему умеющий улыбаться и делать шоу буквально на ровном месте.

А вот с точки зрения конкретно этого сезона Антон пока разочаровывает. Разочаровывают его игровые показатели, он очень плох на линии штрафных, а в недавнем домашнем матче с «Калевом» его потеря в концовке каким-то чудом не стала результативной, и для УНИКСа тогда все закончилось хорошо. Есть информация, что баскетболист в не самых лучших отношениях с рядом нынешних легионеров казанского клуба. Есть претензии к Понкрашову и у руководства клуба, хотя тот же тренерский штаб команды не позволяет себе публичной критики игрока. Наверное, это правильно на данном отрезке сезона.

Получается, что с одной стороны Матч звезд теряет яркого игрока, проводящего скомканный сезон, а с другой — самому баскетболисту впору задуматься, что он делает не так. Если выводы будут сделаны и это отразится на его игре в решающих матчах, выиграют все стороны.

Любопытно, что в голосовании представителей СМИ Понкрашову не хватило всего одного голоса, чтобы догнать попавшего в итоге в основную обойму Евгения Воронова из «Зенита». На счету игрока УНИКСА 8 голосов, у питерца – 9.

В голосовании представителей СМИ Понкрашову не хватило всего одного голоса, чтобы догнать попавшего в итоге в основную обойму Евгения Воронова из «Зенита»



«Зенит» проиграл в своем главном компоненте, а казанцы услышали тренера

УНИКС после победы в Загребе над «Цедевитой» в Кубке Европы транзитом через Москву отправился в Нижний Новгород на очередной матч Лиги ВТБ. Казанцы в субботу потерпели третье поражение в регулярном чемпионате, а решающей стала третья четверть, в которой нижегородцы набрали 38 очков.

Отчетный еврокубковый матч в Питере стал уже третьей встречей УНИКСа с «Зенитом» в сезоне — и во всех победили казанцы. Правда, в начале января в столицу Татарстана приезжала, по сути, совсем другая команда. Тогда Жоан Плаза только-только сменил на тренерском мостике Василия Карасева и занялся перестройкой игры, но матч все равно выдался очень упорный и закончился с минимальным преимуществом казанцев – 68:67.

Нынешний матч пропускал из-за травмы главный звездный игрок в составе «Зенита» Сергей Карасев. У УНИКСа по-прежнему восстанавливается целый ряд баскетболистов, но особенный акцент перед матчем Димитрис Прифтис сделал на том, что его подопечные уже не первый день на выезде.

— Это решающая игра для обеих команд, — говорил тренер казанцев. — «Зенит» играет хорошо. В защите они играют уверенно и жестко. Игра будет тяжелая. Мы уже много дней в дороге, к тому же нужно как-то справляться с травмами. Всем нужно приложить дополнительные усилия и внести свой вклад в командную работу.

Перед матчем Димитрис Прифтис сделал на том, что его подопечные уже не первый день на выезде



В итоге получилось все так, как и сказал греческий наставник казанцев. Его подопечные были сильны именно в командной игре, много страхуя друг друга и надежно обороняясь. «Зенит» же с первой четверти начал проигрывать в игре, в которой чувствует себя как рыба в воде. Это быстрые атаки с дальними бросками. Всего лишь восемь «трешек» из двадцати пяти попыток – это явно не тот показатель, чтобы побеждать мотивированного соперника.

УНИКС досрочно вышел в плей-офф и сыграет с клубом звезды НБА

«Зенит» проигрывал в движении, и в точности бросков, и в страховке, и за весь матч даже ни разу не вышел вперед. Реймар Морган, Мелвин Эджим, Трент Локетт, Евгений Колесников и Пиеррия Хенри в стартовом составе задали отличный тон игре УНИКСа. Прифтис уже не первый матч, даже несмотря на травмы, широко использует ротацию всех, кто у него есть в наличии. Особенно здорово в первой десятиминутке смотрелся Морган, который был активен и под своим, и под чужим кольцом.

Главный тренер «Зенита» просто не знал, что делать с такой нехарактерной игрой соперника в обороне и довольно часто обращался к своим помощникам, изучая статистику прямо по ходу матча и пытаясь внести коррективы. Но на старте это не помогло – питерцы набрали всего пять очков с игры, проиграв отрезок со счетом 14:24. Подопечные Плазы были близки к тому, чтобы приблизиться к УНИКСу во второй четверти, но в игру вступил превосходный Эрик Макколум, который солировал в атаке и помог своей команде выиграть первую половину – 40:29.

На старте второй половины казанцы набрали всего шесть очков за пять минут, позволив сопернику приблизиться – 46:42. Но в нужный момент включился другой важный командный игрок нынешнего УНИКСа, Джамар Смит. Его точный трехочковый бросок заставил нервничать «зенитовца» Марко Симоновича, который начал на камеру «пихать» своим защитникам. Четвертая четверть стала для подопечных Прифтиса легкой прогулкой – 20:17 и 82:67 – «плюс пятнадцать» во всем матче.

В нужный момент включился другой важный командный игрок нынешнего УНИКСа — Джамар Смит



Самым результативным в составе казанцев стал защитник Эрик Макколум, на его счету 19 очков. Также отметились Джамар Смит (15) и Рэймар Морган (12). В составе хозяев же отличился Джеррод Ютофф, на счету которого 13 очков.

Победа позволила казанской команде досрочно выйти в плей-офф Кубка Европы. Соперником УНИКСа в четвертьфинале станет французский клуб «АСВЕЛ» из города Виллербан, которым владеет известный игрок НБА и сборной Франции Тони Паркер.