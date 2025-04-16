Книжная отрасль предложила создать систему отслеживания запрещенных изданий для библиотек

Обсуждение прошло на заседании правления Российского книжного союза

Фото: Максим Платонов

Участники книжной индустрии предложили создать механизм, который поможет библиотекам выявлять книги с признаками нарушения законодательства, пишет газета «Ведомости». Обсуждение прошло на заседании правления Российского книжного союза. Генеральный директор Российской государственной библиотеки Вадим Дуда предложил привязать рекомендации экспертов и государственных органов к идентификаторам книг и опубликовать их в системе Национальной книжной платформы. По его словам, это позволит снизить риски для библиотек и других участников закупочных процессов.

Сейчас в российских библиотечных фондах хранится около 880 млн экземпляров, но сводных данных об их составе нет. Для анализа фонда Дуда предложил использовать ISBN и номер госрегистрации, которые присваивает Российская книжная палата. С их помощью пользователи смогут ввести данные книги в поисковой системе платформы и увидеть рекомендации по ее правовому статусу.

Национальная книжная платформа работает в тестовом режиме с 2021 года. Сроки запуска в полном объеме пока не определены. Министерство культуры сообщило, что готово обсудить предложения индустрии. В Минцифры заявили, что их представители в заседании не участвовали.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

По оценкам экспертов, сегодня книжную индустрию регулируют 34 документа. Около 10 из них вводят запреты, ограничения и маркировку. В их числе — законы о запрете пропаганды ЛГБТ*, педофилии, смены пола, наркотиков и чайлдфри. Некоторые документы предполагают крупные административные штрафы. Например, за пропаганду педофилии библиотекарю может грозить штраф до 800 тыс. рублей, а библиотеке как юридическому лицу — до 4 млн рублей. В качестве альтернативы возможно приостановление деятельности на срок до 90 суток. За хранение экстремистской литературы и предоставление доступа к ней предусмотрена уголовная ответственность.

По мнению участников рынка, у библиотек нет четких инструментов для навигации в действующих ограничениях. Работники ориентируются на новости и собственную осведомленность. Проверка фондов зависит от человеческого фактора. При этом новые закупки частично контролируют издатели. По словам представителей книжного союза, с уже существующими списками экстремистских книг и авторов-иноагентов работать проще — для этого есть официальные реестры. Однако для законов, где таких перечней нет, универсального механизма пока не существует.

Эксперты считают, что для создания платформы с рекомендациями потребуется единый реестр литературы с потенциальными признаками нарушений. Для этого необходимо, чтобы регулирующие органы — Минцифры и Минкультуры — разработали критерии определения произведений к категории запрещенной пропаганды. После этого издатели смогут предоставить списки своих изданий, которые попадают под эти критерии. Держателем реестра должно стать государственное ведомство.

Сейчас, по словам членов книжного союза, внесение поправок в действующие законы необходимо, чтобы позволить ведомствам финансировать разработку и поддержку такого реестра. Пока средства на это не заложены.

* признано в России экстремистским движением, его деятельность на территории РФ запрещена

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Екатерина Петрова