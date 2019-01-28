Азмун жжет напалмом на Кубке Азии. Он действительно может перейти в Европу этой зимой?

Сердар уже на карандаше у европейских середняков и российских топов

На первых ролях в заканчивающемся Кубке Азии — известные в РПЛ футболисты, такие как Шомуродов, Азмун, Кичин и Мохаммади. При этом первые двое и вовсе стали главными ньюсмейкерами турнира, расположившись на первых местах бомбардирской гонки вслед за катарцем Альмоэзом Али. После провального для себя ЧМ Сердар наконец-то обрел стабильность в сборной и начал реализовывать свои моменты, которых у него традиционно достаточно много. Конечно, свою роль здесь играет и уровень турнира, тем не менее иранец вернулся в селекционные списки европейских команд. А учитывая, что «Рубин», судя по последнему интервью Бердыева, готов продать за адекватную цену фактически кого угодно, сейчас самое время рассмотреть возможные варианты. Спортивная редакция «Реального времени» прикидывает, стоит ли уходить сейчас Азмуну, и если да, то куда.

«Лацио»

Слухи об интересе «Лацио» пошли сразу после трансфера Азмуна из «Ростова» в «Рубин». Тогда итальянский клуб предлагал за иранского нападающего около 18 миллионов евро — пожалуй, полтора года спустя эта сумма выглядит слишком впечатляющей (если речь вообще не пойдет о снижении до 10 — 12 миллионов). Азмун переходил в «Рубин» после удачного еврокубкового сезона с голами в ворота «Атлетико» и «Баварии», но затем началась стагнация — сложный первый сезон в «Рубине» с ужасной реализацией моментов в первом круге, достаточно слабый ЧМ и неучастие в еврокубках уже полтора года — к 24 годам это достаточно серьезные препятствия на пути в европейские топ-клубы.

Тем не менее Азмун держит высокую планку относительно уровня команды, за которую выступает — по ресурсам казанцы объективно не могут конкурировать на уровне топ-5 с их финансовыми возможностями.

Во-первых, что, правда, уже обыденность для команд Бердыева, он дает большие объемы движения и борьбы за забросы из зон 4 и 5 («Рубин» — самая активная команда РПЛ по доставке мяча из этих зон в зоны 2 и 1 у чужих ворот и одна из лучших по количеству подборов), которые двигают атаки сразу на несколько этапов вперед и позволяют даже при ограниченном количестве опций сохранять мяч в финальной трети. Данных по его рывкам и дистанции пробега нет, но в воздухе Сердар навязывает 7,3 единоборства за матч с эффективностью 52% — очень серьезные показатели для игрока группы атаки. В прессинге он также невероятно полезен, причем способен не только навязывать давление в высоких зонах и вынуждать соперника выбивать мяч в борьбу, но и дисциплинированно обороняться в низком блоке. Во многом за счет этого (вклад каждого футболиста) «Ростов» так удачно выступил в еврокубках, а «Рубин» продолжает держать одну из лучших защит в лиге.

«Рубин» часто доставляет мяч из зон 4-6 в 1-3 длинными передачами, что упрощает игру

Во-вторых, в отличие от того же Бухарова, который готов выполнять в глубине примерно те же функции, Сердар продолжает достаточно эффективно действовать в завершающей фазе атак — у него 0,56 xG+xA (ожидаемые голы + ожидаемые ассисты) на 90 минут в этом сезоне, что с отрывом лучший показатель в «Рубине» и пятый во всей лиге — выше Дзюбы, Смолова, Адриано и ряда других представителей команд топ-5. Вполне вероятно, что темп набора очков по системе гол+пас (сейчас 8 баллов) только разовьется во второй части сезона, если Азмун останется в «Рубине». Во многом причиной этому является увеличение игрового времени на поле — если в прошлых сезонах нападающий был на поле в среднем чуть больше часа за игру, то в этом играет практически без замен, проводя на поле в среднем 80 минут и тем самым попадая в пиковый отрезок «Рубина» по созданию моментов, он обычно идет с 60-й минуты по конец матча.

Важно, что «Лацио» придерживается тех же принципов, что и «Рубин»: схема 5-3-1-1, которая практически не меняется, основной костяк из 13 — 14 игроков, который редко подвергается ротации, и большой уклон на дисциплинированную игру в обороне — закрывают центр в низком блоке, мало прессингуют высоко, и никто не выпадает из структуры. Наставник римлян Симоне Индзаги в принципе считается чуть ли не самым дотошным тренером Италии после ухода Сарри, который лучше всех готовится к конкретному сопернику — схема 5-3-2 (или 5-3-1-1) остается, но могут меняться ориентировки в защите, интенсивность прессинга и варианты продвижения мяча к воротам соперника.

В этом смысле Индзаги очень похож на Бердыева и требует от нападающих приблизительно таких же функций — много движения без мяча, ведения единоборств после забросов, игры на опережение после кроссов и хорошего уровня игры внизу — если и не обыгрывать один-в-один по десять раз за игру, то просто контроль мяча, минимум потерь и правильные решения под давлением, которые позволят сохранять мяч в высоких зонах и улучшать позицию. В принципе, все это у Азмуна есть, и после вероятного трансфера «на выход» Иммобиле (говорят в первую очередь про АПЛ) «Лацио» вполне может вернуться к его кандидатуре.

«Лацио» постоянно ведет борьбу за еврокубки в Италии, и этот вариант можно считать лучшим для Азмуна среди европейских — здесь меньше всего нужно будет адаптироваться к системе и новым условиям игры, а в случае ухода Иммобиле можно будет сходу конкурировать за основной состав.

«Зенит»

Слухи про «Зенит» появились относительно недавно. Вероятно, их можно связывать с возможным переходом Дзюбы в АПЛ. Сложно говорить, насколько вероятен такой сценарий, но наверняка селекционный отдел питерцев начал работу в этом направлении уже сейчас, чтобы иметь план В на случай отъезда ключевого игрока команды. В другом случае достаточно сложно назвать явные причины для интереса «Зенита» — в команде есть уже прижившийся Заболотный, который может подстраховать, прогрессирующий Дриусси, который может сыграть в том числе и чистого нападающего. На подходе и Кокорин, который, вероятно, решит вопросы с законом к весне. Можно говорить об усилении для чемпионства, но это вряд ли — пока Азмун адаптируется к новым реалиям («Зенит» играет в другой футбол, нежели «Рубин»), уже начнется межсезонье. Так что можно остановиться на том, что это скорее запасной вариант на случай ухода Дзюбы, и трансфер будет возможен только в этом случае.

Насколько Азмун в принципе подходит «Зениту»? Дело в том, что он очень подходит «Рубину», и в данном случае это может стать решающим фактором, потому что, во-первых, Питер готов заплатить нужную сумму, а во-вторых, высока вероятность того, что Азмун не приживется и его по старой схеме отдадут в два раза дешевле через полтора-два года (вспомните Домингеса или Бухарова).

Насколько Азмун в принципе подходит «Зениту»? Фото rubin-kazan.ru

Да, на бумаге облегчающим фактором в таком переходе является страна — Азмуну не придется привыкать к полностью иным реалиям, как это произошло бы при переезде в Италию или Испанию — страны с совершенно иными культурой, климатом, людьми. Но это во многом сходит на нет, потому что в «Зените», скорее всего, уже не будет друзей из Ирана, как это было в «Ростове» (Эззатоллахи) или «Рубине» (Шекари). Не будет и тренера, которого он называет своим вторым отцом. Для Сердара, который не знает языка (судя по интервью), один лишь факт проживания в России вряд ли будет в корне отличаться от переезда в новую страну, и адаптация в любом случае займет время.

С точки зрения футбола — это адаптация к новым реалиям, когда все соперники отдают мяч и ставят низкий блок. Конечно, есть и схожие вещи — «Зенит» много играет забросами на Дзюбу, плюс большой акцент на стандарты и завершение атак с кроссов. Но игра «Зенита» гораздо больше строится на футболе низом и комбинациях, чем в том же «Рубине».

Плюс, если у Курбана Бердыева есть вполне понятный и ограниченный список задач для нападающего, то в «Зените» этот круг обязанностей шире, а игра гораздо больше построена на импровизации в атаке. В принципе, у Азмуна есть навыки игры внизу и, в частности, обыгрыша 1 в 1, но после долгих лет у Бердыева сложно будет заново привыкать к такой манере игры — на переход в новую систему точно понадобится время. Готовы ли в «Зените» давать большое количество авансов 24-летнему футболисту?

К тому же у Азмуна не просматриваются навык обострения через передачи вразрез, за спину, кроссы и в принципе любой тип передач, если мы не говорим о контратаках 3 в 3 на пространстве. В «Рубине» и сборной основные обостряющие пасы он отдавал либо после выигранной верховой борьбы, либо в контратаках, когда минимален уровень сопротивления и большое количество зон. Против низкого блока важно иметь форварда, который может качественно находить коридоры даже при небольшом количестве вариантов — под эти требования неплохо адаптировался Дзюба, который при этом слабее оснащен технически, но уже научился оценивать пространство вокруг себя. Не факт, что так же сможет Азмун.

Дзюба принимает мяч на фланге и следующим касанием делает пас через всю штрафную на Ерохина. Тот завершает в касание, Гилерме вытаскивает мяч.

На самом деле, это очень сложный трансфер для оценки, но, очевидно, не самый выгодный и крайне рискованный для Азмуна. Он не попробует себя в Европе и не получит гарантий того, чтобы стать игроком старта при переходе — даже если уйдет Дзюба.



Середняк бундеслиги

Тут гораздо сложнее давать точечную оценку, потому что речь идет не о конкретном клубе (в СМИ были новости об интересе из Германии без конкретной команды), а скорее о стилистике чемпионата и примерном середняке бундеслиги. Правда, и середняки бывают разные — «Вердер», играющий в открытый футбол, но имеющий кучу оборонительных проблем, или «Вольфсбург», который играет аккуратно, много контратакует и лучше сохраняет баланс между атакой и обороной. Но если брать в целом, то Азмун вполне может подойти таким командам, как «Байер», «Вердер» или «Майнц», которые играют в вертикальный футбол с большим количеством входов в финальную треть через забросы и интенсивно прессингуют на половине соперника.

В целом немецкая бундеслига — это один из самых скоростных и интенсивных чемпионатов в Европе с в большинстве своем тактически обученными командами, так что в целом Азмун подходит под эти требования. Другой разговор, что на горизонте пока нет конкретных вариантов для перехода в эту лигу — существенная часть потенциальных покупателей укомплектована, и конкретные немецкие клубы пока не возникают рядом с фамилией Азмуна хотя бы на уровне слухов.

Остаться в «Рубине»

Пожалуй, один из самых реальных вариантов на зимнее окно — это подготовка ко второй части сезона в «Рубине». Азмун набрал хорошую форму в первом круге и имеет все шансы увеличить темп набора результативных очков во втором, плюс продажа Азмуна не с лучшей стороны повлияет на амбиции казанцев. Для «Рубина» будет гораздо выгоднее побороться за еврокубки в этом сезоне, чтобы сгорел запрет на участие в них, и в следующем уже бороться за вполне реальную цель. К тому же переход в Европу в зимнее окно всегда некстати — приходится вкатываться в игру в разгар сезона, когда тренер не готов уделять новому игроку много внимания и отдельно встраивать в игру, а уже нацелен на конечный результат. Летом гораздо легче влиться в новый коллектив — сборы, больше времени на адаптацию и много кубковых игр, где можно рискнуть и применить ротацию состава.

Если Азмун проведет хорошую вторую половину сезона, то едва ли интерес к нему угаснет — вполне вероятно, что только обострится, и цена может немного вырасти. Думаю, что для всех сторон это пока наиболее правильный вариант.

Если Азмун проведет хорошую вторую половину сезона, то едва ли интерес к нему угаснет. Фото rubin-kazan.ru



И все-таки: если переходить, то куда?

На Азмуна пока ограниченное количество претендентов из Европы — потому что он нападающий из достаточно «узкой» системы (играет у Бердыева на протяжении всей карьеры), притом из относительно медленного чемпионата в сравнении с топ-5 европейских лиг и достаточно нестабильный, судя по длительным неудачным отрезкам и постоянным перепадам результативности.

Но из вышеперечисленных вариантов лучше всего выглядит перспектива трансфера в «Лацио». Если перейти в «Зенит», то о Европе с большой вероятностью можно будет забыть. Итальянский же клуб проявлял предметный и вполне логичный интерес — нападающий будет переходить в схожий модуль к тренеру, которому Азмун действительно подходит.