Дмитрий Шиллер: «Нужно сломать психологические барьеры, чтобы ребята могли нормально работать»

По девять баллонов с воздухом, «Агуша» и взрослые памперсы: татарстанские аквалангисты готовятся к новому мировому рекорду

Фото: Максим Платонов

Подводный научно-исследовательский отряд Русского географического общества имени Алексея Леонова вновь попал в федеральные новости. Если в марте прошлого года аквалангисты провели под водой 6 часов без ущерба для здоровья, то на этот раз команда готовится к установлению нового мирового рекорда — погружению на 10 и более часов. Узнать, что из этого выйдет, можно будет 30 января, а пока в ожидании столь важного и ответственного события отделение РГО пригласило на место действия журналистов, чтобы подробнее рассказать о том, что предстоит сделать дайверам, и показать завершающее тренировочное погружение перед большим заплывом. Подробности — в материале «Реального времени».

Еще один рекорд

Исследовательский лагерь было решено разбить на озере Изумрудное в Казани. Руководитель отряда Дмитрий Шиллер говорит, что провести беспрецедентное погружение у себя им предлагали сразу несколько стран — среди них Канада, Чили, Норвегия. Но тот факт, что в эксперименте важна не глубина, а время пребывания под водой, позволил провести его, не уезжая далеко от дома, в Казани.

— Раз это не принципиально, то мы делаем это у себя на родине в знак уважения к нашей республике. Ну и, конечно, очень бы хотелось засветить Татарстан — огромное количество международных изданий попросило новостную линейку. Сейчас уже идут споры между научно-исследовательскими институтами, которые занимаются спецфизиологией — сможем ли мы так долго находиться под водой. Это для всех большой эксперимент, в том числе и для нас, — рассказал Шиллер, стоя у места основного действия — проруби треугольной формы.

Сказать, что этот эксперимент для аквалангистов очень волнителен — значит ничего не сказать. Готовиться к нему они начали с декабря. За два дня до старта 10-часового погружения на озере Изумрудном уже стояли три палатки и отапливаемый биотуалет. Руководитель лагеря Сергей Салеев рассказал, что в первой палатке с печью команда будет не только греться, но и проводить брифинги и даже спать на раскладушках. Там же лежит Казанская икона Божьей матери — постоянный спутник отряда в непростых экспедициях.

Еще одна палатка располагается поближе к проруби — в ней аквалангисты готовятся к погружению, надевают все свое многочисленное снаряжение



— Без Бога не до порога, — просто объясняет Сергей Салеев. — Вы сами понимаете, что все, чем мы занимаемся, сопряжено с определенной долей риска…

В команде не все исповедуют православие, но и мусульмане могут помолиться в спокойной обстановке.

В другой палатке располагается кухня — впоследствии гостеприимные члены отряда накормили журналистов очень уместным в данных обстоятельствах свежесваренным горячим супом. Как объяснил Салеев, еда в лагере не должна быть как жирной, так и слишком «пустой» на калории. Из продуктов в основном используются овощи, курица и много воды.

Еще одна палатка располагается поближе к проруби — там аквалангисты готовятся к погружению, надевают все свое многочисленное снаряжение.

«Нужно сломать психологические барьеры»

10-часовое погружение в первую очередь нужно для исследования возможностей человеческого организма, оказавшегося в столь экстремальных условиях. Кроме того, на текущий момент нет методики жизнеобеспечения аквалангиста в условиях длительного пребывания в холоде, и татарстанским членам РГО предстоит помочь ее разработать. Впоследствии такие эксперименты позволят проводить исследовательские работы в Арктике, где возможны внеплановые задержки под водой из-за движения льдов. Пока для дайверов прорубят новое окно на сушу, может пройти минимум 2,5 часа, а активность мозга при таких условиях падает более чем на 50%, что может повлиять на принятое в экстренной ситуации решение аквалангиста.

— Нужно сломать психологические барьеры, чтобы ребята могли нормально работать. Наша задача — длительными погружениями снять эти психологические барьеры с аквалангистов, чтобы они в случае аварийной ситуации могли легко работать в Арктике, подо льдами, легко выполнять свою задачу, которая будет перед ними поставлена. Данное погружение будет проходить под кураторством Института холода и военно-медицинской академии имени Кирова, — пояснил Дмитрий Шиллер.

В ледяную воду на 10 часов отправятся две пары мужчин

Во время длительного погружения планируется испытать новое российское оборудование и отработать несколько методик выживания и все мыслимые и немыслимые аварийные ситуации. Кроме того, каждый аквалангист проглотит специальную капсулу, с помощью которой ученые и медики смогут отслеживать все изменения в организме и наблюдать за состоянием и реакцией человеческих органов.

В ледяную воду на 10 часов отправятся две пары мужчин. Каждый из них будет нести и рабочий, и аварийный запас кислорода в баллонах. Два баллона разместятся за спиной и еще семь дайвер возьмет с собой. Если учесть, что один баллон весит порядка 12 кг, то всего аквалангист возьмет с собой почти 110 кг веса. К этому нужно прибавить еще 30 кг снаряжения и 16 кг груза, чтобы уйти на дно.

Психологические сложности

Страхующие коллег аквалангисты будут каждый час обеспечивать их под водой спецпитанием — фруктовой смесью типа «Агуши», насыщенной глюкозой, и теплой водой. Поглощать все это нужно будет в один заход, чтобы после этого сразу продолжить дышать. Также планируют попробовать «поиграться» с температурой газов в баллонах, но этот вопрос будет решаться уже совместно с военными медиками.

— Как вы знаете, баллон алюминиевый, и воздух быстро охлаждается. Соответственно, аквалангист сам себя замораживает — он делает вдох холодным воздухом, охлаждает легкие, легкие охлаждают кровь. Наша задача постараться сделать воздух теплым, чтобы не охлаждать, а согревать аквалангиста, — объясняет Шиллер.

Еще один немаловажный вопрос касается отправления нужды. 10 часов в ледяной воде и десятки килограммов оборудования и спецодежды не оставляют возможности сделать это привычным образом. В данном случае на помощь приходят подгузники для взрослых.

— Это прежде всего тяжело психологически — не каждый взрослый человек может заставить себя сходить в памперс. Но 10 часов скажутся, и переступить через себя придется, — говорит аквалангист Максим Астахов, собираясь на тренировочное погружение.

Не менее тяжело — психологически и физиологически — и просто провести под водой 10 часов.

— Надеемся, что наш опыт поможет медикам-спецфизиологам и вообще всему подледному сообществу понять, сколько времени можно провести подо льдом, в каком снаряжении и как это повлияет на наше здоровье, — отмечает участник эксперимента.

Ну а пока, готовясь к мировому рекорду, он перечисляет возможные занятия подо льдом. Скоротать те самые 10 часов можно за прогулками по дну, решением математических задач (потом можно будет проанализировать умственную деятельность на суше и в экстремальных условиях), игрой в шахматы на планшете или написанием стихов. Астахов отмечает, что уже были случаи, когда его коллеги отправляли со дна рифмованные строчки.

1 / 27 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов