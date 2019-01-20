В «Рубине» намечается массовый исход: в чем дело и кто будет играть?

Команда Бердыева рискует превратиться в «солянку» игроков уровня ФНЛ

На первом сборе «Рубина» в Турции команда Бердыева недосчиталась десятка игроков основы, что удивило болельщиков и экспертов. Популярный комментатор Виталий Ошовский в авторской колонке, написанной для «Реального времени», разбирается, есть ли основания для паники и прикидывает уровень основного состав «Рубина» на весеннюю часть сезона в РПЛ с учетом возможного ухода лидеров команды.

Ссора Флореса с Бердыевым, шутки агентов Джанаева и Кудряшов в «Фенербахче»

Подальше от морозной и заснеженной Казани в теплую Турцию — что может быть лучше в середине января? Однако Курбан Бердыев вряд ли испытывает по этому поводу большую радость: на сборы не полетели десять игроков основы, причем с одним из них — Федором Кудряшовым уже разорван контракт. Крайний защитник выбирает между «Краснодаром» и «Фенербахче», уже известно, что он перейдет в один из этих клубов на правах свободного агента.

И если с защитником сборной России удалось попрощаться без лишних обид, то ситуация с Сосланом Джанаевым более напряженная. Вратарь без зарплаты (а именно задержки с оплатой труда игроков могут стать причиной их исхода из команды, просто кто-то из них с этим мирится, а кто-то нет) отказывается тренироваться с командой. По этой причине игрок и не прибыл на сборы в Турцию. С учетом финансового кризиса, который бахнул в «Рубине», держать в составе вратаря с одной из самых больших зарплат в команде становится проблематично. А тут еще и неожиданно раскрывшийся минувшей осенью голкипер Иван Коновалов, который Джанаеву не уступает и готов играть за небольшие деньги.

Пока, таким образом, все идет к тому, что Сослан начнет весеннюю часть сезона в другой команде. По слухам, он может оказаться в «Урале». Правда, президент екатеринбуржцев эту информацию категорически не подтверждает. «Нет, с Джанаевым мы переговоров не ведем. Это, видимо, шутки агентов. Как обычно. Мы интересовались вратарем. Но по Джанаеву разговоров не было», — заявил Григорий Иванов.

Пока все идет к тому, что Сослан Джанаев начнет весеннюю часть сезона в другой команде. Фото rubin-kazan.ru



С остальными конкретики больше. Многие болельщики испугались, не увидев в списке отправляющихся в Турцию Цезаря Наваса. Все просто: испанец сейчас находится в плохих кондициях и занимается по индивидуальной программе. Скорее всего, он присоединится к команде к концу сборов. Второй Коновалов, Игорь, тоже в плохой форме, но по другой причине: у него перелом руки.

Повреждения различной тяжести получили также Бухаров и Подберезкин, а Азмун участвует в Кубке Азии в составе сборной Ирана. При этом клуб намерен продать свой главный актив, так что весной иранца мы в составе «Рубина» можем не увидеть. О Чико Флоресе в Казани стали потихоньку забывать — его манера поведения пришлась не по душе Бердыеву, и сейчас испанец тренируется с молодежным составом «Рубина». Очень жаль, ведь поначалу Флорес казался толковым центральным защитником.

«Рубин» начал массовую закупку середнячков. Из ФНЛ

Вроде бы причин для паники нет, ведь официально никто, кроме Кудряшова, пока не ушел. Однако уровень новичков (в том числе потенциальных) настораживает. На просмотре продолжает находиться резервный (!) вратарь «Тюмени» (!) Игорь Обухов, который проигрывает конкуренцию Станиславу Бучневу. С учетом ситуации с Джанаевым и отказа от услуг собственного воспитанника Тимура Акмурзина, Обухов вполне может стать дублером Ивана Коновалова.

Опорник «Крыльев Советов» 27-летний Евгений Башкиров впечатляюще смотрелся в ФНЛ и неоднократно показывал умение развернуть игру в центре поля. Однако в первой части этого сезона Башкиров запомнился разве что ездой на автомобиле в состоянии алкогольного опьянения. Случилось это сразу после замены в «Крыльях» Тихонова на Божовича — неплохой способ зарекомендовать себя перед новым тренером!

В первой части этого сезона Башкиров запомнился разве что ездой на автомобиле в состоянии алкогольного опьянения. Фото kc-camapa.ru



«На самом деле Башкиров вел себя достойно, хороший парень. Он сразу согласился пройти медицинское освидетельствование. Анализы в Самарской городской клинической больнице имени Н.И. Пирогова показали 0,480 промилле в крови. Это почти трехкратное превышение допустимой нормы. Свою ошибку он признал, такое бывает не часто. Не стыдно за него было», — поделился впечатлениями представитель самарского «Ночного Патруля» Виталий Смардаков. Сейчас Башкиров проходит просмотр в «Рубине» и, вполне возможно, станет основным опорником во второй части сезона.



Первым, кто успешно прошел просмотр и медобследование и подписал контракт, стал 22-летний Владислав Пантелеев из «Спартака-2». Трансфер с виду малопримечательный, но, возможно, именно Пантелеев весной будет делать разницу в равных вязких матчах «Рубина» — он обладает абсолютно убойным и в то же время точным дальним ударом.

Последние годы Владислав был однозначно лучшим игроком ФНЛ по эффективности выполнения стандартных положений. С его стандартами у казанцев в осенней части сезона могло быть побольше очков. Однако в остальных фазах игры он не так идеален. По мнению Рауля Рианчо, Пантелеев так и не заиграл в главном «Спартаке» из-за слишком слабой работы без мяча.

Пойдет ли «Рубин» по пути «Анжи» и «Динамо»?

Подачи Пантелеева в весенней части сезона мог бы замыкать 27-летний нападающий ЧФР Георге Цукудян — лучший бомбардир текущего румынского первенства. В свое время Цукудян пробовал себя в «Чарльтоне», но в рамках Чемпионшипа отличился всего дважды за два года. Зато в этом сезоне у него уже 13 забитых мячей, тем самым Цукудян установил свой личный рекорд.

Подачи Пантелеева в весенней части сезона мог бы замыкать 27-летний нападающий ЧФР Георге Цукудян — лучший бомбардир текущего румынского первенства. Фото nevasport.ru

«Цукудян привлек интерес нескольких клубов Европы, но «Рубин» и «Ростов» заинтересованы в трансфере больше всех. Пока не было официального предложения, ЧФР хочет за игрока 2,5—3 миллиона евро», — сообщил агент Аркадий Запорожану. По информации зарубежных СМИ, на Цукудяна также претендует «Лион», который видит в Георге главного резервиста Муссы Дембеле.

Очевидно, что шансы на переход форварда в «Рубин» минимальны. Так что замыкать подачи Пантелеева скорее будут «зеленый» Сагитов или потерявший форму в «Зените» и деградирующий в «Рубине» Дмитрий Полоз (если его не вернут в Санкт-Петербург).

Еще после матча со «Спартаком» Курбан Бердыев впервые заговорил о финансовых проблемах «Рубина». И судя по тому, как комплектуется клуб, ситуация не улучшается. К тренировкам с основой уже допускается ряд игроков из молодежного состава — все это начинает походить на «молодежный» вектор «Анжи» и «Динамо». Однако принцип «чем хуже, тем лучше» словно создан для Бердыева. В свое время он поднял не самый звездный «Ростов» на 2-е место. Теперь задача — слепить такой же боевой коллектив из набора весьма скромных исполнителей. Тем более что уже 28 марта УЕФА, возможно, даст положительный ответ «Рубину» по участию в еврокубках в следующем году.

Разберем подробнее ориентировочный состав «Рубина» без десятки основных игроков прошлого сезона на предмет соответствия уровню РПЛ. За образец возьмем примерный основной состав на первом турецком сборе команды.



Иван Коновалов. За вратарскую позицию в «Рубине» можно быть спокойным, пока тренером голкиперов работает Виталий Кафанов.

Раиль Абдуллин. Способен сыграть на обоих флангах, провел очень неплохой матч с «Зенитом». На сборах Бердыев исправно дает шанс 18-летнему защитнику, но о соответствии прямо сейчас уровню РПЛ говорить пока рано.

Егор Сорокин. Лучший игрок «Рубина» первой части сезона, уровню РПЛ соответствует на 100%. Если не сбавит оборотов, «обречен» на интерес «Зенита» и «Спартака». В одном из этих клубов можем оказаться уже этой зимой.

Филип Уремович. В очередном «новом Рубине» балканец будет стопроцентным игроком основы.

Ибрагим Цаллагов. Важнейшая деталь в новом «Рубине». Вне футбола — скромный порядочный парень, каких очень любит Бердыев. А непосредственно на поле Ибрагим — универсал, способный сыграть как на фланге, так и в опорной зоне. Даже сам Цаллагов, еще будучи игроком «Динамо», называл себя «пауком» в центре поля.

Виталий Устинов. Как и Цаллагов, является универсалом. Способен одинаково успешно закрыть обе бровки. Для меняющего вектор «Рубина» — бесценный защитник.

Евгений Башкиров. В ФНЛ великолепно вел игру «Крыльев» в центре поля, но на уровне РПЛ пока в большинстве матчей теряется. От трансфера Башкирова в «Рубин» в первую очередь выиграет сам игрок.

Роман Акбашев. Его приход в «Рубин» идеально вписывается в трансферный треугольник «Рубин» — «Ростов» — «Зенит». На уровне ФНЛ Акбашев был ведущим игроком в опорной зоне «Волгаря» и «Авангарда». Сам Роман не скрывает своей любви к «Зениту». Ну а если не получится в Казани, игрок может оказаться в аренде у «Ростова».

Владислав Пантелеев. В тяжелых ничейных матчах Пантелеев должен делать разницу. В плане подач со стандартов и ударов он — однозначно лучший в ФНЛ уже не первый год. Но неизвестно пока, как молодой игрок будет выглядеть в матчах РПЛ.

Зураб Давиташвили. Восходящая звезда грузинского футбола. Дебютировал за «Динамо» Тбилиси в 16 лет, а в этом сезоне наколотил 3 гола за «Локомотив». Но парню всего 17 лет — неокрепший исполнитель пока вряд ли способен заиграть на уровне РПЛ.

Артур Сагитов. Курбан Бердыев подпускает Сагитова к основе. 19-летний бомбардир молодежки «Рубина» провел почти весь матч с «Зенитом». С учетом вероятного ухода Азмуна Сагитов получает шанс стать основным нападающим. «Вииторулу» в последнем товарищеском матче забить ему, правда, не удалось. Пока его уровень в применении к РПЛ сомнителен.

В целом, если менеджмент «Рубина» не найдет варианты усиления состава и расстанется с большинством лидеров, удержаться в топ-6 РПЛ у него не получится. Но время ударно поработать в зимнее ТО еще есть.