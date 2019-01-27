Куда пойти в Казани: концерт Макарских, рок от «Пикника» и открытие Шаляпинского фестиваля
Афиша мероприятий с 28 января по 3 февраля
Следующая неделя будет богата культурными событиями. Так, во вторник стартуют мероприятия, посвященные творчеству легендарного режиссера Андрея Тарковского, в Нацмузее пройдет лекция о Большом театре, а в пятницу в оперном откроется знаменитый Шаляпинский фестиваль. В Казани сыграет рок-группа «Пикник», а Антон и Виктория Макарские дадут благотворительный концерт. Что еще интересного ожидается в ближайшие 7 дней — в воскресном обзоре «Реального времени».
В ГМИИ — неделя Тарковского
29 января в ГМИИ РТ состоится цикл мероприятий, посвященных творчеству кинорежиссера Андрея Тарковского. Он организован в рамках публичной программы к выставке «Андрей Тарковский. Художник пространства».
Откроет неделю Тарковского музыкально-поэтический вечер «Я человек. Я посредине мира». В этот же день откроется экспозиция «Андрей Тарковский. Художник пространства».
Завершатся мероприятия 5 февраля. В заключительный день пройдет встреча с художником Рашитом Сафиуллиным.
6+
«Пикник» сыграет в Казани
29 января в КСК «Уникс» даст концерт рок-группа «Пикник». Эдмунд Шклярский и компания представят в Казани новую программу.
Начало — в 19.00, стоимость билетов — от 1 тыс. до 2,4 тыс. рублей.
16+
В БКЗ пройдет концерт фортепианной музыки
29 января в ГБКЗ имени Сайдашева выступит заслуженный деятель искусств Туркменистана Александр Стариков. В программе — произведения Шуберта, Брамса, Шумана.
Начало — в 17.00, стоимость билета — 200 рублей.
6+
Чета Макарских даст благотворительный концерт
31 января в концерт-холле «Эрмитаж» пройдет «Живой концерт» Антона и Виктории Макарских. Концерт приурочен к благотворительному туру артистов.
Репертуар дуэта состоит из самых разных композиций, в том числе песни «Обними» и арии Belle из мюзикла Notre Dame de Paris.
Начало — в 18.30, стоимость билетов — от 1 тыс. до 2,2 тыс. рублей.
6+
В «Смене» покажут фильм о жизни аргентинского серийного убийцы
31 января и 1 февраля в «Смене» можно будет посмотреть аргентино-испанскую криминальную драму «Ангел» режиссера Луиса Ортеги. Фильм — победитель Каннского фестиваля 2018 года в программе «Особый взгляд».
Картина основана на реальных событиях из жизни аргентинского серийного убийцы, прославившегося своей жестокостью и по сей день отбывающего самый длительный тюремный срок в истории своей страны.
Начало — в 19.30, стоимость билета — 200 рублей.
18+
В Казани пройдет фестиваль индийского кино
С 30 января по 3 февраля в кинотеатре «Каро» пройдет фестиваль индийского кино Bollywood Film Festival. Зрителям покажут как фильмы производства Индии, так и картины, связанные с индийским кино.
Стоимость билета — 250 рублей.
12+
В Нацмузее посвятят в историю Большого театра
31 января в Национальном музее РТ пройдет лекция «Золотой век Большого театра». Мероприятие приурочено к Году театра. Музыковед и музыкальный критик Сергей Буланов расскажет о судьбах знаменитых певцов театра.
Начало — в 18.00
6+
В оперном откроется Шаляпинский фестиваль
1 февраля в Казани откроется XXXVII Международный оперный фестиваль им. Ф.И. Шаляпина. В первый день состоится премьера оперы «Царская невеста» Николая Римского-Корсакова в постановке Михаила Панджавидзе. Оперу в двух действия зрители увидят 1 и 2 февраля.
В рамках фестиваля пройдут также лекции об аспектах музыкального театра и будет работать образовательная «Школа оперного зрителя». Фестиваль продлится до 23 февраля.
6+
Казанцам объяснят, зачем нужен генплан
2 февраля в «Смене» пройдет лекция «Зачем нужен генплан города». Магистр градостроительства Максим Гостев расскажет о том, как составляется генплан, кто его утверждает, и разберет основные заблуждения, касающиеся документа.
Начало — в 18.00, вход свободный.
12+
Казанский цирк представит шоу
2 и 3 февраля в Казанском цирке представят программу «Баронеты». Шоу Гии Эрадзе объединило все цирковые жанры и завоевало более 20 международных наград.
Начало — в 14.00, стоимость билетов — от 500 до 2 тыс. рублей.
0+
В «Маяковском» расскажут о том, как экономить в путешествиях
3 февраля в творческом пространстве «Маяковский» пройдет мастер-класс на тему: «Бюджетные путешествия по Европе». Путешественница Фарида Штайда расскажет о самостоятельных путешествиях — как их спланировать, где искать билеты, как составлять маршрут и т. д.
Начало — в 19.00, вход свободный.
12+
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