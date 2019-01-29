Дмитрий Шиллер: «Нужно сломать психологические барьеры, чтобы ребята могли нормально работать»
По девять баллонов с воздухом, «Агуша» и взрослые памперсы: татарстанские аквалангисты готовятся к новому мировому рекорду
Подводный научно-исследовательский отряд Русского географического общества имени Алексея Леонова вновь попал в федеральные новости. Если в марте прошлого года аквалангисты провели под водой 6 часов без ущерба для здоровья, то на этот раз команда готовится к установлению нового мирового рекорда — погружению на 10 и более часов. Узнать, что из этого выйдет, можно будет 30 января, а пока в ожидании столь важного и ответственного события отделение РГО пригласило на место действия журналистов, чтобы подробнее рассказать о том, что предстоит сделать дайверам, и показать завершающее тренировочное погружение перед большим заплывом. Подробности — в материале «Реального времени».
Еще один рекорд
Исследовательский лагерь было решено разбить на озере Изумрудное в Казани. Руководитель отряда Дмитрий Шиллер говорит, что провести беспрецедентное погружение у себя им предлагали сразу несколько стран — среди них Канада, Чили, Норвегия. Но тот факт, что в эксперименте важна не глубина, а время пребывания под водой, позволил провести его, не уезжая далеко от дома, в Казани.
— Раз это не принципиально, то мы делаем это у себя на родине в знак уважения к нашей республике. Ну и, конечно, очень бы хотелось засветить Татарстан — огромное количество международных изданий попросило новостную линейку. Сейчас уже идут споры между научно-исследовательскими институтами, которые занимаются спецфизиологией — сможем ли мы так долго находиться под водой. Это для всех большой эксперимент, в том числе и для нас, — рассказал Шиллер, стоя у места основного действия — проруби треугольной формы.
Сказать, что этот эксперимент для аквалангистов очень волнителен — значит ничего не сказать. Готовиться к нему они начали с декабря. За два дня до старта 10-часового погружения на озере Изумрудном уже стояли три палатки и отапливаемый биотуалет. Руководитель лагеря Сергей Салеев рассказал, что в первой палатке с печью команда будет не только греться, но и проводить брифинги и даже спать на раскладушках. Там же лежит Казанская икона Божьей матери — постоянный спутник отряда в непростых экспедициях.
— Без Бога не до порога, — просто объясняет Сергей Салеев. — Вы сами понимаете, что все, чем мы занимаемся, сопряжено с определенной долей риска…
В команде не все исповедуют православие, но и мусульмане могут помолиться в спокойной обстановке.
В другой палатке располагается кухня — впоследствии гостеприимные члены отряда накормили журналистов очень уместным в данных обстоятельствах свежесваренным горячим супом. Как объяснил Салеев, еда в лагере не должна быть как жирной, так и слишком «пустой» на калории. Из продуктов в основном используются овощи, курица и много воды.
Еще одна палатка располагается поближе к проруби — там аквалангисты готовятся к погружению, надевают все свое многочисленное снаряжение.
«Нужно сломать психологические барьеры»
10-часовое погружение в первую очередь нужно для исследования возможностей человеческого организма, оказавшегося в столь экстремальных условиях. Кроме того, на текущий момент нет методики жизнеобеспечения аквалангиста в условиях длительного пребывания в холоде, и татарстанским членам РГО предстоит помочь ее разработать. Впоследствии такие эксперименты позволят проводить исследовательские работы в Арктике, где возможны внеплановые задержки под водой из-за движения льдов. Пока для дайверов прорубят новое окно на сушу, может пройти минимум 2,5 часа, а активность мозга при таких условиях падает более чем на 50%, что может повлиять на принятое в экстренной ситуации решение аквалангиста.
— Нужно сломать психологические барьеры, чтобы ребята могли нормально работать. Наша задача — длительными погружениями снять эти психологические барьеры с аквалангистов, чтобы они в случае аварийной ситуации могли легко работать в Арктике, подо льдами, легко выполнять свою задачу, которая будет перед ними поставлена. Данное погружение будет проходить под кураторством Института холода и военно-медицинской академии имени Кирова, — пояснил Дмитрий Шиллер.
Во время длительного погружения планируется испытать новое российское оборудование и отработать несколько методик выживания и все мыслимые и немыслимые аварийные ситуации. Кроме того, каждый аквалангист проглотит специальную капсулу, с помощью которой ученые и медики смогут отслеживать все изменения в организме и наблюдать за состоянием и реакцией человеческих органов.
В ледяную воду на 10 часов отправятся две пары мужчин. Каждый из них будет нести и рабочий, и аварийный запас кислорода в баллонах. Два баллона разместятся за спиной и еще семь дайвер возьмет с собой. Если учесть, что один баллон весит порядка 12 кг, то всего аквалангист возьмет с собой почти 110 кг веса. К этому нужно прибавить еще 30 кг снаряжения и 16 кг груза, чтобы уйти на дно.
Психологические сложности
Страхующие коллег аквалангисты будут каждый час обеспечивать их под водой спецпитанием — фруктовой смесью типа «Агуши», насыщенной глюкозой, и теплой водой. Поглощать все это нужно будет в один заход, чтобы после этого сразу продолжить дышать. Также планируют попробовать «поиграться» с температурой газов в баллонах, но этот вопрос будет решаться уже совместно с военными медиками.
— Как вы знаете, баллон алюминиевый, и воздух быстро охлаждается. Соответственно, аквалангист сам себя замораживает — он делает вдох холодным воздухом, охлаждает легкие, легкие охлаждают кровь. Наша задача постараться сделать воздух теплым, чтобы не охлаждать, а согревать аквалангиста, — объясняет Шиллер.
Еще один немаловажный вопрос касается отправления нужды. 10 часов в ледяной воде и десятки килограммов оборудования и спецодежды не оставляют возможности сделать это привычным образом. В данном случае на помощь приходят подгузники для взрослых.
— Это прежде всего тяжело психологически — не каждый взрослый человек может заставить себя сходить в памперс. Но 10 часов скажутся, и переступить через себя придется, — говорит аквалангист Максим Астахов, собираясь на тренировочное погружение.
Не менее тяжело — психологически и физиологически — и просто провести под водой 10 часов.
— Надеемся, что наш опыт поможет медикам-спецфизиологам и вообще всему подледному сообществу понять, сколько времени можно провести подо льдом, в каком снаряжении и как это повлияет на наше здоровье, — отмечает участник эксперимента.
Ну а пока, готовясь к мировому рекорду, он перечисляет возможные занятия подо льдом. Скоротать те самые 10 часов можно за прогулками по дну, решением математических задач (потом можно будет проанализировать умственную деятельность на суше и в экстремальных условиях), игрой в шахматы на планшете или написанием стихов. Астахов отмечает, что уже были случаи, когда его коллеги отправляли со дна рифмованные строчки.
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