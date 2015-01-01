Страна контрастов
Сюжет 13 материалов
Индия всегда притягивала внимание нашего человека, и нередко это внимание оборачивается симпатией к «стране контрастов». Постоянный автор «Реального времени» Наталия Федорова рассказывает о своем опыте знакомства с культурой и обычаями этой страны.
- Общество 09 дек, 07:00 5 «Страна контрастов»: школа выживания в плацкарте индийского поезда История одного путешествия в самом дешевом вагоне класса «слипер»
- 14 окт, 07:00 3 «Страна контрастов»: школа для мальчиков в глубине индийских джунглей Репортаж из традиционной индийской гурукулы на берегу Ганга
- Общество 26 авг, 07:00 15 «Страна контрастов»: вслед за мужем в погребальный костер Заметки об Индии. О ведическом обряде «сати»
- Общество 29 июля, 07:00 9 «Страна контрастов»: почему индийские сари не постигла судьба русских кафтанов и татарских калфаков Сари в Индии до сих пор остается повседневной одеждой женщин: в них спят, работают, готовят еду и путешествуют
- Общество 15 июля, 07:00 8 «Страна контрастов»: «Что вы сегодня ели?» как главный индийский вопрос Утром индиец думает о том, что он будет есть на обед, а вечером — чем будет завтракать
- Общество 16 июня, 07:00 18 «Страна контрастов»: на улицах Индии неприкрыто можно видеть старость и болезнь О том, что шокирует западного туриста: попрошайках, прокаженных и погребальных кострах
- Общество 03 июня, 07:00 2 «Страна контрастов»: бывают ли в Индии гамбургеры с говядиной? Коровий дискурс — от говядины к Говинде