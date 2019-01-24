Татьяна Голикова о WorldSkills в Казани: «Мы движемся даже с некоторым опережением»

Нужды ЧМ: больше денег из Москвы, переподготовка предпенсионеров и ремонт Деревни Универсиады

Сегодня в Казани при участии заместителя председателя правительства РФ по вопросам социальной политики Татьяны Голиковой обсудили вопросы подготовки к WorldSkills. До начала встречи Рустам Минниханов озаботился здоровьем президента организации WorldSkills International Саймона Бартли и подарил ему меховую шапку. Затем была открыта стела обратного отсчета до старта ЧМ. На заседании Голикова рассказала, как на законодательном уровне собираются облегчить приезд и работу иностранных специалистов, обеспечить безопасность на время проведения мероприятия. Подробности — в материале «Реального времени».

«Надеюсь, что летом мне не пригодится эта шапка»

В среду вечером в Казань прибыл президент WorldSkills Саймон Бартли. При встрече перед ним отчитались о ходе подготовки чемпионата в столице Татарстана. Накануне же у почетного гостя был весьма загруженный день. С утра он был в кабинете министров РТ и, стоит сказать, вышел оттуда с весьма нужным подарком — меховой шапкой, которую ему и исполнительному директору WorldSkills International Дэвиду Хоуи подарил президент Татарстана Рустам Минниханов.

Журналистам господин Бартли рассказывал, что ему докладывают лишь позитивную информацию о работе в преддверии WorldSkills.

— Возглавляя совет директоров, получаем информацию от секретариата WorldSkills International, которым руководит мистер Дэвид Хоуи. Также от организационного комитета, от Казани, союза WorldSkills России. Вся информация, которую мы получаем, позитивная и положительная. До начала чемпионата остается порядка семи месяцев, нам вместе предстоит проделать еще огромный объем работы. Какие-то вопросы появятся чуть позже, а какие-то проблемы разрешатся сейчас сами собой. Со своей стороны можем сказать, что мы уверены, что все пройдет хорошо», — отметил президент WorldSkills.

Саймон Бартли: «Мы уверены, что все пройдет хорошо!». Фото president.tatar.ru



Делать прогнозы на тему перспективных профессий он не стал, отметив, что если бы знал точный ответ на этот вопрос, то был бы миллиардером и вкладывался в эти профессии. Пока же, не будучи миллиардером, он лишь поделился мыслями, что будущее за взаимодействием человека с IT-составляющей.

Меховые шапки для представителей WorldSkills оказались очень кстати, ведь днем у них по плану было открытие стелы обратного отсчета до старта WorldSkills Kazan 2019.

— Каждый раз, когда мы приезжаем в Казань, то радуемся, что у вас есть два времени года — зима и лето, холодно и жарко. Ввиду того, что мы не можем изменить погодные условия, мы просто должны приспосабливаться к ним. Благодарны президенту за такой подарок. Сегодня на открытии стелы обратного отсчета мы сможем надеть эти теплые меховые шапки и будем согреты еще больше, — с улыбкой отметил Саймон Бартли.

И тут же дал возможность журналистам представить себя в этой шапке в августе.

— Я надеюсь, что летом мне не пригодится эта шапка. Но если в августе вы увидите меня в ней, то поймете, что все изменения в мире, связанные с глобальным потеплением, происходят сейчас, — смеясь, пошутил президент WorldSkills.

С позитивными итогами и планами на предпенсионеров

После открытия стелы делегация переместилась в Казанскую ратушу — на заседание организационного комитета WorldSkills Kazan 2019, на которое специально приехала заместитель председателя правительства РФ по вопросам социальной политики Татьяна Голикова.

Поблагодарив президента Татарстана за возможность провести встречу в Казани, она вкратце обозначила задачи и привела статистические данные.

— За прошедшие семь лет благодаря движению WorldSkills мы стали на шаг ближе к решению проблемы подготовки качественных кадров. Подготовка к проведению чемпионата внесла существенный вклад в развитие среднего профессионального образования в России, — отметила Голикова.

Востребованность среднего профессионального образования, по ее словам, выросла, а доля школьников, выбирающих колледжи, увеличилась с 42% в 2012 году до 59%. И если в 2017 году по рабочим профессиям доля трудоустройства была 55,5%, то в 2018 году эта цифра выросла до 61,8%.



После открытия стелы делегация переместилась в Казанскую ратушу — на заседание организационного комитета WorldSkills Kazan 2019. Фото president.tatar.ru

Чрезвычайно важным для России нововведением Голикова назвала подготовку и переподготовку людей предпенсионного возраста.

— Буквально завтра на российской трехсторонней комиссии рассмотрят соответствующий документ, который поручает Роберту Наилевичу [Уразову, гендиректору WorldSkills Россия, — прим. ред.] с его коллегами провести уже в 2019 году подготовку и переподготовку наших 25 тысяч предпенсионеров к тем новым и существующим компетенциям, которые на сегодня находятся в арсенале WorldSkills, — заявила заместитель председателя правительства РФ.

Масштабнее, чем в Абу-Даби

Переходя непосредственно к предстоящему WorldSkills Kazan 2019, Татьяна Голикова сравнила ожидания с чемпионатом в Абу-Даби в 2017 году. Так, в Казани ждут 68 стран-участниц и 77 стран в деловой программе, в ОАЭ же участие принимали 59 стран. Количество конкурсантов выросло с 1 251 до почти 1 600, число компетенций — с 51 до 56, а зрителей стало больше со 150 тысяч до 250 тысяч человек. Переплюнула Казань Абу-Даби и по площади построенного к WorldSkills комплекса. Если площадь Kazan Expo составляет практически 270 тысяч кв. метров, то в Эмиратах чемпионат проводился на площади 108 тысяч кв. метров. Кроме того, впервые в истории WorldSkills была создана отдельная площадка Feature Skills на 15 компетенций.

— Я не буду продолжать, этот список может быть очень длинным и утомит вас. Сегодня мы имели возможность ознакомиться с тем, как Республика Татарстан, Российская Федерация, Казань готовятся и на данный момент подготовлены к проведению 45-го чемпионата рабочих профессий WorldSkills, — констатировала заместитель председателя правительства РФ.

Казань переплюнула Абу-Даби по площади построенного к WorldSkills комплекса. Фото Олега Тихонова



Она рассказала, что они ознакомились не только с Kazan Expo, но и с Деревней [Универсиады], где будут проживать участники и эксперты. Выводы оказались в пользу Татарстана: по словам Голиковой, Россия готова к проведению чемпионата, хотя впереди еще много работы.

Предыдущее заседание оргкомитета прошло в декабре, и с тех пор работа не останавливалась. Несколько дней назад на подпись председателю правительства был направлен проект распоряжения по уточнению организационного состава комитета, а вчера Татьяна Голикова утвердила план комитета на 2019 год. Кроме того, 11 января с МВД было согласовано создание междведомственного оперативного штаба по обеспечению безопасности и правопорядка во время ЧМ.

— В него будут включены представители наших силовых структур, кабинета министров Республики Татарстан, Союза «Молодые профессионалы». Мы предполагаем завершить эту работу к 1 апреля 2019 года. Кроме того, коллегам из ФСБ было дано поручение по организации приоритетного пропуска участников и организаторов мирового чемпионата через государственную границу Российской Федерации, — рассказала Голикова.

Важной стала и подготовка законопроекта для упрощения правового регулирования работы иностранных граждан в России по организации и подготовке национальной сборной России. Документ также будет рассмотрен завтра на трехсторонней комиссии. Согласно законопроекту, привлечь иностранцев для этих целей можно будет без соответствующего разрешения, и специалистам для работы оно также не понадобится.

«Я просил бы дать поручение по актуализации финансовых нормативов под мировой чемпионат», — аккуратно обозначил вопрос президент Татарстана. Фото president.tatar.ru

С обновлением бюджета на WorldSkills и Деревню Универсиады

— Подготовка к мировому чемпионату идет по графику. Большое спасибо, Татьяна Алексеевна, за принятые решения по обеспечению безопасности города, объекта церемонии открытия и закрытия, использованию Деревни Универсиады. Мы признательны коллегам из федеральных органов власти за решения отраслевых вопросов, а также регионам России — за активное участие в подготовке волонтеров и организованную группу посетителей, — выслушав федерального чиновника, поблагодарил всех за работу президент Татарстана Рустам Минниханов.

Он напомнил, что в международном выставочном центре, помимо всех подготовленных сооружений, будет смонтировано еще 50 тысяч кв. метров. Ну а пока в Казани приступят к активному тестированию комплекса. Вместе с тем глава республики поднял вопросы дальнейшей судьбы здания.

Еще одна тема, которая волновала Рустама Минниханова, касалась бюджета на проведение ЧМ.

— Несмотря на сравнительно короткий период соревновательной части чемпионата, общее время пребывания участников и делегатов составляет около 2,5 недели. Количественные показатели в области питания, привлекаемого транспорта, задействованного номерного фонда, медобеспечения, сервисов гостеприимства требуют консолидации большого количества ресурсов на короткий промежуток времени, что не всегда соответствует принятым финансовым нормативам. Учитывая это, я просил бы дать поручение по актуализации финансовых нормативов под мировой чемпионат, — аккуратно обозначил вопрос президент Татарстана.

Кроме того, по мнению Минниханова, необходимо по аналогии с ЧМ по футболу утвердить форму аккредитационного удостоверения, которое позволит без визы въехать и выехать из России участникам чемпионата. Соответствующий законопроект, как позже отметила Татьяна Голикова, будет внесен в ближайшее время.

Озвучил президент и одну просьбу: «подремонтировать» Деревню Универсиады — согласно высоким требованиям WorldSkills.

Озвучил президент и одну просьбу: «подремонтировать» Деревню Универсиады — согласно высоким требованиям WorldSkills. Фото Романа Хасаева

Уже после заседания в ходе общения с журналистами Татьяна Голикова рассказала, что Минтранс России обсуждает с воздушными перевозчиками и РЖД предоставление льготного тарифа для участников ЧМ. Также решается вопрос с дневной перевозкой на поездах детей, чтобы не перегружать гостиницы, но дать им возможность побывать в Казани на WorldSkills.

— Если подводить итоги сегодняшнего оргкомитета, то в принципе мы движемся даже с некоторым опережением по реализации мероприятий по подготовке к 45-му чемпионату WorldSkills и, собственно, сегодня дали этому мероприятию отсчет, — подытожила Татьяна Голикова. Ну а Рустам Минниханов добавил, что не видит никаких проблем и нерешаемых вопросов в преддверии чемпионата в Казани.