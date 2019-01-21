Матч звезд в Казани задал новую планку, превзойти которую будет сложно. Рассказываем почему

Билялетдинов, Сычев и Ротенберг били пенальти, а защитник из Риги душевно спел на льду

Фото: Дмитрий Резнов

Хоккейная неделя в Татарстане подошла к своему логическому завершению «звездными» выходными в «Татнефть Арене». Они получились настолько насыщенными, что теперь, чтобы придумать что-то новое в будущем, КХЛ придется очень постараться. Даже Зинэтула Билялетдинов сбросил маску серьезности, улыбался максимально много, выходил на лед и выглядел по-настоящему счастливым человеком. Дмитрий Сычев, вмешавшийся в разборки хоккеистов, освистывание Романа Ротенберга, возвращение в Казань легендарной тройки и единоличная победа защитника рижского «Динамо» Мэттью Майоне в номинации «приз зрительских симпатий» — об этом и многом другом в репортаже «Реального времени».

«Обводочки, бросочки, установки тренеров»



Матч звезд КХЛ уже несколько лет проходит в два дня с разделением на субботнее Мастер-шоу и непосредственно саму игру в воскресенье. В Казани все самое интересное началось еще в пятницу на неофициальном вечере в «Пирамиде».

— Я больше всего жду воссоединения нашего звена Зарипов — Зиновьев — Морозов. Интересно, в какой форме партнеры, — говорил журналистам с придыханием один из легендарной тройки — нападающий «Ак Барса» Данис Зарипов. Воссоединение ее должно было состояться в первый день уик-энда в выставочном матче. В нем были как герои, так и свой антигерой.

— Вы думаете, мы сюда в поддавки приехали играть? Развлекаться? Ну конечно, нет, — говорил с хитрой улыбкой форвард ЦСКА Кирилл Капризов. — Обводочки, бросочки — это все хорошо, но надо побеждать. Хотя будем выполнять установку тренеров. Что скажут делать — то и придется.

Лучше всего с тренерской установкой справилась, пожалуй, команда дивизиона Боброва



Лучше всего с тренерской установкой справилась, пожалуй, команда дивизиона Боброва. Если тренер этого дивизиона, а по совместительству и главный тренер сборной России и питерского СКА Илья Воробьев весь матч скромненько простоял в сторонке, то вот его помощница Наталья Кларк по-настоящему вела своих подопечных за собой. Миниатюрная корреспондентка «Матч ТВ» подошла к хоккейному празднику максимально творчески и заставила свою команду даже станцевать в центральном круге. Хоккеисты своей наставнице во время звездного шоу даже дали исполнить буллит. И она его забила. Правда, с добивания, что запрещено правилами хоккея, но на Матче звезд своя атмосфера и свои правила. В раздевалках команд, например, были бургеры, много пиццы и даже пиво в холодильниках.

Таким Билялетдинова еще не видели

Но самым счастливым в эти выходные был обычно хмурый Зинэтула Билялетдинов. Таким тренера «Ак Барса» не видел, пожалуй, никто.

— Давно я не был на таких мероприятиях. Мне все это очень интересно. Постараемся и победить, и порадовать зрителей. И ждите сюрпризов, — улыбаясь, говорил перед стартом первого дня тренер «Ак Барса». Помогала ему Дарья Миронова, которая максимально положительно влияла на тренера. У Билялетдинова было все хорошо, кроме результатов. На Мастер-шоу возглавляемый им дивизион занял последнее место. В игровом Матче звезд его подопечные уступили в полуфинале, правда, сумели победить в матче за третье место дивизион Тарасова со счетом 8:7. А сам тренер по ходу первой игры выполнял буллит в брюках и рубашке — вот только вратарь «Салавата Юлаева» Юха Метсола его отразил.

— Я мог бы даже не играть щитком, Билялетдинов бы не забил, бросок у него получился плохим, — шутил вратарь уфимской команды, комментируя буллит казанского тренера.

— Как я всегда говорю, только честный труд позволяет добиваться побед. Видимо, другие команды сегодня отработали честнее, — говорил по окончании Матча звезд Зинэтула Хайдярович. — Честно, я не помню, когда в последний раз исполнял буллит. Но думаю, все, что было на льду в эти выходные, запомнится всем любителям хоккея.

Экспромт от Сычева

Как и ожидалось, особенно ярким получился день Мастер-шоу. Здесь, как обычно, отметился вратарь «Сочи» Константин Барулин — на этот раз он вышел на лед в вечернем фраке и с тросточкой. Были и «мушкетеры» из Екатеринбурга Доус, Да Коста, Трямкин и Коварж, которые вышли на лед клубной четверкой под незабвенную композицию в исполнении Михаила Боярского. Уроженцы Словакии, вратарь «Спартака» Юлиус Гудачек и игрок ЖХЛ из уфимской «Агидели» Николь Чупкова, устроили танцы на льду прямо во время одного из заданий. К слову, конкурс буллитов в этом году претерпел изменения и даже назывался «Надежная защита» (конкурс для вратарей). По задумке организаторов, зрители должны были оценить мастерство именно вратарей в серии буллитов из десяти бросков, но все по привычке ждали элементов шоу именно от исполнявших. И они их, конечно же, дождались.

Отметился вратарь «Сочи» Константин Барулин — на этот раз он вышел на лед в вечернем фраке



Неожиданно исполнять буллит мячом за дивизион Чернышева выбежал бывший футболист сборной России Дмитрий Сычев. Футбольно-хоккейную комбинацию он разыграл с нападающим омского «Авангарда» Ильей Михеевым, но завершить выход два в одного не смог — как настоящий футбольный вратарь на выходе сыграл Владислав Подъяпольский.

— Я играл в детстве в хоккей. Конечно, не на профессиональном уровне, но играл. На коньки часто вставал и во время профессиональной футбольной карьеры. Это мое хобби, — рассказал корреспонденту «Реального времени» в раздевалке после матча Дмитрий.

— Тренировали буллит мячом?

— Нет, это импровизация. Экспромт, можно сказать. Первый раз два дня назад в Альметьевске так бил. Но тоже не забил. Думаю, когда-нибудь в третьей попытке забью. До поездки в Татарстан ни разу в жизни даже не пробовал вести коньком футбольный мяч.

— В каком бы еще конкурсе поучаствовали?

— Хотел бы попробовать пробить на точность. Конкурс «биатлон» называется.

— Мячом или шайбой?

— С чем бы пустили на лед, тем и пробивал бы.

— В КХЛ, наверное, за «Авангард» болеете?

— Разумеется. Я же из Омска.

— Кто любимый хоккеист?

— Максим Сушинский, конечно. А из действующих — Илья Михеев. Молодой парень с большим будущим. Он наш, омский. Всегда очень переживаю за местных ребят, — сделал реверанс своему новому напарнику по нападению экс-футболист.

Романа Ротенберга в Казани освистали

По окончании мастер-шоу состоялся выставочный матч с участием высокопоставленных гостей не из хоккея и профессиональных хоккеистов разных лет. Формально он носил название «Ветераны «Ак Барса» против «Ветеранов КХЛ», но за казанских «ветеранов» на лед вышел, например, Роман Ротенберг — вице-президент Федерации хоккея России и СКА, глава штаба российской сборной и обладатель еще десятка различных должностей в хоккейной и газовой отраслях. Как так получилось, никто не понял, но, видимо, это было личное решение Романа Борисовича.

Вместе они не выходили на лед более десяти лет. Фото ak-bars.ru



Самым же долгожданным событием вечера стало воссоединение тройки-легенды Зарипов — Зиновьев — Морозов. Вместе они не выходили на лед более десяти лет — с того момента, как Зиновьев рассорился с «Ак Барсом», писал жалобные письма в КХЛ и в итоге перебрался в московское «Динамо» по ходу сезона 2008/2009.

— С нынешним руководством Казани у меня хорошие отношения, — признался Зиновьев. — Как поживаю? Можно сказать, что очень хорошо. По профессиональной карьере хоккеиста даже некогда скучать.

— Как игралось с Морозовым и Зариповым спустя столько лет?

— Отлично. Понимание хоккея невозможно отобрать. Оно у них всегда было на высочайшем уровне. Хотя физические кондиции уже не те у нас с Алексеем, это надо признать. А Данис — молодец, долгих лет карьеры ему.

Самым довольным из тройки ЗЗМ выглядел Алексей Морозов. Хотя по игре именно он, показалось, больше всех выпадал. Также за ветеранов «Ак Барса» выступили, например, Александр Степанов, Алексей Бадюков, Алмаз Гарифуллин, Александр Гуськов, Рафик Якубов, Игорь Щадилов. А в воротах сыграли почему-то действующие вратари Александр Шарыченков и Артур Мисбахов. У них в соперниках были «ветераны КХЛ», в составе которых вышли на лед Алексей Яшин, Максим Сушинский, Александр Харитонов, Владимир Антипин, бывший президент лиги Александр Медведев и многие другие.

Но наибольшее оживление вызывала фигура Романа Ротенберга. По ходу второго периода он выполнял буллит, и практически все зрители, находившиеся в этот момент в «Татнефть Арене», начали недовольно гудеть. Когда Роман Борисович свою попытку не реализовал — вся арена встретила это одобрительным гулом и овациями.

Счастливчиками оказались представители дивизиона Чернышева, который возглавлял главный тренер «Авангарда» Боб Хартли



Певец Майоне превзошел всех

Главное, о чем будут вспоминать, говоря о казанском Матче звезд, — это музыкальный номер защитника рижского «Динамо» Мэтью Майоне. В первый день, в перерыве между конкурсами, хоккеист, внешне и так напоминающий музыканта, взял в руки акустическую гитару, занял удобное место по центру площадки и исполнил композицию «Ho Hey» группы The Lumineers.

Сначала Мэтью немного волновался, но вторую часть песни спел «до мурашек» у всех пришедших. Защитник стал настоящим открытием текущего сезона не только на льду, но и за его пределами.

— Я обговорил с лигой этот момент. В рижском «Динамо» почти никто не знал, что я готовлю музыкальный номер на льду, — рассказал Майоне. — На таких мероприятиях нужно радовать зрителей не только хоккеем. Поэтому, надеюсь, мое выступление вписалось в шоу. Хоккеистам тоже нужно уметь отвлекаться от ежедневных тренировок и матчей. Для меня хорошим развлечением и способом расслабиться является музыка. Особого выбора, какую именно композицию исполнять, не было. «Ho Hey» идеально вписывается в формат Матча звезд и тем, что она не такая длинная, и своей проникновенностью и смыслом, — делился канадский защитник.

Что касается малозначимой на таких мероприятиях спортивной составляющей, то впервые в истории звездных матчей КХЛ победу и в Мастер-шоу, и в хоккейном турнире одержали представители одной команды. Счастливчиками оказались представители дивизиона Чернышева, который возглавлял главный тренер «Авангарда» Боб Хартли и его помощница с «Матч ТВ» Мария Басс.

В целом, Матч звезд в Казани удался и запомнится очень надолго



Игроки победившей команды по окончании хоккейного уикенда пели в раздевалке песню группы «Мумий Тролль» «Владивосток 2000». Связанно это было с тем, что и игроки «Авангарда», и игроки «Салавата Юлаева», которые представляют чернышевский дивизион, свои ближайшие матчи будут играть с «Адмиралом» во Владивостоке.

В целом, Матч звезд в Казани удался и запомнится очень надолго. Были помарки, вроде длительных пауз между награждениями дивизионов во второй день или настоящий фейл с объявлением составов команд, когда фамилии хоккеистов, объявляемых диктором, не совпадали с показываемыми на видеокубе арены. Но если сравнивать казанский звездный матч, например, с тем, что проходил в Уфе в 2017 году, то первый получился явно интереснее и насыщеннее. Возможно, в столице Татарстана в эти выходные лига подняла планку уже так высоко, что теперь создала сама себе дополнительные трудности. Чтобы удивить чем-то новым в следующем году, нужно будет очень постараться — и с форматом, и с организацией.

1 / 41 Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов



