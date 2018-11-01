Казанский суд ограничил срок ознакомления с делом о хищениях в КАИ

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Вахитовский райсуд Казани установил фигуранту дела о злоупотреблениях и хищениях в КНИТУ-КАИ предельный срок ознакомления с материалами дела. До 30 декабря арестованный экс-директор ООО «Нур-Тех» должен прочитать все 52 тома материалов следствия.

На момент рассмотрения ходатайства следователя ГСУ МВД Татарстана Галеев успел ознакомиться с 10 из 52 томов, сообщила «Реальному времени» пресс-секретарь суда Татьяна Салова. По ее словам, в отношении других фигурантов «дела КАИ» — бывшего проректора Виктора Гуреева и гендиректора Центра нанотехнологий «Нур» Загира Исрафилова — подобных материалов в суд не поступало.

Напомним, Галеев находится в СИЗО, а Гуреев и Исрафилов под домашним арестом. По версии следствия, все трое причастны к хищению средств по госконтракту вуза на 95 млн рублей.

Накануне Вахитовский суд оправдал бизнес-леди и раскритиковал выводы следователей по делу об аферах в страховой компании «Мегарусс-Д».