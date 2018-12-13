Минпромторг РФ займется решением ситуации с «КЗСК-Силикон»

Минпромторг РФ займется решением ситуации с АО «Казанский завод синтетического каучука» («КЗСК-Силикон»). Об этом на брифинге сообщила официальный представитель казанского Кремля Лилия Галимова.

По ее словам, данная проблема обсуждалась на встрече главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова с президентом РТ Рустамом Миннихановым, передает корреспондент «Реального времени».

«Мы со своей стороны в республике заинтересованы, чтобы принимались все механизмы по этому вопросу», — подчеркнула Галимова.

На прошлой неделе Лилия Галимова сообщила, что ситуация на «КЗСК-Силикон» может стать предметом обсуждения на встрече главы Минпромторга РФ с президентом РТ. Подробнее о проблемах на «КЗСК-Силикон» — в материале «Реального времени».