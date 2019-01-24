Загитова пока выше, но на льду она работает, а Самодурова кайфует

После короткой программы олимпийская чемпионка опережает основную соперницу всего на два балла

Самое сложное — победить саму себя. Лишившись основной соперницы, Алина Загитова накануне первого крупного старта сезона занервничала. Она пришла первой на жеребьевку, села в стороне от подруг по команде и, даже получив комфортный номер — первый в группе сильнейших — отказалась комментировать результаты церемонии. Похоже, прима мирового фигурного катания что-то предчувствовала или на нее слишком давил груз ответственности, о котором одна из коллег Алины Анна Погорилая сказала: «Главный страх для Загитовой — это возможность не оправдать ожидания болельщиков, тренеров. На нее давит, что она является олимпийской чемпионкой в таком юном возрасте». И Алина едва на этом страхе не «поскользнулась». О том, как прошел первый день на минском чемпионате Европы — в материале «Реального времени».

Домашний чемпионат для России

Дополнительный фактор, который должен сыграть за Россию на минском Евро, — тот факт, что турнир проводится в родной нам Белоруссии. Можно не сомневаться, что симпатии местной публики будут отданы нашим спортсменам. Даже если не учитывать большое количество поклонников, приехавших в столицу союзной республики. Достаточно вспомнить чемпионат мира по хоккею 2014 года, проходивший на той же «Минск-Арене», чтобы понять — не в каждом российском городе нашей сборной гарантирована такая горячая поддержка.

Свою радость от того, что столицей 111-го Евро ISU выбрал город-герой, не скрывали маститые специалисты, посетившие уже первую дневную тренировку наших девушек за сутки до официального старта. На ней, кстати, во время исполнения одного из элементов упала Станислава Константинова, а вот Загитова и Софья Самодурова обошлись без видимых помарок. Самодурова, к слову, не побоялась публично высказать уверенность в своих силах:

— Я только сама для себя соперник. Настроение перед стартом боевое. От «Минск-Арены» жду только поддержки. А от себя — чистых прокатов. Готова бороться за высокие места, — сказала Самодурова.

Наставник Софьи Алексей Мишин о шансах своей подопечной деликатно (или из суеверия) распространяться не стал, зато пообещал, что чемпионат пройдет очень успешно:

— Минск хорошеет, становится лучше. Арена замечательная, лед блестящий. Думаю, что будет большой праздник европейского катания в европейской столице — Минске.

— Я рада, что приехала в Белоруссию, здесь очень красиво, очень уютно, — вторила коллеге по тренерскому цеху Татьяна Тарасова. — Мы приехали сюда, как к своим друзьям, как к близкому нашему народу. Здесь деды наши проливали кровь.

Не отличился особой оригинальностью и Илья Авербух:

— Не могу не сказать, что российским фигуристам будет очень комфортно выступать в Белоруссии. Это практически как дома, поддержка будет колоссальной.

Ну а чтобы до самого начала соревнований не затухал костер интриги, свои «пять копеек» вставила острая на язык харизматичная Елизавета Туктамышева. Запасная сборной, по сути, туристка, решила загадать всем страждущим «ребус», предсказав победительницу одиночного турнира:

— Это русская девчонка, которой нет 19 лет. Была второй на этапе или финале Гран-при. Попала в топ-6 на чемпионате России. Последние три буквы фамилии «ова».

Илья Авербух: «Российским фигуристам будет очень комфортно выступать в Белоруссии. Это практически как дома, поддержка будет колоссальной». Фото minskarena.by



Российская школа дает плоды и за пределами страны

Программу первого соревновательного дня открыли в полдень среды одиночницы. На старт вышло 36 участниц — от 16-летних до относительно опытных. Конечно, большинство девушек, особенно в первых разминках, были дебютантками европейских первенств, но опять-таки большинство из них амбициозно и лелеет надежду не только попасть в произвольную программу, но и через несколько лет отобраться на Олимпиаду-2022 в Пекине.

Отрадная характерная черта для современного женского катания — качественная работа российской тренерской школы. «Производство» спортсменок достойного уровня поставлено в нашей стране на поток, мест в сборных (от юниорской до взрослой) для всех не хватает, поэтому многие спортсменки меняют спортивное гражданство и получают возможность таким образом участвовать в крупнейших международных стартах. Так, во второй разминке мы увидели сразу двух наших соотечественниц, которые к тому же неплохо справились с набором из семи обязательных элементов короткой программы (прыжки, вращения, каскад, дорожка шагов и т. д.). Промежуточное лидерство на время захватила 22-летняя воспитанница школы ЦСКА Антонина Дубинина, с 2014 года представляющая Сербию, а в «параде 15-летних» чистым прокатом покорила публику учащаяся академии Евгения Плющенко Екатерина Рябова, защищающая азербайджанские цвета. Чисто исполненные тройной тулуп, тройной флип, двойной аксель позволили Кате, выступавшей под десятым порядковым номером, надолго захватить первенство и по технике, и по компонентам. Ее сумма 59,95 оказалась на 12 с лишним баллов выше, чем у Дубининой, и на 9 выше, чем у опытной 20-летней датчанки Перниллы Соренсен.

Отрадная характерная черта для современного женского катания — качественная работа российской тренерской школы. Фото facebook.com/pg/isufigureskating



Другая лига

Конечно же, старание, оригинально подобранные музыка и костюмы, отдельные чистые прокаты и безошибочные исполнения прыжков и вращений не могли изменить впечатления об общем невысоком уровне подавляющего большинства девушек, которые составляли массовку — тех, кто выступал до сильнейшей смены.

Невысокие скорости, катание как бы не под музыку, а «в стороне от музыки», замена заявленных прыжков на менее сложные, падения, потеря ритма — вспоминая чемпионат России в Саранске, представлялось, что мы наблюдаем турниры совершенно разного уровня. Даже если обратиться от эмоций к сухой статистике, достаточно привести две цифры. В столице Мордовии завалившая короткую программу Евгения Медведева стала после первого соревновательного дня 14-й с результатом 62,64 балла. В столице Белоруссии уже упомянутая выше Екатерина Рябова, откатавшись десятой, удерживала лидерство после четырех (!) разминок, опережая 24 соперниц с результатом, не дотягивающим даже до 60 пунктов (59,95).

Большинство конкурсанток выдыхались к концу короткой программы, и трудно было представить, как же отобравшимся в произвольную программу девушкам через сутки удастся «дотянуть» до конца более длинного по времени и насыщенного сложными элементами и прокатами выступления.

Еще одна дочка хоккеиста

Пятая (предпоследняя) разминка включала в себя выступление реальных претенденток на попадание в первую десятку. Родившаяся в Одессе дочь русской и шведа Анита Остлунд прочувствовала любовную мелодию Лары Фабиан, но двойной риттбергер вместо тройного в ее исполнении существенно повлиял на оценку. Шведка обогнала Рябову по компонентам, а вот по общему результату превзойти азербайджанскую москвичку смогла только 19-летняя финка Вивека Линдфорс с 65,61 балла — благодаря высоченным динамичным прыжкам и длинным прокатам-пролетам надо льдом.

Пятой в разминке выступала дочь знаменитого финского хоккеиста, чемпиона мира 1995 года и четырехкратного олимпийского призера Вилле Пелтонена Эмма, одним из тренеров которой является выдающийся швейцарский фигурист Стефан Ламбьель. Несмотря на помарки в прыжках, наследница хоккейной династии Пелтоненов (отец Вилле тоже выступал за сборную) выдала одухотворенное катание и получила наивысшую (из выступавших перед ней) оценку за компоненты. Что же, судя по Марине Анисиной, Алине Загитовой и Эмме Пелтонен, отличные хоккеисты могут не только мастерски орудовать клюшкой, но и выращивать замечательных фигуристок. Пятая разминка завершилась слезами радости словачки Николь Райчевой, прыгнувшей выше своей головы и с оценкой 64,08 балла вышедшей на промежуточное второе место после Линдфорс.

Алина Загитова открывала выступление шестерки сильнейших. Фото isu.org



Загитова была слишком скована психологически

Дочь другого хоккеиста — Ильназа Загитова — открывала выступление шестерки сильнейших. Алина вышла в кремовом платье с дымчатой вставкой. Ее маленькая помарка на последнем прыжке не смазала впечатления от предельной концентрации, исполнения программы на одном дыхании. За последний год Алина из очаровательной девочки превратилась в прекрасную деву, ее движения стали более осмысленными, чувство музыки и стиля более совершенным. Судьи не по максимуму оценили компоненты Загитовой, возможно, от их глаз не скрылась некоторая напряженность олимпийской чемпионки, и результат 75 баллов на 5 пунктов уступил показателям Алины в Саранске. И все равно, это был совершенно другой уровень. Вот как наша чемпионка прокомментировала по свежим следам свое выступление:

— Я настраивалась на чистый прокат, стараюсь не показывать эмоций до произвольной, быть предельно собранной.

— У вас не совсем получился каскад, был недокрут. Вы это уже проанализировали?

— Были помарки, но это исправимо. Сейчас надо по максимуму настраиваться на произвольную программу, — осталась не совсем довольна своим выступлением Алина.

Алина Загитова: «Были помарки, но это исправимо. Сейчас надо по максимуму настраиваться на произвольную программу». Фото facebook.com/pg/isufigureskating



А вот Станислава Константинова упала. Как и на тренировке накануне. Дебют на чемпионате Европы она провалила, и после проката не смогла сдержать слез. Изумительное скольжение, отличающее группу Валентины Пономаревой (в нее входит еще и Михаил Коляда) Станислава продемонстрировала в полной мере, грация и экспрессия никуда от нее не делись, и первый аксель был исполнен чисто, но вот второй прыжок был сорван.

С результатом 56,76 Константинова недобрала почти 10 баллов до своего лучшего показателя (65,79 баллов) и в итоге заняла место в конце первой десятки.

Из двух француженок, которые выступали после наших девочек, — тренирующейся у знаменитого Брайана Жубэра Лорин Лекавалье и атлетичной темнокожей Мэй Беренис Мэтте — больше понравилась последняя, передавшая средствами катания дух композиции Рианны. Но баллы обе набрали невысокие, и стало ясно, что Загитовой они сегодня не соперницы.

Самодурова бросила перчатку Загитовой, и это серьезная заявка на «золото»



Софья Самодурова выступала предпоследней. В пурпурном наряде она была по-настоящему раскованна и испано-цыганские мотивы музыки передавала игриво, с изрядной долей кокетства. С технической стороны тоже все было исполнено на уровне, и по мимолетной улыбке Алексея Мишина можно было понять, что мэтр доволен.

16-летняя Софья казалась более свободной психологически, чем Алина, она, казалось, не работает, а наслаждается прокатом, прошу прощения, кайфует от того, что делает.

— Сегодня проявилось то, что мы с тренером наработали после чемпионата России, все исправления, что были внесены. Все определяет тренировочный процесс, — признавалась дебютантка чемпионатов Европы Самодурова.

Отличное выступление Алексии Паганини позволяет предположить, что швейцарка будет серьезно претендовать на бронзу. Фото isu.org

Свой личный рекорд в короткой программе 68,24 она перекрыла на 4 балла и с результатом 72,88 бросила олимпийской чемпионке перчатку, которую та сможет поднять в пятницу, когда 24 фигуристки поспорят за победу в произвольной программе (и по сумме). Ясно, что за титул спорить будут не 24, а всего двое — Загитова и Самодурова, а вот прогноз насчет того, что весь пьедестал будет в седьмой раз в истории российским, признаем, пошатнулся. Провал Константиновой и отличное выступление под музыку Астора Пьяццолы огненной Алексии Паганини, завершавшей соревновательную программу, позволяет предположить, что швейцарка (65,64 балла), опередившая всего на три сотых балла Вивеку Линдфорс, финка и, не исключено, кто-то еще будут серьезно претендовать на бронзу.