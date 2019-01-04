Татары Узбекистана: первые поселения, связи с Казанью и сокращение численности

Жизнь татарской диаспоры в одной из крупнейших стран Средней Азии. Ч. 1

Фото: Татары Ташкента. Фото начала XX века

В 2018 году ИТЭР начал подготовку научно-справочного издания «Татары Узбекистана». Недавно в «Реальном времени» вышла колонка руководителя Центра изучения татарской диаспоры Института татарской энциклопедии и регионоведения Академии наук РТ Булата Хамидуллина о знаменитых представителях народа в среднеазиатской республике. В дополнение к очерку нашего колумниста ученый секретарь института Марс Хабибуллин и научный сотрудник ИТЭР Лейсан Халилова рассказывают об истории и национально-культурных объединениях татар Узбекистана.

Две республики: новые времена

Узбекистан — страна с многовековой историей, здесь в мире и согласии проживают представители более 100 национальностей, и каждый проживающий в республике народ вносит свой вклад в укрепление независимости государства, в развитие свободного и благополучного современного общества. 31 августа 1991 года Республика Узбекистан объявила себя суверенным государством. С первых дней образования республики одним из важнейших приоритетных направлений государственной политики является развитие культуры толерантности и гуманизма, укрепление межнационального и межконфессионального взаимопонимания, гражданского согласия в обществе, обеспечение равных прав и возможностей для всех граждан страны, независимо от их национальной принадлежности и религиозных убеждений, воспитание молодого поколения в духе патриотизма, уважения к национальным и общечеловеческим ценностям, любви и преданности Родине.

В 1991 году в целях решения вопросов национально-культурного развития диаспор в Республике Узбекистан принимается закон об общественных объединениях. В 1992 году был создан Республиканский интернациональный культурный центр, выполняющий ведущую роль в сохранении и всестороннем развитии истории, культуры и духовных ценностей, традиций и обычаев всех наций, народностей и этнических диаспор Узбекистана. В 2017 году на базе этого центра в соответствии с Указом президента Республики Узбекистан «О мерах по дальнейшему совершенствованию межнациональных отношений и дружественных связей с зарубежными странами» был создан Комитет по межнациональным отношениям и дружественным связям.

В настоящее время в Республике Узбекистан проживает одна из крупнейших зарубежных татарских диаспор — свыше 200 тысяч человек.

В целях содействия развитию двусторонних отношений 18 февраля 1993 года между правительством Республики Татарстан и правительством Республики Узбекистан было подписано Соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве: «Учитывая традиционно дружественные отношения между народами Узбекистана и Татарстана… договаривающиеся Стороны будут содействовать контактам между их народами, развивать сотрудничество в области культуры, искусства, образования и информации, прямые связи между учебными заведениями, академическими и отраслевыми исследовательскими институтами, организациями и частными лицами, участвующими в культурной деятельности». В рамках реализации данного соглашения в Ташкенте и Казани с 1992 года созданы постоянные представительства, а также необходимые условия для их работы. В 1994 году было подписано соглашение о культурном сотрудничестве между Министерством культуры Республики Татарстан и Министерством по делам культуры Республики Узбекистан. В 1998 году во время официального визита президента Республики Татарстан Минтимера Шаймиева в Республику Узбекистан была достигнута договоренность о более тесном сотрудничестве в области культуры, в частности о проведении Дней культуры Татарстана в Узбекистане и Дней культуры Узбекистана в Татарстане. Также главой администрации Казани Камилем Исхаковым и хакимом Ташкента Козимом Тулягановым подписан Договор о дружбе и партнерских отношениях между двумя столицами.

Татары Ташкента на Сабантуе. Парк им. Мирзо Улугбека, 2017 год. Фото youtube.com (опубликовано Федором Шараповым)

От средневековья до эпохи независимости

С Узбекистаном татар и Татарстан связывают многовековые исторические, политические, экономические, научные, культурные и иные взаимоотношения. Расселение татарского населения в пределах территории современного Узбекистана происходит в средневековье. Татары были тюркоязычными единоверцами среднеазиатских мусульман-суннитов, издавна ездившими в этот регион с торговыми караванами в качестве купцов или переводчиков. Близость языка, единая религия и общая письменность на основе арабской графики, знание обычаев, уклада жизни способствовали переселению большого количества татар в Среднюю Азию задолго до завоевания этого края Россией. Значительная часть татар прибывала в Среднюю Азию в качестве студентов медресе Бухары, Самарканда и др. городов региона, среди которых были впоследствии крупные татарские богословы и религиозные деятели: А. Курсави, Г. Курсави, Ш. Марджани, Утыз-Имяни и многие другие. Приток татар увеличился вместе с завоеванием Россией Туркестана. Вместе с русскими войсками пришли татары, служившие офицерами и солдатами, а также переводчиками. К 1865 году здесь проживало до 5 тыс. татар.

Самая большая татарская община Ташкента, основанная выходцами из Волго-Уральского региона, возникла на рубеже XVIII—XIX веков на берегу р. Салар — селение Ногай-Курган (ныне махалля Ногай-Курган Сергелийского района). В 70-х годах XIX века в Ташкенте образовалась Татарская слобода (махалля), которая находилась вблизи Бешагачских ворот. Здесь проживало около 100 татар. Улица вдоль арыка Анхор получила название «Татарская». В целом же в Ташкенте было четыре квартала, где локально проживало татарское население: Бешагач, Шайхантахур, Себзар и Кукча. К концу XIX века самая многочисленная татарская диаспора — 6 670 человек — проживала в Намангане. Татары жили также в Асхабаде (1 161 человек), Туркестане (513), Аулие-Ата (266), Чимкенте (120). Небольшие татарские общины были в Коканде, Маргилане и Андижане. Во второй половине XIX века в городах Туркестана уже действовали татарские мектебы, медресе, соборные мечети.

Активный рост численности татарского населения на территории Узбекистана наблюдается в советский период: в 1926 году в Узбекской ССР проживало 28 335 татар, в 1979 году — 531 205 татар. Во второй половине 1980-х годов начался активный отток татарского населения из Узбекистана, что привело к снижению доли татар в общей численности населения республики — по переписи 1989 года в Узбекистане насчитывалось 467 829 татар. Точных данных о численности татар в республике за последние три десятилетия не имеется, т. к. с 1989 года перепись населения не проводилась. Данные о численности населения фиксируются государственными органами ЗАГСа, а также Государственным центром персонализации при Кабинете министров Республики Узбекистан. По этим сведениям, численность населения республики в 2016 году составила более 32,5 млн человек, около 300 тысяч человек из них татары (0,8%).

Неизбежным фактом современной истории является усиление процесса глобализации, который ведет к нивелированию этнического разнообразия. Национальная политика Республики Узбекистан, направленная на укрепление позиций узбекского языка, культуры и идентичности, а также культурная и религиозная близость узбеков и татар, обеспечивающая легкость перехода и смены этнической идентичности, постепенно приводят к размыванию этнических границ. Определенная часть молодых татар идентифицирует себя с татарским народом чисто номинально: они практически не владеют татарским языком, участвуют в соблюдении татарских обычаев и праздников по настоянию родителей, состоят в межэтнических браках. Тем не менее татарская диаспора в Республике Узбекистан продолжает оставаться достаточно сильной и сплоченной. Значительный вклад в консолидацию татарской диаспоры в Узбекистане, в сохранение национальной идентичности и самобытности вносят национально-культурные объединения.

Отчетное собрание ТОКПЦ Ташкента и встреча с олимпийским чемпионом Русланом Нурудиновым. Фото с сайта представительства Татарстана в Узбекистане

Поддерживая татарскую культуру

На рубеже 1980—1990-х годов в республике были созданы татарские национально-культурные объединения в городах Ташкент, Алмалык, Бухара, Самарканд, Карши, Навои, Зарафшан, Янгиюль, Гулистан, Ургенч. Сегодня в республике функционируют татарские центры в городах Ташкент и Янгиюль, в Джизакской, Хорезмской, Ферганской областях, наряду с которыми работают татаро-башкирские национальные центры в Самаркандской, Бухарской, Навоийской, Кашкадарьинской областях. Деятельность центров направлена в первую очередь на сохранение и приумножение самобытной культуры, традиций, обычаев татарского народа.

В 1990 году в Ташкенте был образован Татарский общественный культурно-просветительский центр (ТОКПЦ). В 1996 году в Ташкенте были открыты воскресная школа и детский сад с изучением татарского языка, открыта библиотека с изданиями по истории и культуре татарского народа. В 1997 году создано объединение татарских женщин «Ак калфак». Работа ТОКПЦ была представлена также деятельностью его подразделений: Совет старейшин, Театрально-драматическая группа, объединение татарских художников «Нафис». В 1990—2000 годы в Ташкенте действовало около 10-ти самостоятельных ансамблей и коллективов, охватывающих значительный слой татарского населения Ташкента (в т. ч. «Яшьлек», «Дуслык», татарская шоу-группа «Булгар», детский ансамбль «Дуслык» при музыкальной школе №3 Шайхантаурского района Ташкента).

В настоящее время в Ташкенте работают три самостоятельных ансамбля: ансамбль «Яшьлек» (создан в 1960 году, с 1989 года народный); творческий коллектив «Дуслык» (ныне татаро-башкирский театр эстрады, основан в 1985 году, с 1991 года народный); фольклорный ансамбль «Изге нур» (с 2013 года). С 2010 года при ТОКПЦ г. Ташкента функционирует Совет татарской молодежи. Его деятельность включает проведение благотворительных акций для ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов трудового фронта, детей и пожилых людей с ограниченными физическими возможностями или попавших в затруднительную жизненную ситуацию, а также участие в организации городских мероприятий. Совместно с активистами других городов Республики Узбекистан члены Совета представляют страну на Всемирном форуме татарской молодежи в Казани.

В целях поддержки самобытной культуры татарского народа, развития интереса к татарской истории и изучению языка раз в неделю на телерадиоканале «Узбекистан» транслируется передача на татарском языке «Ягона оилада» («В единой семье»; ведущая — Рузима Хисамова), три раза в неделю на телерадиокомпании «Ташкент» в эфир выходит татаро-башкирская радиопередача «Бэллюр Чишмэ» («Хрустальный родник»; автор и ведущая — заслуженный работник культуры Республики Татарстан Райхан Манняпова).

Действует информационный портал www.tatarlar.uz, а также зарегистрирована одноименная группа в социальной сети Facebook.com.

В целях изучения древней и богатой истории Узбекистана, его богатого этнического многообразия ТОКПЦ регулярно проводит экскурсии молодежи и взрослых в татарский аул Ногай-Курган. В 2010 году в смотре-конкурсе на звание «Лучшая махалля» Ногай-Курган занял 1-е место по району и 3-е по Ташкенту.

Встреча Рустама Минниханова с татарами Узбекистана. Ташкент, 18 октября 2018 года. Фото Марселя Бадыкшина / tatarstan.ru

Одновременно с ташкентскими коллегами активисты и члены татарских общественных центров в городах компактного проживания татар вносят большой вклад в сохранение национальных традиций и культуры своего народа. В г. Навои функционирует татарский ансамбль «Байрам», в г. Фергана осуществляет свою деятельность ансамбль татарской песни «Кубалягем», молодежный хореографический коллектив «Шатлык», ансамбль современного танца «Иллюзия», детский клуб музыкального творчества «Звездочка» и молодежный клуб музыкального творчества «Новая звезда», в г. Ургенч организована молодежная танцевальная группа, в Самарканде действует татаро-башкирский фольклорный ансамбль «Умырзая».

Активные члены татарских центров участвуют в республиканских праздниках, а также организовывают и проводят основные национальные праздники: Навруз, День памяти и почестей, Сабантуй, День Республики Татарстан, День независимости Республики Узбекистан, День Конституции Республики Узбекистан, в т. ч. городские культурно-развлекательные мероприятия: праздники татарской национальной кухни, родного языка, народных напевов, творческие встречи, конкурсы, фестивали, выставки произведений татарских художников. Традиционно отмечаются дни памяти знаменитых татарских писателей, поэтов, видных общественных деятелей: Г. Тукая, Г. Исхаки, М. Джалиля, С. Садыковой, Р. Яхина и др. При некоторых центрах ведется кружковая работа по изучению татарского языка. В перспективных планах ТОКПЦ — организовать работу кружков по изучению татарского языка при школах во всех районах г. Ташкента. ТОКПЦ проводятся викторины среди детей на знание татарского языка, культуры, истории и традиций татарского народа.

В то же время много внимания уделяется задачам налаживания культурного сотрудничества между регионами. Такая работа ведется ТОКПЦ в тесном сотрудничестве с Постоянным представительством Республики Татарстан в Республике Узбекистан и руководителем этой организации Рамилем Анваровичем Шакировым. Например, в 2007 году в Ташкенте состоялись гастроли Казанского театра юного зрителя, прошел Фестиваль татарской и башкирской культуры, состоялись концерты органной музыки ректора Казанской государственной консерватории профессора Р.К. Абдуллина, в 2011 году в городах Узбекистана прошли гастроли ансамбля «Казань», в 2017 году в рамках визита президента Республики Татарстан Р.Н. Минниханова в Республику Узбекистан состоялся концерт мастеров искусств Татарстана, в 2018 году 16 октября с участием ученых и специалистов из Татарстана состоялся круглый стол, посвященный 200-летию выдающегося ученого и просветителя Шигабутдина Марджани, а 15 декабря прошла научно-практическая конференция, посвященная 26-летию Конституции Республики Узбекистан и 200-летию Шигабутдина Марджани, и т. д. Делегации из Республики Узбекистан, в т. ч. от ТОКПЦ Ташкента, принимают активное участие в работе съездов Всемирного конгресса татар.

Марс Хабибуллин, Лейсан Халилова