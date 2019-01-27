Страна контрастов: как в Индии празднуют свадьбу

Церемония огненного жертвоприношения, или Почему у индийцев запрещены разводы

Свадьба — самое крупное торжество в жизни индийцев. Раньше ее праздновали неделю и больше, сейчас все чаще обходятся несколькими днями или даже одним. Однако по-прежнему свадьбы собирают сотни родственников, а родители брачующихся готовы залезать в огромные долги, лишь бы провести мероприятие с размахом. О том, как отмечают здесь создание новой «ячейки общества» и какое значение индийцы придают браку, я расскажу в новой колонке для «Реального времени».

От гарбхадханы до антьешти-крия



В культуре Индии, как и во всех традиционных культурах, значимые события человеческой жизни — рождение детей, женитьба, похороны — сопровождаются различными религиозными церемониями. Правила их проведения описаны в различных священных писаниях (шастрах). И называются эти церемонии на санскрите «самскары», что значит «благоприятное действие». Считается, что самскары устраняют плохое влияние судьбы, планет и привлекают благословение свыше.

Виваха-ягья, или свадебная церемония, — первая и самая важная в списке самскар. За ней следуют множество других церемоний, например гарбхадхана (ритуал зачатия), пумсавана (обряд для того, чтобы произвести на свет здорового ребенка или ребенка мужского пола), упанаяна (инициация), антьешти-крия (погребальные ритуалы).

В конце обязательно устраивается праздничный пир и все гости получают подарки



Для каждой из этих церемоний астрологи рассчитывают благоприятное время (вплоть до дня и часа). Само мероприятие сопровождается пением прославляющих Бога молитв, люди надевают новые одежды, помещение украшается цветами, наполняется ароматами, и в конце обязательно устраивается праздничный пир и все гости получают подарки. Шастры сообщают, что в прежние времена для совершения обрядов обязательно приглашались святые (риши и брахманы), а священники с помощью различных мантр могли призвать даже полубогов с райских планет («Почему в Индии много богов и кто из них главный»). Говорится, что в наш век полубоги уже не сходят на землю и не осталось священников, способных их призвать. Однако сами ритуалы не утратили своей благоприятной силы и проводятся по всей Индии.

Одна жизнь — один муж

Все мировые религии накладывают ограничения на отношения между мужчинами и женщинами. Одобряется такая связь только в браке. Однако шастры идут еще дальше: даже в браке они предписывают мужу и жене контролировать свои чувства. Например, они запрещают половые отношения без цели зачатия детей. Согласно этой системе, брак — это только один из этапов в жизни человека. Семейная жизнь — это своего рода уступка для мужчин, которые не способны сразу отречься от материальных удовольствий и посвятить всю свою жизнь служению Богу. С другой стороны, союз мужчины и женщины считается достойным славы, если муж и жена настроены выполнить свой долг, воспитать хороших детей и следовать религиозным предписаниям. Так или иначе, к пятидесяти годам мужчина должен развить отречение, стать способным оставить дом и детей и полностью посвятить себя духовной практике («Другой взгляд на кастовую систему»). И как раз для того, чтобы семейные привязанности постепенно ослабевали, существуют дхарма-шастры («дхарма» переводится как «долг»), где подробно описаны обязанности мужчины и женщины. Если говорить кратко, то эти предписания сводятся к тому, что жена послушна и верна своему мужу, а муж берет обязательство всю жизнь заботиться о жене духовно и материально.

После виваха-ягьи, обряда бракосочетания, муж и жена связаны вместе на всю жизнь. Разорвать их связь может только смерть одного из супругов или уход мужа в монастырь. Но в обоих случаях жена не должна повторно выходить замуж, она становится вдовой. Как мне пояснили женщины в Южной Индии: одна жизнь — один муж. Более того, в традиции сохранились упоминания о таком обряде, как сати, когда жена после смерти мужа добровольно входила в его погребальный костер, не в силах вынести разлуку с ним («Вслед за мужем в погребальный костер»). Для мужчин ситуация немного иная: они могут иметь много жен. Однако развод не просто запрещен шастрами — такого понятия в них просто не существует. Причем мужем и женой люди становятся, даже просто вступив в половые отношения: хотя такой брак считается низкосортным, его тоже нельзя разорвать. До недавних пор все индийцы знали об этом (за исключением той части населения, которая попала под влияние мусульманской культуры завоевателей). В языках Индии даже не было слова, обозначающего развод, оно пришло уже в XX веке из арабского языка.

Муж и жена могут даже не видеть друг друга до свадьбы

Подготовка к браку

Браки в Индии до сих пор чаще всего устраиваются не по любви, а по договоренности. Это значит, что решение принимают старшие — отец, братья, дядья. Муж и жена могут даже не видеть друг друга до свадьбы. Я знакома с женщиной из образованной южноиндийской семьи, которая увидела своего мужа только во время свадебной церемонии. Они вместе уже 30 лет. «Мы с мужем даже не видели друг друга до брака. Родители решали все между собой. Моя сестра, все женщины моей семьи так выходили замуж. Моя мама тоже не видела отца до брака. Только после проведения бракосочетания мы могли видеть друг друга. И потом начиналась наша любовь. И не было никаких проблем. А что сейчас происходит? Они уже как будто бы любят друг друга, болтают что попало, потом женятся, ссорятся и разводятся. У нас двое замечательных детей. Иногда бывают какие-то недопонимания, но мы подстраиваемся и идем дальше. Кто-то скажет: «Прости меня!» — и все хорошо», — рассказывает она.

Понять такой менталитет мне также помогла научно-популярная книга «Взгляд на традиционную Индию» Бхакти Викаши Свами, где содержатся интервью с представителями традиционных индийских семей, вспоминающих о том, в какой культуре они выросли. Один индиец, проживший долгое время на Западе, так говорит о том, что он там видел: «Они устраивают из любви целый спектакль. Когда муж подвозит жену до работы, они на прощанье целуются. (В Индии целоваться на людях, даже если это муж и жена, — вещь неслыханная.) Но потом они с такой же легкостью ссорятся и разводятся. В нашей стране о любви не принято даже говорить, не то что показывать ее окружающим. В этом нет необходимости. Любовь проявляется сама собой. Жена не может не любить своего мужа. Она любит его потому, что он ее муж. Многие американцы спрашивали меня о браке по расчету: «Как вы можете вступать в брак с тем, кого никогда даже не видели? Как можно любить такого человека?» На это я отвечал: «У вас принято влюбляться до свадьбы, а у нас — после. Разница лишь в том, что после свадьбы ваша влюбленность быстро проходит и вы с легкостью разводитесь. У нас же этого не происходит».

При выборе жениха и невесты учитывается их происхождение, уровень достатка, а также астрологическая совместимость. Астрологи составляют карту супругов, по которой смотрят, какой у них склад характера, сколько у них будет детей, какова продолжительность жизни и будущие болезни жены и мужа, возможность измены и многое другое. Астролог может определить, будут ли счастливы этот мужчина и эта женщина в браке, встречались ли они в прошлой жизни, что ожидает их в совместной жизни — духовное развитие или деградация и страдания. Астрологическая совместимость и сегодня играет очень важную роль при заключении брака в религиозных семьях.

При выборе жениха и невесты учитывается их происхождение, уровень достатка, а также астрологическая совместимость

Хотя правила стали менее строгими, и родственники учитывают мнение невесты или жениха, а также позволяют им под присмотром взрослых встречаться до свадьбы, личная симпатия все равно не имеет большого значения. Многие мои индийские подруги долгие годы не могли выйти замуж, потому что их родители не находили совместимого с ними человека.

Раньше в Индии девочек отдавали замуж очень рано, в 12—14 лет, по достижении полового созревания. Помолвка заключалась еще раньше, в совсем юном возрасте, и все это время девочка знала, что у нее уже есть муж. Девочки не ходили в школу, под присмотром матери они учились готовить и вести хозяйство. Так было еще совсем недавно. Например, Махатма Ганди женился на своей ровеснице в 13 лет. В современной Индии с этой традицией борются из-за насмешек со стороны западного общества, поэтому ввели закон, что выходить замуж можно только с 18 лет. Однако закон этот нередко нарушается, особенно в провинции: по данным за 2007 год, почти 50% индианок выходят замуж до 18 лет. Мальчики тоже женились рано. Если это были представители брахманического сословия, то после окончания гурукулы, в 25 лет. А если более низкие классы — рабочие и торговцы, то намного раньше, в 15—16 лет. До брака мальчикам и девочкам не позволялось свободное общение. Требования к женской чистоте были настолько строгими, что девушке запрещалось без сопровождения старших родственников покидать дом, а если она задерживалась где-то до наступления сумерек, это ставило крест на ее репутации.

Приданое

Традиционно семья невесты готовит приданое и отдает его жениху, чтобы молодожены имели все необходимое для жизни, пока не встанут на ноги. Это посуда, драгоценности и одежда. Также важно как можно красивее украсить невесту, поэтому родственники жениха дарят ей на свадьбу золотые украшения и сари. Это восходит к пониманию того, что невеста — представительница богини процветания Лакшми, и если хорошо к ней относиться, вместе с невесткой в дом входит благосостояние.

Конечно, не все семьи могут собрать богатое приданое своим дочерям, поэтому рождение девочки для многих становится тяжелым бременем: с первых дней родители начинают копить деньги на ее приданое и готовы влезать в долги, лишь бы не упасть в грязь лицом перед знакомыми и родственниками. В этом есть хорошее зерно: традиционно свадьба проводится с размахом, чтобы в уме молодоженов отпечаталась необратимость произошедшей в их жизни перемены в окружении большого числа свидетелей. Это принудит мужа и жену серьезнее относиться к исполнению своего долга в семье. Однако нередко таким подходом к устройству свадеб злоупотребляют, и тогда подготовка к торжеству напоминает торговлю, что наносит тяжелую психологическую травму невесте.

Тело невесты и жениха натирают куркумой, наносят хной рисунки на ноги и руки

Предварительные обряды

Предваряют свадебную церемонию различные благоприятные обряды. Они проходят в доме жениха (где не присутствуют невеста и ее родственники) и в доме невесты (где тоже не может находиться жених с родней). Например, тело невесты и жениха натирают куркумой, наносят хной рисунки на ноги и руки. Проводят пуджу (обряд поклонения) полубогам и Вишну.

Особенно поражает воображение западного человека обряд, когда жених забирает невесту из отчего дома. Невеста окунает ладони в куркуму и оставляет следы на стенах родительского дома и лицах родных. При этом все заливаются искренними слезами. Такое прощание может длиться несколько часов, и плач невесты не прекращается все это время. Понять нам это сегодня, когда так распространено сожительство до свадьбы, трудно. Однако в небольших индийских городках, где сохранились многие традиции, подобные картины можно наблюдать до сих пор. Дело в том, что девушка, которая никогда не выходила одна из дома, очень сильно привязана к своим родителям. Тем более что в следующих обычаям индийских семьях к дочери относятся с большим почтением и заботой, как к богине (на санскрите «канья»), например, считается неблагоприятным, если дочь донашивает за кем-то одежду. С замужеством ее беззаботная жизнь заканчивается. Она переселяется в новую большую семью, где ей предстоит жить вместе с другими родственниками мужа, свекровью, свекром и так далее. И в доме мужа она уже не богиня, а служанка: если в отчем доме все служили ей, то теперь она сама должна служить и угождать всем. Поэтому можно понять тот страх, который испытывает девушка с переменой в своей жизни.

Благоприятная дата и украшения

«Виваха-ягья» означает «поддерживающее жертвоприношение». Мужчина и женщина на этой церемонии отдают Богу свою будущую семью и обещают, что будут помогать друг другу на протяжении всей своей жизни вернуться в духовный мир.

Прежде всего астролог выбирает благоприятную дату, сверяя гороскопы невесты и жениха. Затем подготавливаются атрибуты для совершения огненного жертвоприношения: кокос, сандал, параферналии, топленое масло, фрукты и пр. Для церемонии нужно место, где жрец и новобрачные будут читать различные мантры, бросая в огонь зерно и фрукты. Вокруг огня располагаются коврики и мягкие подстилки (асаны) для сидения гостей на полу.

Традиционно невеста надевает 16 украшений (шрингар)

Большое значение придается украшению жениха и невесты. Традиционно невеста подводит глаза черной сурьмой, наносит на руки благоприятные узоры и линии (мехенди) и надевает 16 украшений (шрингар): серьги в уши и нос, ручные и ножные браслеты, тика (на лоб), кольца на пальцы ног и другие. А также украшает волосы цветами.

Одежда на новобрачных должна быть новая. Сари на невесте обычно красное, золотое или блестящее. Жених надевает все белое — дхоти, чадр, иногда также курту («Почему индийские сари не постигла судьба татарских калфаков»).

Также украшается помещение, им может быть свадебный шатер (пандал), алтарная комната в храме, крыша дома или просто чья-то квартира. Вешают гирлянды из живых цветов, листьев манго, которые символизируют плодородность, ставят вазы с душистыми цветами, горшки с банановыми деревьями, символизирующими процветание, раскладывают кокосы и другие зеленые растения, устанавливают цветные флаги, зажигают благовония и лампадки с топленым маслом. Часто свадьбы справляют в украшенных свадебных шатрах (пандалах).

Во время церемонии используют большое количество цветочных лепестков, чтобы обсыпать ими новобрачных, нужны также цветочные гирлянды для молодых, жреца, родственников.

Все эти руки окропляются священной водой

По рукам

Свадебный обряд подобен театральной постановке, где у каждого отведенная роль и слова. Обычно на свадьбе зачитываются изысканные стихи из шастр, которые прославляют хорошие качества мужчин и женщин. Это призвано воодушевить новобрачных. Семья невесты встречает жениха, предлагая ему цветочную гирлянду и сладкие освященные напитки. Будущий муж занимает место у священного огня. Трубят раковины, входит вместе с подругами невеста. Если новобрачные до этого никогда прежде не встречались, невеста входит в комнату, покрытая фатой, которую держат ее подруги. Невеста садится рядом с женихом, и когда жрец снимает с невесты фату, новобрачные бросают друг в друга цветочными лепестками.

Содержание виваха-ягьи немного различается в разных штатах и религиозных школах, которых в Индии великое множество. Ключевым в церемонии является обряд «канйа-дана», когда отец невесты (или просто женатый мужчина) соединяет руки невесты и жениха: он берет правую руку невесты и кладет ее на правую руку жениха, после чего кладет сверху свою руку, тем самым провозглашая, что отдает ее в жены, а в это время член семьи жениха помещает свою руку снизу в знак радушного приема невесты, приглашая ее войти в ее новую семью. Все эти руки окропляются священной водой, и правые руки жениха и невесты замужняя женщина связывает цветочной гирляндой. Затем жрец спрашивает жениха: «Берешь ли ты в жены (имя невесты) и обещаешь ли ты опекать ее в ее материальной и духовной жизни и оставаться верным ей, и не разводиться с ней?» Тот же самый вопрос задается невесте.

После этого новобрачные произносят свои обеты и могут обменяться местами, цветочными гирляндами и обручальными кольцами. Жених обещает невесте, что он будет защищать ее, брать ее с собой в паломничество, делить с ней религиозные и семейные обязанности, посвящать ее в курс дел касательно семейных расходов, не стыдить ее при людях, не нарушать регулирующих принципов или поступать безнравственно. Также муж обещает любить лишь ее одну, а ко всем остальным женщинам относиться как к собственной матери, и всегда, в меру своей возможности, делать все, чтобы она оставалась довольна.

Жених также просит дать невесту следующий обет: «О возлюбленная! Если ты обещаешь мне, что не будешь одна уходить в чужие сады или дома, что не будешь оставаться наедине с другими мужчинами, если пообещаешь всегда быть приветливой, мягкой и ласковой, свято хранить брачные обеты, быть верной и преданной мне, старшим и Всевышнему Господу и исполнять свои семейные обязанности, то я радушно приму тебя своей законной супругой».

Члены семьи обсыпают их рисом и лепестками цветов, после чего они объявляются мужем и женой



Новобрачные кланяются друг другу, затем жених посыпает ее пробор красным порошком, синдуром, — это значит, что она замужем, и покрывает ее голову сари (замужние женщины традиционно покрывают голову вне дома). Конец одежды жениха привязывают к концу сари невесты, этот узел нельзя развязывать семь дней, он символизирует неразрывность их союза.

В свидетели брака приглашается Бог в форме огня, поэтому в знак почтения новобрачные обходят вокруг огня семь раз. В это время члены семьи обсыпают их рисом и лепестками цветов, после чего они объявляются мужем и женой. Затем молодожены дарят всем гостям подарки и приглашают на пир.

Современные реалии

Современные индийцы все чаще отступают от своих традиций и перенимают западные идеи. Многое, что раньше считалось неприличным, сегодня в порядке вещей. Например, входит в моду свадебный танец невесты на виду у всех гостей, хотя в культуре Индии порядочная женщина никогда не будет танцевать на публике. Современные свадьбы часто сопровождаются оглушительным ревом музыкальных колонок, дискотеками. Однако есть и те, кто празднует свадьбы в соответствии с правилами, описанными выше. Я посещала несколько таких свадеб, и могу сказать, что это красивая и запоминающаяся церемония, наполненная глубоким смыслом.