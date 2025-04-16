Каждый второй житель Казани испытывает проблемы с управлением личными финансами
Почти половина казанцев (49%) признают наличие проблем с ведением личных финансов, показал опрос Группы «Ренессанс Страхование» среди 1,2 тыс. россиян, включая жителей Казани.
38% опрошенных сообщили о финансовых потерях из-за недостатка финансовой грамотности. Основные причины потерь:
- частые импульсивные покупки (30%),
- несвоевременные кредитные платежи (28%),
- невыгодные вклады (24%).
Размер финансовых потерь:
- до 50 тыс. рублей — 24%,
- 100—500 тыс. рублей — 31%,
- от 500 тыс. до 1 млн рублей — 10%.
Тем не менее каждый четвертый житель Казани (25%), несмотря на возможные потери, не планирует менять свое финансовое поведение. Лишь 51% респондентов положительно оценивают свои знания в области управления личными финансами.
Напомним, что согласно исследованию ПСБ «Благосостояние», доходы и стоимость имущества жителей России увеличились, а долговая нагрузка снизилась. Индекс финансовых достижений показал, что Татарстан занимает четвертое место по уровню финансовой грамотности после Воронежской, Нижегородской областей и Москвы.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.