Татары Узбекистана: как уроженки Казани и Томска поднимали балетное искусство в Средней Азии

Жизнь татарской диаспоры в одной из крупнейших среднеазиатских стран. Ч. 2: балерины Разия Каримова и Галия Измайлова

Фото: Галия Измайлова. 1984 год. Фото Р. Гафурова

В 2018 году Институт татарской энциклопедии и регионоведения АН РТ начал подготовку научно-справочного издания «Татары Узбекистана». В продолжение к обзорному очерку о диаспоре и статье о национально-культурных объединениях «Реальное время» предлагает колонку о выдающихся татарских балеринах — Разии Каримовой (1916—2011) и Галии Измайловой (1923—2010).

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В настоящее время в суверенной Республике Узбекистан проживает одна из крупнейших татарских диаспор — около 200 тысяч человек. Как мы уже отмечали ранее, многие ее представители внесли заметный вклад в развитие различных отраслей науки, культуры и просвещения Узбекистана. Анализируя роль и значение татар в культурной жизни данной среднеазиатской республики, необходимо также подчеркнуть их особый вклад в становление и развитие балетного искусства, которое берет свое начало после Октябрьской революции и учреждения в 1918 году Наркомпросом Туркестанской советской республики (интересно одно из ее нескольких официальных названий — Туркестанская Автономная Социалистическая Советская Республика / ТАССР) Государственной оперы с постоянным составом труппы. Первоначально знакомство узбекских танцоров с европейским классическим танцем осуществлялось по упрощенной программе в первой Узбекской танцевальной студии, созданной при концертно-этнографическом ансамбле (организатор и руководитель Мухитдин Кари-Якубов, в будущем — народный артист Узбекской ССР). На базе этого творческого коллектива в ноябре 1929 года был создан Государственный узбекский музыкальный театр, с 1939 года — Театр оперы и балета, в настоящее время — Государственный академический большой театр оперы и балета имени Алишера Навои (ГАБТ). Этот театр впитал в себя все богатство национального и мирового классического наследия, создал уникальные образцы узбекского музыкально-сценического искусства. Заметный след в истории театра оставили артистки-татарки Разия Зариф кызы Каримова (уроженка Казани) и Галия Баязит кызы Измайлова (уроженка Томска).

Разия Каримова — основоположница узбекского профессионального танца

Знаменитая актриса узбекского балета Разия (Розия, Роза) Каримова вошла в историю искусства как талантливый балетмейстер и исполнительница узбекских народных танцев, певица и педагог-искусствовед, основоположник теории узбекского танца, внесшая весомый вклад в развитие узбекского хореографического искусства. Она родилась в 1916 году в Казани в купеческой семье. Очень рано осталась без родителей. Приехав в Узбекистан, воспитывалась в детском доме города Маргилан.

Разия Каримова вошла в историю искусства как талантливый балетмейстер и исполнительница узбекских народных танцев, певица и педагог-искусствовед, основоположник теории узбекского танца. Фото prtuz.tatarstan.ru

В 1929 году поступила на подготовительное отделение Ферганского медицинского техникума, где систематически принимала активное участие в художественной самодеятельности и одновременно руководила кружком. В 1930 году Разия, получив музыкальное и хореографическое образование в театральной студии при музыкально-драматическом театре Самарканда, становится солисткой этого театра. Среди ранних партий: Анархон («Товарищ» Яшена, 1930), Азадхон («Ичкарида» Яшена и Мухамедова, 1932), Асаль («Гульсара» Яшена, 1935).



C 1934 года Разия работает в Театре оперы и балета (Ташкент). В то время в труппу ансамбля входили молодые творческие силы, впоследствии ставшие народными и заслуженными деятелями культуры, лауреатами государственных премий — артисты Тамара Ханум, Гавхар Рахимова, Зухур Кабулов, Бабарахим Мирзаев, Уста Алим Камилов, Мукаррам Тургунбаева и др. Молодой коллектив с огромным успехом выступал не только у себя на родине, но и далеко за ее пределами — в Бельгии, Голландии, Франции, Великобритании, Египте, России (в том числе Татарской АССР), Азербайджане, Грузии, поражая всех своей национальной самобытностью, ярким артистическим темпераментом, удивительной музыкальностью. Музыкальный театр рос, преодолевал трудности и приобретал все более широкую популярность, становясь трибуной масс, активным пропагандистом всего нового и прогрессивного в культуре. В 1937 году Разия Каримова в составе группы артистов на Декаде узбекского искусства и литературы в Москве представляла узбекское танцевальное искусство.

Среди партий Разии Каримовой: Гуляндом («Гуляндом» Брусиловского, 1940), Фраскита («Кармен» Бизе), Кумышой («Буран» Ашрафи и Василенко). Высокая музыкальная культура балерины, отточенность и филигранность каждого элемента, знание стилистики движений узбекских танцев каждого региона Узбекистана в сочетании с ослепительной внешностью и женственностью вызывали искреннее восхищение зрителей.

С 1932 года Разия Каримова ведет педагогическую деятельность в Ташкентском хореографическом училище. С целью сохранения танцевального фольклора как культурного наследия и использования его элементов в более крупных театральных постановках она приступила к разработке теоретических основ хореографии и подготовке программы обучения танцовщиков. С 1940-х годов Разия Каримова работает балетмейстером в Театре драмы и комедии (ныне Государственный музыкальный театр имени Мукими).

Группа артистов Узбекской ССР (Уста Алим Камилов, Халима Насырова, Маннон Уйгур, Лютфи Сарымсакова, Тамара Ханум, Сара Ишантураева, Махсума Кариева), приехавшая на Декаду узбекского искусства и литературы в Москву. 1937 год

В годы Великой Отечественной войны искусство оказывало сильнейшее эмоциональное и идеологическое воздействие на аудиторию, остро нуждающуюся в светлых и радостных впечатлениях. В эти годы Разия Каримова в составе фронтовой бригады артистов Узбекской ССР выступала с концертами в госпиталях городов Ташкент, Ургенч, Бухара, а также перед бойцами Красной Армии на фронте. В 1943 году она в составе группы мастеров искусств Узбекистана участвовала в торжественном концерте перед главами стран антигитлеровской коалиции Ф. Рузвельтом, У. Черчиллем и И. Сталиным, а также другими участниками конференции в Тегеране.



После войны Разия Каримова продолжила научную деятельность по созданию теории сценической интерпретации народного танца. Она впервые в истории зафиксировала узбекский танец как хореографическое произведение, описала, обозначила и создала уникальную систему движений, позиций, жестов. Привела сведения об особенностях хореографии и исполнительского мастерства, о приметах костюма, оформления номера, о музыкальном материале. С 1964 года работала научным сотрудником в Институте искусствознания имени Хамзы Хакимзаде Ниязи. Подготовила около 20 книг и учебных пособий по истории и теории узбекского танца, среди которых «Ферганский танец», «Хорезмский танец», «Бухарский танец», «Танцы ансамбля «Бахор»», «Дойра зарбларига машгулот» («Занятия по удару на бубне»), «Танцы Узбекистана», «Танцы Равии Атаджановой» и др.

За выдающийся вклад в развитие узбекского хореографического искусства Разие Каримовой присвоены звания заслуженной артистки Узбекской ССР, народной артистки Узбекской ССР и Республики Узбекистан, лауреата Государственной премии Узбекской ССР имени Хамзы Хакимзаде, лауреата премии имени Мукаррам Тургунбаевой, ее заслуги высоко оценены орденами «Эль-юрт Хурмати» («Уважаемому народом и Родиной») и «Знак Почета», а также медалями.

Разия Зарифовна ушла из жизни на 95-м году жизни 15 марта 2011 года. Похоронена на кладбище «Минор» в Ташкенте.

Ее заслуги высоко оценены орденами «Эль-юрт Хурмати» («Уважаемому народом и Родиной») и «Знак Почета», а также медалями. Фото prtuz.tatarstan.ru

Галия Измайлова — прима узбекской сцены

Значителен вклад в развитие хореографической школы узбекского театра и другого видного деятеля балетного и танцевального искусства Узбекистана, мастера хореографии Галии Баязитовны Измайловой. Галия родилась в 1923 году в татарской семье в Томске, где проживала в Татарской слободе. В 1932 году после смерти отца она вместе с матерью уехала в Ташкент. Танцевальная карьера Галии Измайловой началась в 11 лет. Ее выступление на конкурсе любителей танца понравилось Тамаре Ханум, и Галия была приглашена в только что открывшуюся школу балета.

В 1935—1941 годах Измайлова училась в Первой Узбекской Республиканской балетной школе (Ташкент), по окончании которой была принята в труппу Театра оперы и балета. Была прима-балериной, исполняла ведущие партии в труппе театра. Труппа хорошо владела техникой исполнения узбекского классического и народного танца, но слабо — техникой классического европейского танца. Овладев основами балетного искусства и узбекской хореографии, Галия Измайлова пошла по творческому пути поиска нового в искусстве хореографии. В 1943 году в постановке «Ак Биляк» Василенко на тему народной узбекской сказки, в которой большое место занимает узбекский народный танец, блестяще исполнила классическую партию Семург.

В 1944 году Галия Измайлова получает первое признание зрителей как исполнительница ферганских и таджикских танцев, выступив на концертах Второй декады музыкального искусства республик Средней Азии (Ташкент). В 1947 году Измайлова исполнила партию Сванильды в одном из первых спектаклей узбекской балетной труппы «Коппелия».

Галия Измайлова обладала большой пластической выразительностью, виртуозным мастерством. Фото prtuz.tatarstan.ru

Галия Измайлова — признанная исполнительница труднейших партий балетов мировой сцены, академических партий в романтических старинных балетах и остро характерных современных классических танцев народов Востока. Она обладала большой пластической выразительностью, виртуозным мастерством. Среди партий Галии Баязитовны: Мария и Зарема («Бахчисарайский фонтан» Асафьева, 1945, 1961), Гульнара («Балерина» Мушеля, 1949), Китри («Дон Кихот» Минкуса, 1948, 1960, 1970), Тао Хоа («Красный мак» Глиэра, 1949), Жизель («Жизель» Адана, 1957), Кармен («Болеро» Равеля, 1960), Наргиз («Кашмирская легенда» Мушеля, 1961), Хуанита («Дон Жуан» Фейгина, 1964), Эгина («Спартак» Хачатуряна, 1967), Гулаим («Сорок девушек» Фейгина, 1967), Чундари («Амулет любви» Ашрафи, 1969) и др.

Особенно ярко Галия Баязитовна Измайлова блистала в жанре хореографических миниатюр на темы классических танцев Азии. Как исполнительница народных узбекских, а также китайских, арабских, индийских и др. танцев гастролировала за рубежом (Китай, Франция, Великобритания, Индия, США и др.). «Муножот», «Тановар», «Дилхирож» в ее исполнении стали классикой. В 1947 году на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Праге она получила первую премию за исполнение узбекского (бухарского) танца «Занг».

В 1961 году Галия Измайлова окончила Ташкентский театрально-художественный институт и продолжила свою артистическую карьеру как балетмейстер в ГАБТ. Она воспитала десятки талантливых учеников, создала своеобразную творческую школу, поставила более 30 спектаклей, в том числе «Лебединое озеро» Чайковского (1959), «Болеро» Равеля (1960), «Кашмирская легенда» Мушеля (1961), «Лейли и Меджнун» Акбарова (1968), «Амулет любви» Ашрафи (1969), «Дон Кихот» Минкуса (1979), «Легенда о любви» Меликова (1979) и др.

В искусстве Г.Б. Измайловой объединились особенности выразительной художественной пластики Запада и Востока, русской и узбекской школ классического танца. Измайлова вошла в историю узбекского искусства как основоположник нового танцевального жанра — сценического классического танца Востока. Исполнив свои известные танцы в фильмах «Очарован тобой» Ю. Агзамова (1958), «В этот праздничный вечер» Г. Ливанова и Ф. Мустафаева (1959), «Где ты, моя Зульфия» А. Хамраева (1964), «Восточное сказание» Л. Файзиева (1972), «И еще одна ночь Шахерезады» (1984), «Новые сказки Шахерезады» (1986), «Последняя ночь Шахерезады» (1987) Т. Сабирова, Галия Измайлова оставила неизгладимый след в истории киноискусства.

Измайлова вошла в историю узбекского искусства как основоположник нового танцевального жанра — сценического классического танца Востока. Фото prtuz.tatarstan.ru

Большие заслуги Галии Измайловой в развитии национальной культуры и искусства были высоко оценены государством. В 1963—1970 годах она являлась депутатом Верховного Совета Узбекской ССР. Ей были присвоены звания народной артистки Узбекской ССР и СССР, лауреата Государственной премии СССР, Государственной премии Узбекской ССР имени Хамзы Хакимзаде, она была награждена орденами Ленина (дважды), «Знак Почета», «Мехнат Шухрати» («Трудовая Слава») и «Дустлик» («Дружба»), медалями.

Умерла Галия Баязитовна 2 октября 2010 года в возрасте 87 лет. Похоронена на мемориальном кладбище «Чигатай» в Ташкенте.

В Узбекистане и в России помнят и высоко ценят творчество Разии Каримовой и Галии Измайловой. Они навеки вошли в историю мирового (в частности узбекистанского, узбекского и татарского) искусства!

Лейсан Халилова, Булат Хамидуллин