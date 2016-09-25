Эпоха Шаймиева: визит в Узбекистан и встреча с Исламом Каримовым

07:00, 25.09.2016 Сюжет: Эпоха Шаймиева 25 11
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  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский

Недавно не стало одного из политических тяжеловесов СНГ - президента Узбекистана Ислама Каримова, который был первым президентом республики с момента обретения ею независимости в 1991 году. Первый президент Татарстана Минтимер Шаймиев встречался с главой Узбекистана неоднократно, одну из таких встреч - в октябре 1998 года - запечатлел его личный фотограф Михаил Козловский. Снимки автора с его разрешения публикует «Реальное время».

комментарии 11

комментарии

  • Анонимно 25 сент
    Исхаков как всегда тут как тут.
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    Анонимно 25 сент
    он хотел стать приемником для шаймиева вот и ходил около него
    хотя надо было работать не на шаймиева а на себя заниматься приватизацией
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  • Анонимно 25 сент
    Смешные президенты. Особенно наш бабай в национальном костюме.
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    Анонимно 25 сент
    "Смешные", но мудрые.
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  • Анонимно 25 сент
    Великие люди - великое время)
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  • Анонимно 25 сент
    Как нам нравятся ваши воскресные фотки. Спасибо редакция)
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  • Анонимно 25 сент
    Тогда мы еще колотили понты как суверенная республика. А сейчас все....Нет ничего
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    Анонимно 25 сент
    Ничего не изменилось, все по-старому
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  • Анонимно 25 сент
    Чёрно-белое фото передает эпоху. В цветном тоже есть свои прелести. Не верится даже: неужели утекло столько воды? Мда... А узбеки - те же тюрки, у нас и язык похож.
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  • Анонимно 25 сент
    К таким людям кроме благодарности ничего больше не испытываешь. Спасибо вам!
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  • Анонимно 26 сент
    Два бабая-две глыбы!
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