Татарстанские вузы подписали соглашения о сотрудничестве с СПбПУ

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

В рамках визита в Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого раис Татарстана Рустам Минниханов принял участие в церемонии подписания ряда соглашений между татарстанскими и петербургским вузами.

Министерство образования и науки Татарстана и СПбПУ договорились о сотрудничестве в сфере высшего образования, подготовке квалифицированных специалистов и научных кадров, а также непрерывном повышении квалификации работников.

Университет Иннополис и СПбПУ будут развивать существующие и создавать новые образовательные программы. Особое внимание уделяется созданию совместной научно-исследовательской лаборатории для разработки новых композиционных материалов и технологий в области робототехники и беспилотных авиационных систем.

Альметьевский государственный технологический университет «Высшая школа нефти» нацелен на создание нового типа инженерной подготовки и реализацию прорывных разработок совместно с петербургским вузом. Планируется проведение совместных научных, творческих и образовательных проектов.

Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева — КАИ будет реализовывать совместные научно-образовательные и инновационные проекты в рамках Передовых инженерных школ, а также поддерживать развитие крупных научно-производственных проектов.

Напомним, что раис Татарстана Рустам Минниханов находится с рабочей поездкой в Санкт-Петербурге, где посетил СПбПУ. В ходе визита глава региона удостоен звания почетного доктора СПбПУ. Диплом и мантию ему вручил ректор вуза. Имя Рустама Минниханова внесено в книгу почетных докторов университета, изданную на русском и татарском языках.



Матвей Гавриков