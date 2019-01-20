«Мирас»-2019: наследие, нужное нам

Первый фестивальный концерт был посвящен Ильгаму Шакирову

Вчера в ГБКЗ им. С. Сайдашева был сыгран первый концерт фестиваля татарской музыки «Мирас» им. Назиба Жиганова. Он проходит по инициативе ГСО РТ и его художественного руководителя Александра Сладковского четвертый раз. Впечатления от первого фестивального концерта этого года — в материале «Реального времени».

По волнам нашей памяти

Даже странно предположить, что в Казани, городе с прочными музыкальными традициями, отличным концертным залом, филармонией и несколькими оркестрами, еще несколько лет назад не было подобного фестиваля. Его придумал, чтобы дать возможность прозвучать новым сочинениям и не забыть произведения композиторов-классиков, художественный руководитель и главный дирижер ГСО РТ Александр Сладковский.

Четвертый «Мирас» получился супернасыщенным, за что респект арт-директору феста профессору Вадиму Дулат-Алееву — пожалуй, лучше его сейчас никто не знает историю и сегодняшний день татарской музыки. Подготовка «Мираса», надо полагать, почти что годовой труд всей команды, которую возглавляет Александр Сладковский. Во всяком случае, если посмотреть программу трех фестивальных концертов, охвачены практически все направления татарской музыки, знаковые имена перекликаются с теми композиторами, что будут задавать тон в нынешнем веке.

По сути, ГСО РТ взял на себя функцию главного хранителя и популяризатора татарской профессиональной классической музыки, дав фестивалю имя основоположника и консерватории, и Союза композиторов РТ, и симфонического оркестра Татарстана Назиба Жиганова.

Его портрет, на котором мы видели певца улыбающимся, с цветами, стоял справа от сцены



А вчерашний концерт, прошедший при аншлаге, когда в зале присутствовали многие авторы исполняемых сочинений, одновременно был данью памяти только что ушедшему из жизни «татарскому соловью», великому певцу Ильгаму Шакирову. Его портрет, на котором мы видели певца улыбающимся, с цветами, стоял справа от сцены.

Сююмбике, Тукай и другие

Началось первое отделение, и это естественно, с увертюры из редко исполняемой оперы Назиба Жиганова «Тюляк и Су-Слу», наполнившей зал трагическим звучанием. Симфонические картины Шамиля Тимербулатова, посвященные казанской царице Сююмбике и написанные под впечатлением романа Рабита Батуллы «Сююмбике — царица казанская», перенесли нас в не менее трагический XVI век, когда гибло Казанское ханство.

«Сон Сююмбике» был пронизан драматизмом и предчувствием тяжелых перемен, «Забавы Утямыша» — беспечностью детства, которое вот-вот оборвется, а «Астраханский танец» — как воспоминание о счастливых днях ханбике на ее родине.

С образом Сююмбике отчасти было связано и следующее сочинение, его автор — знаковый татарстанский композитор Резеда Ахиярова, одна из немногих, успешно работающих в жанре оперы и балета. Ее симфоническая сюита «Вспоминая легенды», а это было премьерное исполнение, относила нас к двум операм Ахияровой — «Любовь поэта» о Габдулле Тукае и «Сююмбике» (премьера текущего сезона в оперном театре) и балету «Золотая орда». Три таких разных темы, но объединенные одной идеей — роли личности в историческом и культурном процессе.

Свое новое сочинение Рашид Калимуллин назвал «Петербургские новеллы» и посвятил Габдулле Тукаю

Свое новое сочинение Рашид Калимуллин назвал «Петербургские новеллы» и посвятил Габдулле Тукаю, точнее, путешествию поэта в Санкт-Петербург. Перед нами шесть симфонических картинок, шесть новелл о холодном и таинственном городе, ускользающем и фантасмагоричном. Тукай и любуется им, не может избежать его бесовского очарования, и как бы сожалеет, что не может до конца впитать его дух. Калимуллин «Петербургских новелл» — не совсем привычный, в нем словно появились некие иррациональные нотки.

Второе отделение открыло сочинение одного из старейших российских композиторов, которому в этом году исполняется 90 лет, Анатолия Луппова. Кстати, его можно назвать своего рода основателем одной из татарстанских композиторских школ, и сочинения многих его учеников звучат в концертах «Мираса». «Татарское каприччио» Луппова, исполненное ГСО РТ, — веселое, беззаботное сочинение, с небольшими элементами джаза, заражающее оптимизмом.

Три произведения Шамиля Шарифуллина из цикла «Татарские буколики» — светлы, ясны и добры, композитор словно любуется своими незатейливыми героями, в которых есть сила народной мудрости.

Молодой композитор Ильгам Байтиряк представил на суд зрителей любопытное произведение «В ожидании утра», наполненное радостью бытия, и это тоже была премьера. А завершился первый концерт фестиваля этого года опять-таки сочинением Назиба Жиганова — фрагментом сюиты «Уфа-Челябинск», полной динамики, оптимизма, которые, к сожалению, не всегда присутствуют в сочинениях современных авторов.

Маэстро Сладковский, как всегда, был темпераментен, вживаясь в каждое исполняемое произведение



Маэстро Сладковский, как всегда, был темпераментен, вживаясь в каждое исполняемое произведение. Судя по тем длительным овациям, которые завершали каждый из номеров, «Мирас» имеет своего благодарного слушателя, которому интересна татарская музыка, ее прошлое и настоящее.