Каждый второй житель Казани испытывает проблемы с управлением личными финансами

Фото: Елизавета Пуншева

Почти половина казанцев (49%) признают наличие проблем с ведением личных финансов, показал опрос Группы «Ренессанс Страхование» среди 1,2 тыс. россиян, включая жителей Казани.

38% опрошенных сообщили о финансовых потерях из-за недостатка финансовой грамотности. Основные причины потерь:

частые импульсивные покупки (30%),

несвоевременные кредитные платежи (28%),

невыгодные вклады (24%).

Размер финансовых потерь:

до 50 тыс. рублей — 24%,

100—500 тыс. рублей — 31%,

от 500 тыс. до 1 млн рублей — 10%. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Тем не менее каждый четвертый житель Казани (25%), несмотря на возможные потери, не планирует менять свое финансовое поведение. Лишь 51% респондентов положительно оценивают свои знания в области управления личными финансами.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Напомним, что согласно исследованию ПСБ «Благосостояние», доходы и стоимость имущества жителей России увеличились, а долговая нагрузка снизилась. Индекс финансовых достижений показал, что Татарстан занимает четвертое место по уровню финансовой грамотности после Воронежской, Нижегородской областей и Москвы.

Матвей Гавриков