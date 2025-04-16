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Совфед ужесточил контроль за иноагентами и запретил им просветительскую деятельность

13:35, 16.04.2025
Совфед ужесточил контроль за иноагентами и запретил им просветительскую деятельность
Фото: Дарья Пинегина

Совет Федерации принял пакет законов об усилении контроля за деятельностью иноагентов. Согласно новым нормам, статус иноагента могут получить лица, содействующие исполнению решений международных организаций, в которых Россия не участвует.

  • Законодательные изменения вводят судебное разбирательство без участия подсудимого по некоторым категориям дел, включая распространение фейков о Вооруженных силах РФ. За призывы к санкциям или дискредитацию армии из корыстных побуждений установлена ответственность до 5 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
  • Кроме того, иноагентам полностью запрещено заниматься просветительской и образовательной деятельностью на территории России.

Напомним, что Минюст России 11 апреля внес в реестр иностранных агентов бывшего министра иностранных дел России Андрея Козырева*, публициста Николая Эппле*, журналистку Анну Каретникову*, Дарью Счастливую* и общественно-политическое движение «Удмуртия против коррупции»*.

Матвей Гавриков

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