Рустам Минниханов обсудил с татарстанскими студентами СПбПУ перспективы трудоустройства
В ходе встречи раис Татарстана Рустам Минниханов обсудил с 350 студентами-земляками из Татарстана, обучающимися в Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого, вопросы стажировки и работы на предприятиях региона.
Минниханов отметил, что более 5,5 тысячи студентов вузов Татарстана получают образование по целевым договорам. На предприятиях создаются филиалы кафедр вузов для подготовки квалифицированных кадров. По данным платформы «Работа России», в регионе открыто свыше 1,1 тысячи вакансий для инженеров различного профиля.
Также рассматривались перспективы сотрудничества между вузами Татарстана и СПбПУ. Казанский национальный исследовательский технический и технологический университеты, КФУ, АГТУ и Университет Иннополис подписали соглашения о расширении научно-образовательного взаимодействия и привлечении студентов к новым проектам.
Напомним, что раис Татарстана Рустам Минниханов в рамках визита в Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого принял участие в церемонии подписания ряда соглашений между татарстанскими и петербургским вузами.
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