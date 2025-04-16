Китайское генконсульство в Казани планирует начать выдачу виз

Фото: Мария Зверева

Генеральное консульство КНР в Казани рассчитывает начать выдачу виз в текущем году. Об этом сообщил «РБК Татарстан» со ссылкой на генерального консула КНР в столице Татарстана Сян Бо.

По его словам, помещение консульского отдела уже построено и в настоящее время проводится техническая подготовка. Консульский отдел будет расположен напротив здания генерального консульства КНР на улице Подлужной.

Напомним, что в Казани в декабре прошлого года открыли новое консульское отделение Китая, которое теперь будет выдавать визы в КНР.



Матвей Гавриков