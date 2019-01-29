«Планы правительства останутся нереализованными»: реальные доходы россиян падают пятый год подряд

В 2019 году рост, даже если он и произойдет, будет минимальным

Реальные располагаемые доходы россиян снижаются пятый год подряд (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен). Эта ситуация наблюдается при росте зарплат — в 2018 году номинальный их рост составил немногим менее 10%, а реальный — почти 7%, отмечает Росстат в недавней публикации о социально-экономическом положении страны. Подробности — в материале «Реального времени».

«Зарплаты растут как следствие ограниченного предложения на рынке труда и стагнации рабочей силы»

Первый раз снижение реальных доходов ведомство зарегистрировало в 2014 году — на 0,7%. В 2015-м показатель снизился уже на 3,2%, а 2016-м — на 5,8%. В 2017-м снижение составило 1,2% и в 2018-м — 0,2%. При этом зарплаты в 2018 году продолжали расти — на 6,8%, по оценкам ведомства. Это более чем вдвое больше показателя по итогам 2017 года (2,9%).

По мнению главного экономиста «Альфа-Банка» Наталии Орловой, в этом году динамика доходов, скорее всего, будет слабее, чем в 2018-м: «Это был год электорального цикла, и, кроме того, инфляция в первой половине 2018 года держалась ниже отметки 3% год к году. В 2019 году ускорение темпов инфляции выглядит существенным риском для общей динамики доходов населения». Рост зарплат (не доходов) не только в номинальном, но и в реальном выражении продолжится, как это происходило в предыдущие годы, полагает эксперт.

Доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец предполагает, что положительной динамики реальных доходов в 2019 году ждать не стоит. Хотя в 2017 и 2018 годах правительство приняло меры, которые немного замедлили их снижение (единовременная выплата пенсионерам, индексация заработных плат, повышение минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума), выйти из отрицательных значений не удалось, говорит Иванова-Швец. Рост, даже если он и произойдет, будет минимальным — 0,1—0,3%. «Параллельно с принятыми мерами для роста доходов правительство приняло ряд изменений, которые оставят планы по росту реальных доходов нереализованными: к таким мерам, прежде всего, можно отнести рост НДС, повышение тарифов, рост стоимости услуг ЖКХ», — уточняет она.

При этом есть некоторые категории населения, зарплаты которых в этом году будут индексироваться: например, номинальные зарплаты работников бюджетной сферы повысятся с 1 октября на 4,3%. Тем не менее, индексация не даст предполагаемого роста реальных доходов, так как она предусмотрена только в lV квартале, продолжает Иванова-Швец. Кроме того, предусмотрены индексации: социальных пособий — с 1 февраля на 3,1%, пенсий для неработающих пенсионеров — с 1 января на 7,5%, государственных и социальных пенсий — с 1 апреля на 0,4%.

Пока зарплаты растут как следствие ограниченного предложения на рынке труда и стагнации рабочей силы, численность которой снизилась на 4% в сравнении с 2007 годом, говорит Наталия Орлова: «Слабый рынок труда — это следствие демографических ограничений. Население России последние 10 лет увеличивалось медленными темпами и сейчас составляет 145 млн человек без учета Крыма. Тем не менее доля населения трудоспособного возраста (от 15 до 65 лет) снижалась со 103 млн в 2010 году (это 72% всего населения России) до 98 млн человек в 2017-м, или 68% населения». Эта динамика отражает старение населения России (доля тех, кому больше 65, продолжает увеличиваться с 2011 года и составляет 14% всего населения России, или 28% рабочей силы). С другой стороны, снижается и доля людей молодого возраста — количество россиян моложе 20 лет сократилось с 44 млн в 1989 году до 31 млн человек в 2012 году и составляет 32 млн человек в 2017-м, уточняет эксперт.

«В теневом секторе производится 39 процента ВВП»

Ранее первый вице-премьер РФ Антон Силуанов горячо раскритиковал методику подсчета федерального органа статистики, назвав ее «ужасной», а инструментарий — устаревшим. В частности, Силуанова не устроил подсчет реальных доходов населения: «Как он считается, знает, наверное, только Росстат. Качество счета [реальных доходов] ужасное», — передавало РБК его слова.

«Методики ведомства надо совершенствовать, но в целом я не вижу больших расхождений между теми оценками, которые дает Росстат, и тем, что происходит в действительности», — говорит декан факультета стратегического управления Института бизнеса и делового администрирования РАНХиГС Александр Чеканский.

При этом Росстат не может учесть доходы теневого сектора, но это недостаток вообще статистики, что она может оперировать только теми данными, которыми владеет, продолжает собеседник: «То, что мы не учитываем доходы в теневом секторе — это, конечно, недостаток учета, но вряд ли это можно вменять в вину Росстату. Скорее, это нужно вменять тем органам, которые допускают наличие такого огромного теневого сектора. Ведь, по оценкам, 39% ВВП производится в теневом секторе».

По данным международной Ассоциации дипломированных сертифицированных бухгалтеров, по итогам 2017 года Россия занимает четвертое место в списке самых крупных теневых экономик мира после Азербайджана, Нигерии и Украины.

По словам собеседников «Реального времени», с учетом теневого сектора статистические показатели были бы несколько выше. «Теневой сектор способствует тому, что официальные данные роста реальных располагаемых доходов ниже реального положения вещей. И, скорее всего, если бы доля теневого сектора была ниже, может, и был бы продемонстрирован минимальный реальный рост доходов», — отмечает Иванова-Швец.

В майских указах Владимира Путина есть пункт о необходимости обеспечения устойчивого роста реальных доходов. Пока это трудноисполнимо, говорит Александр Чеканский: «Если удастся обеспечить рост ВВП выше 2%, тогда, может быть, и получится. А в текущей ситуации выполнение этой задачи малореалистично».

По данным мониторинга экономической ситуации в России, выполненного Институтом социального анализа и прогнозирования РАНХиГС и Институтом Гайдара (автор соответствующей статьи — известный специалист в области социально-экономического развития регионов Наталья Зубаревич), в январе — августе 2018 года в 61 регионе РФ реальные доходы населения продолжали падать. Например, в Новгородской, Ивановской, Вологодской, Костромской, Ярославской, Магаданской областях снижение достигало 6—9%. Однако причины такого снижения именно в этих регионах затруднительно определить из-за несовершенства региональной статистики, отметила Зубаревич.

В Севастополе и Республике Крым, по ее данным, доходы показали самый быстрый рост после значительного увеличения объема трансфертов — на 17% и 5% соответственно. «Разнонаправленные тенденции в крупнейших агломерациях находятся в рамках статистической погрешности: в Москве доходы снижались (0,2%), в Санкт-Петербурге слабо росли (0,5%), а в Московской области рост был более заметным (2,0%)», — сказано в публикации.

Среди федеральных округов рост доходов наблюдался только в Южном федеральном округе (1,7%), во всех остальных был спад, и худший результат показал Северо-Кавказский (-1,9%), отмечает Зубаревич в статье. В Приволжском федеральном округе спад в этот период составил 0,6%.