«Темная лошадка» из «Сияния» не спасла «Силиконовую долину» Евгении Даутовой

Но погубившее «Спурт» АО «КЗСК-Силикон» получило еще месяц на отсрочку «смертного приговора»

Отсрочку еще на один месяц получила сегодня в Арбитражном суде РТ строительная компания «Балкыш» (переводится с татарского как «сияние»), взявшаяся в июле в течение 20 дней погасить многомиллиардные долги АО «КЗСК-Силикон» перед кредиторами, но за прошедшие четыре месяца так и не выполнившая обещания. Цена вопроса, на минуточку, — 4 миллиарда рублей. А обещание все уладить за 20 дней сегодня прозвучало опять — оно, похоже, становится традицией. Подробности о новом повороте в истории инвестпроекта Евгении Даутовой, который потопил казанский банк «Спурт», — в материале «Реального времени».

Опять двадцать… дней



Гендиректор ООО «СК «Балкыш» Хайдар Закеев пришел на судебное заседание со скромной клетчатой кошелочкой, однако ни одного документа из нее в ходе своего короткого выступления так и не достал. На стол судьи Альбины Маннановой легло лишь ходатайство об отложении судебного заседания.

— Заявлений, ходатайств нет? — обратилась судья к Закееву по завершении обычных формальностей.

— Нет, — по инерции ответил он.

— У вас ходатайство об отложении в письменном виде, будете его поддерживать? — удивленно переспросила Маннанова.

— А… да-да!.. Я вас просто не слышу.

— Подойдите поближе. Почему вы заявили ходатайство?

— Потому что нам дали за три дня… У нас было около четырех миллиардов [долга], а стало почти пять с половиной, — сбивчиво пояснил Хайдар Закеев.

— А четыре-то миллиарда перечислили на специальный банковский счет?

— Ничего не перечислили, потому что нам документы на него дали только за неделю…

Суд принялся выяснять причины, по которым ООО «СК «Балкыш» не расплатилось по долгам в отведенные ему с его же согласия сроки, и обстановка стала совсем нервной. Закеев в конце концов растолковал суду, что доступ к специальному банковскому счету, на который «Балкыш» в соответствии с законом должен был перечислить деньги на оплату долгов АО «КЗСК-Силикон», фирма по независящим от нее причинам получила лишь пять дней назад. А еще спустя два дня сумма требований по долгам АО «КЗСК-Силикон» увеличилась почти на полтора миллиарда рублей.

— Мы же должны были разобраться, откуда полтора миллиарда появились! — убеждал суд гендиректор СК «Балкыш».

Сумма требований по долгам АО «КЗСК-Силикон» увеличилась почти на полтора миллиарда рублей… Фото tatarstan.ru



— Но какие-то действия совершаете по погашению? — настаивала судья на подтверждении предприятием своих намерений расплатиться, а когда Закеев стал возражать, строго предупредила: — Не перебивайте меня и отвечайте на вопросы суда стоя! Я вам делаю замечание. Что вы сделали с июля месяца, когда подали заявление о погашении?

Судья подчеркнула, что рассмотрение дела уже неоднократно откладывалось, и дала понять, что не позволит и дальше затягивать его рассмотрение. А после заседания Хайдар Закеев заявил корреспонденту «Реального времени», что по инициативе ООО «СК «Балкыш» судебное заседание переносилось лишь однажды — он ходатайствовал об отложении по болезни, все остальные ходатайства такого рода исходили от кредиторов.

…После того как представитель одной из компаний-кредиторов — ОАО «Татэлектромонтаж» — Юрий Кочетков подтвердил, что СК «Балкыш» по объективным причинам не могла положить миллиарды на спецсчет, и поддержал ходатайство, озвученное Закеевым, а представитель другого кредитора — УФНС по РТ — Рамис Минемуллин подтвердил, что эта организация не возражает против отложения рассмотрения дела «на небольшой срок», судья выяснила, что СК «Балкыш» просит 20 рабочих дней на то, чтобы разобраться в новой финансовой коллизии, и удовлетворила ходатайство. Альбина Маннанова отложила судебное заседание до 24 декабря.

«Все предоставлено в срок»

— Все необходимые документы я предоставил представителям ООО «СК «Балкыш» под роспись 14 ноября, в установленный законом срок, — заочно прокомментировал арбитражный управляющий Аркадий Черкасов сделанное в суде Хайдаром Закеевым заявление о том, что фирма слишком поздно получила доступ к специальному банковскому счету, на который должны быть перечислены средства на погашение долгов «КЗСК-Силикона».

По данным Росимущества, находящееся под залогом и незаложенное имущество «КЗСК-Силикон» оценивается с учетом НДС в 2,99 млрд рублей. Фото tatarstan.ru



Согласно информации, размещенной на портале «Федресурс» (в Едином федеральном реестре юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности), 30 ноября в Москве, в помещении «Внешэкономбанка», пройдет очередное заседание комитета кредиторов АО «КЗСК-Силикон», на котором должны быть определены начальная цена продажи имущества предприятия-банкрота и утверждено Положение о порядке, сроках и условиях его продажи.



А 12 ноября на «Федресурсе» были опубликованы заключения Росимущества по оценке рыночной стоимости имущества «КЗСК-Силикон», находящегося под залогом и незаложенного. Общая сумма оценки с учетом НДС составила без малого 2,99 млрд рублей, в том числе рыночная стоимость 49 объектов незавершенного строительства, находящегося в залоге у ООО «ПФ «Химик», — 14,12 млн, девяти объектов недвижимого имущества, находящегося в залоге у «Внешэкономбанка», — 497,88 млн, 183 объектов незавершенного строительства, находящегося в залоге у АКБ «СПУРТ», — 453,95 млн, оборудования, находящегося в залоге у АКБ «СПУРТ», — 114,38 млн рублей, имущества должника, не находящегося под залогом, — почти 1,908 млрд рублей.

Военная тайна московского инвестора

Выйдя из зала судебного заседания, гендиректор ООО «СК «Балкыш», его заместитель, директор фирмы Роберт Шаякберов и представители кредиторов АО «КЗСК-Силикон» принялись обсуждать неожиданно возникшую проблему ценой в полтора миллиарда как сотрудники, имеющие общую цель: «Там три семьсот было, теперь стало почти в полтора раза больше…» — «Сейчас только на восстановление завода надо пятнадцать миллиардов…»

— Инвестор у нас в Москве, и деньги на восстановление производства у него есть, — слегка приоткрыл корреспонденту «Реального времени» Роберт Шаякберов завесу над тайной бизнес-комбинации, в результате которой скромная казанская компания СК «Балкыш», которую, как свидетельствует система «СПАРК-Интерфакс», в прошлом году ФНС едва не исключила из ЕГРЮЛ как недействующую, рискнула взвалить на себя чужие многомиллиардные обязательства.

Шаякберов и Закеев уточнили, что долговая масса внезапно выросла из-за заявленного ИФНС требования на 1,3 млрд рублей. И заверили «Реальное время», что с помощью таинственного московского инвестора проект «КЗСК-Силикон» не просто заработает: «В течение двух лет производство станет прибыльным». А что именно намеревается производить на возрожденном предприятии ООО «СК «Балкыш», является, по их словам, военной тайной, причем в прямом смысле — речь идет о продукции оборонного назначения.

Шаякберов и Закеев (на фото первый и второй слева) уточнили, что долговая масса внезапно выросла из-за заявленного ИФНС требования на 1,3 млрд рублей. Фото Инны Серовой

Вспоминая классику

История с передачей обязательств по уплате сверхсерьезного долга, не выглядящего по-настоящему серьезным, ООО «СК «Балкыш» вызывает прямые ассоциации с зицпредседателем Фунтом. Но если предположить, что это так, то кто выступает в роли Великого комбинатора?

Вдохновителем проекта «КЗСК-Силикон», как писало «Реальное время», выступала Евгения Даутова, в прошлом зампредседателя правления «Интехбанка», советник министра экономики и промышленности РТ, а с декабря 1998 года — председатель правления ОАО «Акционерный коммерческий банк «Спурт». С 2014 года проект финансировал «Внешэкономбанк», однако из запланированного кредита в 7,8 млрд рублей выдал лишь 3,7 млрд, но и их в 2016-м потребовал вернуть. Это привело к банкротству предприятия. А попытка Даутовой решить возникшие проблемы за счет финансовой поддержки аффилированного с «КЗСК-Силиконом» «Спурт Банка» закончилась банкротством кредитной организации.

Однако прямые связи Евгении Даутовой с ООО «СК «Балкыш» решительно не просматриваются. Если в «КЗСК-Силиконе» и «Спурт Банке» ей принадлежат веские доли, то СК «Балкыш», зарегистрированная десять лет назад под говорящим названием ООО «Радостьстройпроект», полностью принадлежит Рашиту Сафину, который также является владельцем казанского ООО «Балкыш» и совладельцем чувашского ООО «УК НПО «Экосистемы», специализирующегося на научной работе и выращивании сельхозкультур. И Чувашия — единственное, что на первый взгляд хотя бы отдаленно может связывать Сафина с Даутовой: Евгения Валентиновна там родилась…

Возможно, разгадка скрывается в Москве, но сообщить «Реальному времени» название фирмы-инвестора, обладающей достаточным для спасения «КЗСК-Силикона» количеством миллиардов, гендиректор СК «Балкыш» отказался:

— Зачем вам это знать?..