«Страна контрастов»: почему индийские сари не постигла судьба русских кафтанов и татарских калфаков

Сари в Индии до сих пор остается повседневной одеждой женщин: в них спят, работают, готовят еду и путешествуют

Западная мода на сшитую одежду, брюки, юбки и платья, конечно же, не обошла стороной Индию. Но и в аэропортах, и в городах, и тем более в провинции вы можете увидеть немало женщин в сари — традиционной индийской одежде. Причем это не воспринимается окружающими людьми чем-то старомодным, как, например, русские кокошники или татарские калфаки. Сари — это обычная повседневная одежда индийских женщин, которую надевают на светские мероприятия, в храм и в которой ходят дома. В Индии колумнист «Реального времени» привыкла носить сари каждый день, а также путешествовать в них на поездах или автобусах и купаться в реках или озерах.

Что такое сари

Сари — это от 5 до 9 метров ткани шириной не менее одного метра. Край обычно украшен окантовкой другого цвета или вышивкой. Научиться обертывать эту ткань вокруг своего тела так, чтобы она превращалась в красивый наряд, не так сложно, как может показаться в начале. Мне потребовалось около недели практики, чтобы научиться «заворачиваться» в сари за 5 минут.

Сначала надевается подъюбник из хлопка (его называют «павада» на юге и «шайя» на востоке Индии): он задает форму юбке, а также на нем можно крепить сари. Готовые подъюбники в Индии можно купить чуть ли не на каждом шагу. Как очень пышные — до 6 метров в ширину, чтобы почувствовать себя королевой, так и скромные прямые хлопковые юбки. В основном, конечно, индийские женщины выбирают второй вариант: в жару обилие складок утомляет, а не радует.

Но можно обойтись и вовсе без подъюбника, как делали в прежние времена: край сари просто крепится на нитке, завязанной вокруг пояса. Затем закладываются складки в юбку: по одной по бокам и, насколько позволяет ткань, до десяти складок спереди. Остальная ткань поднимается наверх, оборачивается вокруг туловища, складывается красивой гармошкой на груди и забрасывается за левое плечо. На плече, как правило, конструкция крепится булавкой, но многие опытные женщины не нуждаются и в этом. Оставшийся кусок ткани примерно метр длиной — это платок «палла», которым покрывают голову, как шалью.

Каким способом и какого цвета ткань задрапирована вокруг тела женщины, говорит о ее статусе, возрасте, принадлежности к касте и месте проживания. Фото Ананты Вриндавана

Обычно под сари надевают чоли — это топ до пояса или немного выше, с коротким или длинным рукавом. В прежние века вместо чоли использовали различные формы нагрудных повязок, платков и покрывал. Чоли сегодня продаются готовые: из трикотажа или хлопка. А можно сшить их на заказ: в каждом городке на рынках и просто на улицах легко найти тейлора — портного, который за день или чуть больше сошьет такой топик по вашим меркам. Причем возьмет очень мало: от 200 до 500 рупий. Многие сари также продаются с отрезом на чоли в том же стиле, поэтому вам не нужно подбирать для него ткань. В итоге у вас получается настоящий костюм.

Существует множество способов ношения сари. Любой из них не предусматривает застежек, булавок или заколок. Я описала, каким образом женщины носят сари в аристократических брахманских семьях. Этот стиль называется «ниви». Индийские танцовщицы надевают сари иначе, пропуская материю между ног. В сельскохозяйственных регионах страны женщины тоже пропускают ткань между ног, драпируя ее на спине, что обеспечивает комфорт в работе. Каким способом и какого цвета ткань задрапирована вокруг тела женщины, говорит о ее статусе, возрасте, принадлежности к касте и месте проживания. Например, белые сари безо всяких узоров носят вдовы — как символ отречения от мира; красные сари, расшитые камнями, стразами, золотыми и серебряными нитками, должны быть на невесте в день свадьбы.

Удовлетворить богиню Лакшми

Западному человеку, где женщины давно облачились в джинсы и футболки, может показаться, что сари — это очень неудобная одежда. Столько складок, слоев ткани, да еще в индийскую жару! Но, поверьте мне, индийские женщины делают в сари буквально все! Они готовят в них еду, нянчат детей, убираются по дому, работают на земле и спят. В сари они купаются и даже путешествуют, причем в поезда надевают свои лучшие сари — расшитые бисером и золотыми нитками.

Я на своем опыте убедилась, что это очень практичная и удобная одежда. Она подходит любому типу фигуры: у полных скрывает недостатки, а худым добавляет недостающих объемов. Если поправились или сбросили вес — не беда, не нужно менять весь свой гардероб. На мой взгляд, женщина в сари выглядит очень целомудренно: прикрыты все части тела, и в то же время сари выгодно подчеркивает изгибы и формы женского тела. Вот, например, как на эту тему рассуждает человек по имени Браджа Хари, выросший в Индии (из книги «Взгляд на традиционную Индию» Бхакти Викаши Свами): «В деревнях женщины до сих пор всегда носят сари и украшения, даже если заняты домашним хозяйством. Они ни за что не наденут такую непривлекательную одежду, как мужские брюки. Они сочтут это неженственным и неблагоприятным».

Я на своем опыте убедилась, что это очень практичная и удобная одежда



Индийские женщины также очень любят носить украшения. Традиционно даже самые небогатые из них носят золотые серьги в ушах и в носу, серебряные кольца на пальцах ног. Отдельная тема — это браслеты. Они обязательно присутствуют на обоих запястьях рук. Это могут быть серебряные или золотые браслеты. Но чаще — из алюминия или пластика. Еще распространены стеклянные браслеты, которые в больших количествах продаются вдоль дорог. Они быстро бьются, но очень дешевы и доступны всем. В Бенгалии, где я жила, замужние женщины также носят браслеты, вырезанные из кости раковины — эта кость, согласно священным писаниям, считается чистой и благоприятной.

Серебряными браслетами украшают лодыжки — причем, начиная с детского возраста. На многих детях в Индии вы можете увидеть такие браслетики с бубенцами, звенящими при ходьбе. Ножные браслеты создают приятный мелодичный звон, который сопровождает идущих женщин. В ведических писаниях содержатся истории, как отреченные монахи-йоги падали со своего возвышенного положения, именно заслышав этот звон серебряных колокольчиков на ножных браслетах женщины.

Традиционно индийские женщины заплетают волосы в косы или же сворачивают в узел. Распущенные волосы среди религиозных индусов считаются чем-то неприличным. Важно также разделять их на прямой пробор: пробор сбоку является признаком проститутки.

Если женщина замужем, то каждое утро муж наносит на ее пробор красный порошок — синдур. Замужние также ставят на лоб между бровями красную точку — бинди. Все это призвано уберечь ее в течение дня от неправильных взглядов чужих мужчин, ясно давая понять другим людям, что женщина находится под защитой. Также многие наносят красную краску на стопы (это называется «алта»).

Красное сари на свадьбу

В Индии я познакомилась с женщинами, живущими в традиционных семьях. Они рассказали мне, что семья мужа считает себя обязанной полностью нарядить свою новую невестку. Ей дарят золотые украшения — серьги в нос, уши, колье, браслеты на ноги. Обязанностью мужа в семье считается покупать жене время от времени, а особенно на праздники, новые сари. Все это не обычные мирские правила. В священных писаниях говорится, что жена в семье олицетворяет собой Богиню удачи, Лакшми, и чтобы в доме царил покой, мир и достаток, нужно, чтобы женщины бала удовлетворена. А удовлетворить женщину может красивая одежда, вкусная еда, украшения и много детей.

Моя подруга, вышедшая замуж за индуса в ортодоксальной семье, рассказывала мне, что у них принято надевать дома свои самые красивые сари — чтобы радовать мужа и близких. Тогда как на улице женщине нужно выглядеть скромнее — чтобы не привлекать дурных и завистливых взглядов. Мне показалась интересной эта параллель с нашей западной привычкой носить дома очень простую одежду, а на улицу — чтобы себя показать и людей посмотреть — надевать лучшие наряды.

Секреты ткачей и сари ручной работы

Обычно у индийских женщин очень много сари. Даже в самых бедных семьях женщины могут позволить себе иметь с десяток, а то и больше сари разных цветов — пусть это даже будут не дорогие шелковые, а дешевые синтетические.

Сари в Индии — это не то же самое, что для нас в России кафтаны и сарафаны. Это не умирающая традиция. Сари носят не только в деревнях, но и в крупных городах, Дели, Калькутте, как каждый день, так и на светские приемы. Конечно, западный стиль одежды тоже присутствует, кроме того, распространены мусульманские сальвар-камизы — тоже довольно целомудренная закрытая одежда, состоящая из широких брюк, длинной туники (курты) и платка.

Но сари пользуются большим спросом, поэтому это также крупный бизнес. В каждом индийском городе и даже селе есть рынки и магазины, где продают только сари. Традиционно магазинчики в Индии, особенно торгующие одеждой, устроены так, что при входе покупатели снимают обувь. Затем вы садитесь на застеленный сплошными матрасами пол и ждете. Продавцы начинают расстилать перед вами свой товар, доставая его с полок и из подсобок.

В каждом индийском городе и даже селе есть рынки и магазины, где продают только сари



Выбор поражает воображение. В каждой лавке — сотни сари. Это и простые хлопчатобумажные за 300—500 рупий, и шелковые за 15 тысяч рублей. Конечно, много и синтетических — из креп-шелка, шифона и так далее.

Для любой женщины такие магазины — просто рай. Не нужно мучаться, подбирая размер и фасон. Главное — определиться с тканью и расцветкой. Обычно индийские женщины приходят в такие лавки с мужьями. Сари, естественно, не меряется, но мужчины безошибочно определяют, какие цвета и фактуры подойдут их женам. Покупают при этом не одно сари, а сразу несколько. Я, случалось, наблюдала, как опытные женщины, которые хорошо разбираются в качестве тканей и производителях, за 10 минут выуживают из огромных стопок нужные им сари и уходят, довольные покупкой. Ну а те, кто хотят продлить удовольствие, могут сидеть, перебирая ткани и общаясь с дочерями и внучками, в течение многих часов, никуда не торопясь. Потом можно также уважить хозяина магазина и поторговаться с ним, сбавив цену.

Отдельно надо сказать о качестве тканей, идущих на сари. Историки пишут, что хлопок существовал на территории Индии за много веков до того, как его начали производить на Западе. То же самое относится ко льну и шелку. Индийские ткачи были исключительно мужчинами и свои секреты передавали по наследству сыновьям. Они были настолько искусны в своем деле, что, когда Индия стала колонией Британии, было приказано отрубить у всех ткачей в стране большие пальцы рук. Так Британия боролась с конкурентами их фабрикам, производившим ткани на потоке.

Но многие традиции сохранились до сих пор, каждый штат Индии имеет свой стиль в производстве сари. И, конечно же, муж из командировки в другой штат должен привезти традиционное для этого штата сари для женщин своей семьи. Больше всего ценится handloom — сари ручной работы, тканые на станке, нежели фабричные. Таких сари, например, много в Ориссе и Южной Индии — как шелковых, так и хлопчатобумажных. Известны канчапурские и бенаресские шелка.

Хлопковые сари обычно продают накрахмаленными, и их нужно пару раз простирать, прежде чем складки начнут хорошо ложиться. На лето такие сари — лучше всего, они легкие и тонкие. А на зиму имеются даже шерстяные сари, очень теплые, и к ним чоли с длинным рукавом из плотных материалов.

У мужчин тоже есть своя традиционная несшитая одежда — дхоти. Фото Индрадьюмны Свами

Мужская одежда — дхоти

У мужчин тоже есть своя традиционная несшитая одежда — дхоти. Это прямоугольная полоса ткани 2—5 метров, которая особым образом оборачивается вокруг бедер и собирается в складки. На верхнюю часть тела мужчины обычно набрасывают чадар — кусок ткани (обычной хлопковой или побогаче — из шерсти, иногда с выбитым рисунком). В надетом виде дхоти напоминает, чтобы нам было понятно, шаровары.

По цвету дхоти можно определить положение мужчины: женат он или ведет отреченный образ жизни. Женатые обычно носят белые или цветные дхоти, иногда украшенные по краю орнаментов. А монахи — дхоти оранжевого цвета.

Длина дхоти тоже помогает понять, к какому социальному слою принадлежит человек: короткие дхоти обычно носят люди, занимающиеся физическим трудом, они более удобны для работы, а длинные — представители более высокого класса.

Духовный аспект

Сари и дхоти — это не просто повседневная одежда индийцев. Она также прекрасно подходит для совершения религиозных обрядов. Согласно ведическим предписаниям, на пуджари (священнике) обязательно должна быть чистая одежда. Одежда со швами таковой не считается, ведь в швы забивается пыль и грязь, которая не вымывается даже после стирки.

Поэтому на священниках в храмах и на женщинах, совершающих пуджу домашним божествам, вы не увидите привычной нам западной одежды.

Каждый раз, приезжая в Россию из Индии, я некоторое время, пока не привыкну к нашей полосе, умеренной и воздержанной на краски в природе и одежде, скучаю по яркости индийцев. По звенящим и разноцветным браслетам, по разнообразным украшениям, по цветастым сари. По тому, что женщин можно легко отличить от мужчин по внешнему виду. Как бы ни менялась мода в мире, следующие традициям индийцы не отказываются от своей одежды, которая не зависит от веяния времени.