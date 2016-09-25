Эпоха Шаймиева: визит в Узбекистан и встреча с Исламом Каримовым

Недавно не стало одного из политических тяжеловесов СНГ - президента Узбекистана Ислама Каримова, который был первым президентом республики с момента обретения ею независимости в 1991 году. Первый президент Татарстана Минтимер Шаймиев встречался с главой Узбекистана неоднократно, одну из таких встреч - в октябре 1998 года - запечатлел его личный фотограф Михаил Козловский. Снимки автора с его разрешения публикует «Реальное время».
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комментарии
хотя надо было работать не на шаймиева а на себя заниматься приватизацией