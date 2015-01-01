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Страна контрастов

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Страна контрастов
Фото: Ананта Вриндаван

Индия всегда притягивала внимание нашего человека, и нередко это внимание оборачивается симпатией к «стране контрастов». Постоянный автор «Реального времени» Наталия Федорова рассказывает о своем опыте знакомства с культурой и обычаями этой страны.

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