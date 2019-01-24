ТЮЗ времен реконструкции: сцена вместо купеческих складов и русская классика на современный манер

Главный русский детский театр РТ может увеличить площадь вдвое

Фото: Максим Платонов

Итоги прошлого сезона и планы на будущее, грядущая реконструкция и работа со школьниками и даже дошколятами — все это темы пресс-завтрака, который состоялся вчера в Казанском театре юного зрителя. Такой формат в этом театре был предложен журналистам впервые. На пресс-завтраке побывали корреспонденты «Реального времени».

Бывшие склады могут стать сценой

Некоторое время назад президент РТ Рустам Минниханов заглянул во время традиционного обхода города в русский ТЮЗ и, возмутившись теснотой детского театра, отдал распоряжение передать коллективу близлежащую территорию. Что вскоре и было сделано.

Территория эта — историческая, на ней расположены склады, когда-то в них казанские купцы хранили зерно. К счастью, уцелели и двухуровневые пространства, и сводчатые потолки. Пока о конкретных сроках реконструкции речь не идет, но когда она наконец случится, по мнению директора ТЮЗа Айгуль Горнышевой, бывшие склады могут превратиться в сцену. И здесь, например, летом можно будет показывать спектакли open air.

Формат пресс-завтрака в этом театре был предложен журналистам впервые



Вообще же и основное здание ТЮЗа ждет реконструкции. «В театре в 1995 году случился пожар, после него началась реконструкция. И это был только первый этап. К сожалению, восстанавливали Купеческое собрание, а не театр», — говорит Айгуль Горнышева. Напомним, что до революции в здании нынешнего ТЮЗа было купеческое собрание.



По словам Горнышевой, в ходе реконструкции после пожара зрительный зал претерпел изменения, он стал неудобным и для зрителей, и для артистов. Пострадала акустика, уменьшилось зеркало сцены, с некоторых мест сцену вообще стало плохо видно. Пока идет утверждение концепции территории, которая будет восстанавливаться, потом наступит черед изыскательских работ и создания проекта. Какая сумма будет затрачена на реконструкцию здания и прилегающих помещений, пока неизвестно, но, как рассказала Айгуль Горнышева, территория театра может в итоге увеличиться почти вдвое.

Кстати, некоторое время назад в ТЮЗе провели воркшоп, участие в котором приняли студенты архитектурных вузов — будущие архитекторы. Они «прокачали» территорию и в результате выдали множество смелых проектов. Возможно, какие-то из них будут учтены. Во всяком случае, казанский архитектор Герман Бакулин, автор реконструкции ТЮЗа после пожара, нашел их интересными.

Как рассказала Айгуль Горнышева, территория театра может в итоге увеличиться почти вдвое



Сейчас в зрительном зале ТЮЗа около трехсот мест, до реконструкции было больше. По словам директора театра, средняя заполняемость зала 92%, хотя основная масса зрителей приходит в дни школьных каникул.

Итоги и планы

Прошлый год для ТЮЗа был достаточно насыщенным — премьеры, фестивали, семинары. Премьер в прошлом году было четыре — это «Выстрел», беби-спектакль «В поисках чуда», «Веселый Роджер» и «Бал. Бесы». То есть преобладали спектакли так называемой «малой формы».

К плюсам прошлогодней работы театра надо отнести, несомненно, грамотную работу театрального педагога со школьниками, растить своего зрителя — это важно.



По словам Туфана Имамутдинова, главная задача сейчас — привлечь в зрительный зал юного зрителя, чтобы он приходил в театр не с классом, из-под палки, а шел добровольно, с интересом



По словам Туфана Имамутдинова, главного режиссера ТЮЗа, театр взял курс на постановку в сторону русской классики в современной интерпретации. В идеале это должно привлечь в театр новых зрителей из числа старших школьников и студентов. Так, на афише театра появились гоголевский «Нос», пушкинский «Выстрел» и «Бал. Бесы» по Достоевскому. В будущем сезоне ожидается еще и «Капитанская дочка».

«Эта политика театра оказалась удачной, потому что мы уже начали замечать в нашем зрительном зале большое количество и студентов, и старших школьников, они сами покупают билеты и затем оставляют большое количество комментариев в соцсетях», — рассказал Туфан Имамутдинов. По его словам, главная задача сейчас — привлечь в зрительный зал юного зрителя, чтобы он приходил в театр не с классом, из-под палки, а шел добровольно, с интересом.

А вот это для театра и будет самым трудным. Пока, к сожалению, в ТЮЗе нет грамотной репертуарной политики, спектакли «малой формы», проекты, эксперименты — это все хорошо. Но при одном условии: четко, с учетом всех возрастов, выстроенной афиши. С нее начинается театр. Так что работать русскому ТЮЗу есть над чем.

