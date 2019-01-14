Интерес «Зенита» к Скопинцеву — еще одна странность трансферного треугольника Ростова, Питера и Казани

Объясняем, зачем команде Семака еще один игрок «Ростова»

После «творческой командировки» Курбана Бердыева в «Ростов», где он добился серьезных успехов, дончан как-то незаметно втянули в трансферный треугольник — теперь «Ростов», «Рубин» и «Зенит» тесно сотрудничают на рынке, что видно хотя бы из количества сделок между клубами. И расхожее мнение о «руинах после Бердыева» не совсем верно — «Ростов» до сих пор имеет весомый профит от налаженных связей Курбана Бекиевича с Питером. Один только трансфер Мевли за 8 миллионов евро или странный интерес «Зенита» к Скопинцеву чего стоят. В колонке, написанной для «Реального времени», блогер-тактик и основатель популярного паблика Илья Дегенгардт разбирает эти и другие эпизоды тесного сотрудничества «Зенита», «Ростова» и «Рубина».

С чего все началось

Когда Бердыев тренировал «Рубин» еще в свой первый «заход», он не только поднял клуб до нереальных высот и выиграл два золота, но и раскрыл несколько игроков, которые тогда были «списаны» или неизвестны, до топ-уровня по меркам нашей лиги — за Семаком, Бухаровым и Домингесом фактически сразу приходил «Зенит», суммарно (но в разные годы) отдавший за эту троицу 21 миллион евро — огромные деньги для 2007—2010 годов. Правда, Домингес так и не заиграл в соответствии с ожиданиями, и его вернули в «Рубин» за 4 миллиона (при заплаченных 7) два года спустя — и он вновь зафеерил; Бухаров, купленный за 12 миллионов, запомнился в основном скандалами и за бесплатно в 2014-м перешел в «Ростов»; и только Семак действительно принес большую пользу команде. Вроде бы эти футболисты не принесли «Зениту» особого счастья, но странная мода на игроков Бердыева в Санкт-Петербурге осталась.

Как говорят, в последующие годы дело было не только в спортивной составляющей трансферов, но и в вещах, косвенно связанных с агентской деятельностью. Впрочем, точно мы утверждать не можем, есть только факты, исходя из которых выводы напрашиваются.

Окно 2013/2014:

относительно удачный трансфер Рондона из «Рубина» в «Зенит» за 18 миллионов,

неудачный трансфер Ансальди по тому же маршруту за 8 миллионов.

До этого момента каждый трансфер в отдельности при желании можно было разжевать — пусть и не все футболисты подходили под систему «Зенита» и некоторые приобретались опрометчиво, это все-таки были игроки топ-класса по меркам лиги.

После увольнения Бердыев на какое-то время взял паузу, а с его уходом в «Рубине» задержалось считанное количество игроков топ-уровня — к этому моменту ушел даже Нобоа, и в клубе из дорогостоящих остались только Еременко, Касаев и М'Вила. В итоге Курбан Бекиевич в декабре 2014 года был назначен в «Ростов», куда бесплатно забрал Нобоа, Наваса, Бухарова и Азмуна (при странных обстоятельствах), игравших ранее у него.

Как потом выяснилось, основной центральный защитник команды из Лиги чемпионов и сборной России в возрасте 25 лет официально был отдан всего за 120 тысяч рублей — даже в ПФЛ клубы обычно платят больше. Фото: fc-zenit.ru



Что случилось потом

Когда «Ростов» вышел в квалификационный раунд Лиги чемпионов, по итогам которого обеспечил себе участие в турнире, в «Зенит» был продан Иван Новосельцев. Как потом выяснилось, основной центральный защитник команды из Лиги чемпионов и сборной России в возрасте 25 лет официально был отдан всего за 120 тысяч рублей — даже в ПФЛ клубы обычно платят больше. В Ростове тогда говорили про детали контракта и фиксированные отступные, на которых при подписании контракта с «Ростовом» настаивал сам Новосельцев. Но сложно поверить, что такое мог одобрить менеджмент клуба РПЛ, подписывая контракт с российским игроком, который в день получает примерно такую же сумму, за которую его в итоге отдали в Питер.

Это примерно тот момент, с которого можно вести отчет по странным сделкам между клубами. Уже год спустя, когда «Ростов» погряз в долгах, Нобоа, Полоз и Ерохин — едва ли не самые востребованные игроки на внутреннем рынке к тому моменту — ушли в «Зенит» за бесплатно, а за Терентьева заплатили 2 миллиона евро — еще одна странная картина, учитывая то, что официально все были на контракте в клубе. Азмун, Джанаев, Кудряшов и Гранат тоже при этом перешли за бесплатно в «Рубин». Фактически, из всей основной обоймы «Ростова» только Терентьев ушел за адекватные деньги.

Когда в «Ростове» сменились тренер и менеджмент, трансферы на выход и сотрудничество с «Зенитом» продолжились — с той лишь разницей, что с продаж «Ростов» начал зарабатывать уже совершенно другие деньги. Мевля за 8 миллионов в «Зенит», который был на тот момент одним из лучших центрдефов лиги и приобретался на проблемную для Питера позицию, плюс ушедший в нынешнее окно Гулиев, готовится трансфер Скопинцева за 8—10 миллионов — все это достаточно серьезные деньги для клуба.

Бердыев в это время разгребал авгиевы конюшни Фахриева и Грасии, внедряя в состав привезенных с собой Наваса, Азмуна, Граната и Кудряшова. В начале 2018 года Бердыев продал Набиуллина в «Зенит» за 4,5 миллиона евро (объяснимый трансфер: «Зениту» нужен был левый защитник с паспортом, а Набиуллин был основным в разных схемах и неплохо включается в атаку) и Оздоева, от которого был готов избавиться задаром еще летом, аж за 3,3 млн — в тот же «Зенит». При этом на замену был куплен Могилевец за 2 миллиона из «Ростова» — игрок выше классом, чем Оздоев.

Оздоев действительно хорошо двигается без мяча и освобождает зоны партнерам, врываясь на рывках в правильные коридоры, но на мяче он достаточно посредствен даже для чистого разрушителя. Фото: fc-zenit.ru



Почему трансфер Оздоева не укладывается в голове

Магомед Оздоев — это абсолютно среднего уровня центральный полузащитник в плане игры на мяче, который ранее проигрывал конкуренцию за место в старте не только в «Рубине» при Грасии, но и во время аренды в Грозный — он вышел только в четырех матчах из 11. Все это команды, которые так или иначе пытались играть в позиционную атаку с продвижением мяча через короткие-средние передачи.

Конечно, при Бердыеве он стал игроком основы, но это произошло скорее от безысходности — еще перед стартом сезона главный тренер был готов отдать Магомеда чуть ли не за бесплатно, лишь бы не тратить большие деньги на оклад. На руку Оздоеву тогда сыграло то, что Сонг был нестабилен из-за семейных проблем и часто улетал из Казани, Камболов чаще играл центрального защитника, а Могилевец и Подберезкин присоединились к команде только зимой. В итоге его отдали в Питер без особых сожалений, заменив за меньшие деньги на более качественный продукт.

Для определенной системы это может быть интересный полузащитник — и ему повезло, что в «Рубин» пришел именно Бердыев, который ценит «ролевиков», умеющих настолько правильно играть без мяча в плане выбора позиции и перестроения схемы в нужный момент, что это маскирует пробелы в технике. Оздоев действительно хорошо двигается без мяча и освобождает зоны партнерам, врываясь на рывках в правильные коридоры, но на мяче он достаточно посредствен даже для чистого разрушителя — это уже не говоря о том, что в «Зенит» его брали если не на роль глубинного плеймейкера, то на роль «восьмерки» — то есть полузащитника, в прямые задачи которого входят продвижение мяча через пас и прямые обострения.

Ожидаемо он проиграл конкуренцию в Питере, и уже Семак говорит о том, что «Зенит» готов рассматривать предложения зимой. Но вряд ли стоит рассчитывать, что за те же деньги — не говоря уже о том, сколько потратили на подъемные и агентские при переходе.

Даже Набиуллин, который пока очень нестабилен и не всегда проходит в старт, кажется гораздо более качественным вариантом. Фото: fc-zenit.ru



Скопинцева точно не стоит покупать

И совсем уж неожиданно возникли разговоры о трансфере Скопинцева в «Зенит» — даже с учетом прежних странных сделок между Ростовом и Санкт-Петербургом. Проблема даже не столько в том, что на эту позицию уже подписали молодого Набиуллина за серьезную сумму, который даже толком не успел адаптироваться к игре команды. Основная загвоздка в вопросе «цена-качество».

Взять недорого молодого левого защитника в 22, который хорошо подключается к атакам, но не обучен в защите и будет испытывать проблемы при переходе на четыре защитника, где гораздо ниже уровень подстраховки и гораздо выше — оставленная за спиной зона или ошибка в перестроении — дело одно. Потратить на такого же игрока порядка 10 миллионов евро (дешевле восьми «Ростов» не отдаст, а еще расходы на контракт и т. д.) — то есть деньги, на которые вполне можно купить приличного легионера, не уступающего в атаке, но при этом адаптированного к схеме в четыре защитника и понимающего оборонительную игру, — совершенно другое.

Можно и нужно ставить вопрос лимита, но у «Зенита» хватает россиян, которые могут играть в старте: Лунев, Ерохин, Смольников (Анюков), Кузяев (Шатов), Дзюба (Заболотный).

Даже если «Зенит» что-то знает и готовится к ужесточению лимита, нет смысла торопиться и отдавать за Скопинцева огромные деньги — даже Набиуллин, который пока очень нестабилен и не всегда проходит в старт, кажется гораздо более качественным вариантом. Он хоть пока и не делает сопоставимого атакующего вклада, но при этом гораздо надежнее сзади — держит линию, редко пускает соперника за спину и привык дозированно подключаться вперед, чтобы как можно меньше оставлять пространство за спиной.

Проще говоря, если «Зенит» возьмет Скопинцева, можно будет говорить о еще одной странной сделке между этими командами.