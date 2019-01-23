Непростой 2018-й: цены росли, население покупало меньше товаров, но не теряло интерес к кредитам

За полгода инфляция разогналась почти вдвое

Фото: Антон Журавлев

Росстат опубликовал данные по индексу потребительских цен в 2018 году: инфляция в декабре составила 4,3%, за полгода ее показатель разогнался с вдвое меньшего значения на фоне повышения Центробанком ключевой ставки, грядущего повышения НДС, ослабления рубля и в целом негативных ожиданий населения. Сокращение реальных располагаемых доходов россиян, тем не менее несколько сдерживало рост цен, говорят собеседники «Реального времени»: спрос значительно сократился, и даже в декабре и на новогодние праздники люди покупали меньше, чем в тот же период кризисного 2014 года.

Рост цен продолжается

Последний месяц 2018 года был отмечен значительным ростом цен на отдельные виды товаров, отмечает Росстат. Например, среди продовольственных больше всего подорожали куриные яйца — индекс к ноябрю 2018 года составил 115,4%, а к декабрю 2017-го — 125,9%. Наибольший рост цен на этот продукт в России оказался в Удмуртии — 31%, недалеко ушла Марий Эл (29,5%). Фрукты и овощи по сравнению с ноябрем подорожали почти на 9%.

По данным статистического ведомства, декабрьский индекс потребительских цен составил 100,8%; в годовом выражении — 104,3%. Для сравнения: в декабре 2017 индекс равнялся 100,4%, а по итогам года — 102,5%. Рост цен в потребительском секторе в декабре 2018 года, по сравнению с декабрем 2017-го, в Татарстане составил 3,7%. Наибольший показатель среди регионов ПФО — у Марий Эл (105,4% к декабрю 2017), наименьший — у Мордовии (103,4%). В декабре прошлого года цены увеличились более чем на 1,2% в 10 регионах России.

ЦБ в своем собственном аналитическом исследовании продолжавшийся в декабре рост цен связал, помимо прочего, с ослаблением рубля и традиционным для этого периода подорожанием овощей и фруктов.

В июне инфляционные ожидания населения пошли вверх, а в сентябре из-за более быстрого, чем ожидалось, роста инфляции, Центробанк был вынужден поднять ключевую ставку впервые за 4 года. Фото wikipedia.org



По мнению экспертов, в течение года не стоит ожидать значительного подорожания товаров — цены будут сдерживать падающие доходы и «уроки» прошлого года, когда из-за негативных ожиданий населения розничные продажи выросли всего на 2,8%. Кроме того, собеседники «Реального времени» уверены: у Центробанка есть обширный инструментарий воздействия на инфляцию, и он умеет им пользоваться. Прекращение «временного разгона» ЦБ прогнозирует на уровне 5—5,5% со второго полугодия 2019-го.

По итогам 2017 года официальная инфляция находилась на историческом минимуме — 2,52%. В течение следующего года показатели были еще более впечатляющими — 2,2% в феврале и марте, 2,3% в июле (при цели ЦБ в 4%). Однако уже в августе инфляция начала непрерывный рост. К слову, на своем августовском заседании Центробанк сохранил ключевую ставку на прежнем уровне, хотя до этого в марте и феврале снижал ее. В июне инфляционные ожидания населения пошли вверх, а в сентябре из-за более быстрого, чем ожидалось, роста инфляции, Центробанк был вынужден поднять ключевую ставку впервые за 4 года.

В декабре ставку снова повысили. Уровень инфляции к концу года достиг 4,3%, превысив прогнозные 4%, и не намерен снижать рост — за первые 2 недели января инфляция доросла до 4,7% к аналогичному периоду 2018 года.

«Текущий всплеск инфляции в России связан с такими факторами, как повышение НДС с 18 до 20% с 1 января, а также с ростом цен на топливо и услуги ЖКХ. Все это привело к тому, что инфляция постепенно разгонялась с весны до текущего времени», — говорит ведущий аналитик «Открытие Брокер» Андрей Кочетков.

«Реальные доходы населения остаются слабым местом российской экономики»

Повышение основной ставки налога на добавленную стоимость с 18 до 20% не является тотальным — есть категории товаров, которые облагаются льготной ставкой, например, 10% составляет ставка на большую часть продовольственных товаров, печатную продукцию, товары для детей и так далее. По мнению Минэкономразвития РФ, воздействие повышения налога «сдержанно» сказывается на недельном росте цен — об этом говорится в вышедшем в понедельник докладе министерства «Картина инфляции. Январь 2019 года».

Доцент факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Твердохлеб отмечает большое снижение потребительской активности — в декабре 2018 года она оказалась ниже, чем в кризисном 2014 году: «Я думаю, это как раз связано с негативными ожиданиями, которые существуют сегодня в нашем обществе, с повышением НДС и новостями, которые приходят из-за пределов нашей страны». Большое количество занятых в торговле оказались не удовлетворены результатами новогодних предпраздничных распродаж, добавляет собеседник.

«Реальные доходы населения остаются слабым местом российской экономики. Если инфляция за год выросла на 4,3%, то розничные продажи — всего на 2,8%, соответственно, значительного пространства для повышения цен нет», — подтверждает Кочетков. Повышение цен наталкивается на снижение потребления. «При росте цен на товары и услуги уровень спроса может соответственно снизиться. При этом цены однозначно повысятся в связи с все тем же повышением НДС и с индексацией инфляции», — согласен партнер консалтинговой компании Rebridge Capital Сурен Айрапетян.

Андрей Зубарев из Института прикладных экономических исследований РАНХиГС уверен, что Центробанк сумеет воспользоваться своим инструментарием для удержания инфляции на том уровне, на каком планирует. По мнению эксперта, значительного роста цен ждать не стоит: «Сейчас курс рубля не падает, он колеблется — где-то «приупал» на 3-4 рубля за доллар, где-то вырос, но это только колебания: люди понимают, что цены не вырастут вдвое в конце года по сравнению с тем, что было. Не будет после декабря новой закупки товара и двукратного удорожания товара». Прошлогодняя инфляция 4,3% и предполагаемая в 5,5% — это примерно одинаковые цифры: никто не заметит этой разницы, уверен Зубарев: «Все только заметят, что чуть-чуть выросло в цене молоко, чуть-чуть — телевизоры».

Юрий Твердохлеб также полагается на умение Центробанка сдерживать инфляционные процессы. Он отмечает, что уровень инфляции ниже 7-8% считается умеренным и не сказывается существенно на изменениях структуры потребительских предпочтений. Не сказывается он и на динамике уровня процентных ставок по кредитам, в отличие от ключевой ставки. «Если ЦБ не будет продолжать повышать ключевую ставку, то, скорее всего, ставки по кредитам, депозитам стабилизируются на том уровне, который мы видим сейчас», — уточняет Твердохлеб.

Кредитные ставки натолкнутся на спад спроса

В том же докладе Минэкономразвития РФ указано, что рост объемов необеспеченного потребительского кредитования стал одним из факторов влияния на темпы инфляции в стране: «Наблюдаемые темпы роста потребительского кредитования (около 20 процентов) неустойчивы и являются источником рисков для экономической динамики в ближайшие годы».

«Ключевая ставка может зависеть от инфляции, правда, корреляция будет не прямой — мы это видели в конце 2018 года, когда в результате роста инфляции выше ожиданий Банк России увеличил ключевую ставку на 0,25 п. п., а банки, в свою очередь, увеличили кредитные ставки в среднем на 1%», — говорит Сурен Айрапетян. Если в ближайшее время инфляция будет иметь тенденцию к росту, для ее сдерживания Банк России может принять решение вновь поднять ключевую ставку, и тогда кредитные ставки определенно вырастут, продолжает он.

По мнению собеседника «Реального времени», спрос на кредиты достаточно стабилен и имеет тенденцию к росту: «Это связано с избыточной ликвидностью в банках, достаточно низкими ставками, благодаря которым мы видим довольно большой объем рефинансирования и выдачи новых кредитов, реализацию отложенного спроса. Заемщики, не взявшие кредиты в 2014—2016 годах, увидев небольшие улучшения в экономике, стали брать их в 2017, 2018 годах и, скорее всего, продолжат брать в 2019-м». Айрапетян предполагает, что в этом году рынок кредитования может вырасти еще на 10%.

По сведениям же Андрея Кочеткова, неудовлетворительная динамика реальных доходов населения сдерживает рост кредитов и ставок по ним. «Стоимость кредита выросла в конце года из-за повышения ставки ЦБ РФ, которая в минимальной точке составляла 7,25 процента, но из-за опасений разогрева инфляции и сложной ситуации на рынке ОФЗ была повышена до 7,75 процента», — уточняет он. Из-за повышения ставки спрос в lV квартале прошлого года снизился, особенно на рынке автомобилей, где из-за этого начали резко падать темпы роста продаж. Рост ставок в дальнейшем маловероятен по той же причине падения спроса: «Таким образом, реальные доходы населения будут сдерживать и саму инфляцию, и аппетиты банков по повышению стоимости кредита в ближайшие месяцы», — резюмирует Кочетков.