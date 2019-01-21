Владимир Чагин: «Новый, созданный за год автомобиль оказался надежнее и быстрее, чем у наших соперников»

Сегодня ночью в Набережные Челны вернулась команда «КАМАЗ-мастер» — победитель ралли «Дакар 2019», финишировавшего 17 января в Лиме (Перу). Это 16-я победа на «Дакаре» прославленных автогонщиков. Экипаж Эдуарда Николаева стал победителем в грузовом зачете ралли-марафона. Еще один российский экипаж — Дмитрия Сотникова — стал серебряным призером экстремальной гонки. На торжественной встрече в аэропорту Бегишево побывал фотокорреспондент «Реального времени».