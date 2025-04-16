Рустам Минниханов обсудил с татарстанскими студентами СПбПУ перспективы трудоустройства

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

В ходе встречи раис Татарстана Рустам Минниханов обсудил с 350 студентами-земляками из Татарстана, обучающимися в Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого, вопросы стажировки и работы на предприятиях региона.

предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Минниханов отметил, что более 5,5 тысячи студентов вузов Татарстана получают образование по целевым договорам. На предприятиях создаются филиалы кафедр вузов для подготовки квалифицированных кадров. По данным платформы «Работа России», в регионе открыто свыше 1,1 тысячи вакансий для инженеров различного профиля.

предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Также рассматривались перспективы сотрудничества между вузами Татарстана и СПбПУ. Казанский национальный исследовательский технический и технологический университеты, КФУ, АГТУ и Университет Иннополис подписали соглашения о расширении научно-образовательного взаимодействия и привлечении студентов к новым проектам.

Напомним, что раис Татарстана Рустам Минниханов в рамках визита в Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого принял участие в церемонии подписания ряда соглашений между татарстанскими и петербургским вузами.



Матвей Гавриков