В думах о плей-офф и в проблемах с атакой. Как изменился «Нефтехимик» с приходом Буцаева?

Первые выводы по новому тренеру

Увольнение Андрея Назарова из «Нефтехимика» в конце декабря мало кого удивило. Гораздо любопытнее, что с кандидатурой нового тренера в нижнекамском клубе определились максимально быстро. Вячеслав Буцаев в интервью нашему изданию сказал, что ему нужно время на адаптацию, но уже тогда он знал, что следует поправить в хоккее «Нефтехимика» в первую очередь. «Реальное время» разбирается, что изменилось в тренерском штабе и игре «волков» и что ждет клуб в концовке сезона.

Назаров ушел после одного из лучших матчей сезона

Вячеслав Буцаев возглавляет «Нефтехимик» уже три недели. За это время команда под его руководством провела семь матчей, и результат ее в этот промежуток, мягко скажем, удручает: нижнекамцы потерпели шесть поражений и одержали лишь одну домашнюю победу — в овертайме над нижегородским «Торпедо». Еще больше расстраивает игра татарстанского коллектива в атаке — в этих матчах «волки» забросили лишь 10 шайб (пропустили 19).

Команду Назарова сложно было упрекнуть в безразличии — веселые результативные встречи «Нефтехимик» выдавал одну за другой. Порой просто не хватало мастерства, чтобы сравнять счет в концовке, а осенью практически каждый второй свой матч «волки» проигрывали с разницей в одну шайбу. Но тренерский подход Буцаева принципиально отличается от видения хоккея Назарова.

Будучи, по сути, шоуменом, Андрей Викторович был не против видеть элементы шоу и в игре своих команд. А таковых за 12 лет его тренерской карьеры набралось уже под десяток. Не все они давали результат в турнирной таблице, но все были запоминающимися на льду. Даже из «Нефтехимика» Назаров ушел после одного из лучших матчей в исполнении его подопечных — выездного против ЦСКА. Нижнекамцы дважды вели в счете, в концовке сумели перевести игру в овертайм, и лишь мастерство Кирилла Капризова решило исход очень зрелищной встречи.

О «Нефтехимике» Назарова Буцаев говорил следующее: «Команда играла в активный и агрессивный хоккей. Эмоциональный хоккей»

Кто вошел в новый тренерский штаб

Вячеслав Буцаев — приверженец строжайшей дисциплины. При этом и «Красная Армия» в МХЛ, и «Сочи» в первые два сезона довольно неплохо выглядели в атаке. Но на третий год работы в сочинском клубе у команды Буцаева начались серьезные игровые проблемы. О «Нефтехимике» Назарова в интервью «Реальному времени» сразу после своего назначения он говорил следующее:

— Могу сказать, что я видел не так много матчей с участием «Нефтехимика», но в тех, которые видел, отметил, что команда Назарова играла в активный и агрессивный хоккей. Эмоциональный хоккей. Может быть, не всегда он был рациональным, но тем не менее команда добивалась успеха. Но дальше что-то пошло не так. Может, кто-то из ребят прошлогоднего сезона почувствовал, что все будет так же, и даже лучше. Но спорт — это вещь, в которой постоянно нужно доказывать. Каждый может подняться на ступеньку выше — при правильной работе, подготовке, отношении к себе и команде.

Очевидно, что Вячеслава Геннадьевича как раз и пригласили в «Нефтехимик» ставить этот «рациональный хоккей». В Нижнекамске ему доверено полностью сформировать тренерский штаб под свое видение игры. Сначала клуб объявил о подписании контракта с Павлом Костичкиным. Правда, дал на своем официальном сайте совсем уж короткую тренерскую характеристику: «Ранее работал тренером в ХК «Сочи», омском «Авангарде».

На самом деле Павел Викторович работал еще в Суперлиге в ЦСКА у Быкова и Захаркина. Потом они же привлекали его на должность видеотренера в сборную России и в «Салават Юлаев». В столицу Башкортостана в свое время он переезжал и вовсе вместе с сыном-хоккеистом, которого моментально «пристроили» в команду МХЛ «Толпар». Воспитанник ЦСКА Костичкин на два года старше Буцаева. В его «Сочи» он также работал в тренерском штабе и отвечал за видео, аналитику и подготовку к матчам. Лишь в Омске при главном тренере Федоре Канарейкине специалисту чуть урезали полномочия, оставив лишь работу с видео. А вот в Нижнекамске, надо полагать, его тренерскую деятельность даже расширили.

Штаб пополнил еще один воспитанник ЦСКА — Борис Миронов



Совсем недавно «Нефтехимик» объявил об очередном тренерском назначении. Штаб пополнил еще один воспитанник ЦСКА, правда, уже на два года младше Буцаева, — Борис Миронов. Именитый в прошлом защитник сборной России пока что имеет практически безупречное тренерское резюме: в 2017 году «Красная Армия» из МХЛ под его руководством стала обладателем Кубка Харламова. Далее тренер поработал главным в аффилированной с московским ЦСКА «Звезде» из ВХЛ. И вот новый сезон и новые изменения в жизни Миронова — работа в тренерском штабе клуба КХЛ. В «Нефтехимике» он отвечает за работу с оборонительной линией. Первые плоды уже видны — в январских матчах довольно много забивают как раз защитники, которые чаще и осмысленнее, чем при Назарове, стали подключаться в атаку.



К старым проблемам добавились новые



В целом принципиальных игровых изменений «Нефтехимик» пока не претерпел. Улучшений не так много (в основном они касаются игры в обороне), а вот проблемы остаются все те же — слабые третьи периоды, переменная игра в атаке, жуткая реализация голевых моментов.

У Назарова на самом старте сезона не все было гладко с легионерским звеном, но взаимопонимание с финнами удалось быстро найти, и, по сути, нижнекамцы долгое время уверенно находились в зоне плей-офф именно благодаря яркой игре Пуустинена, Няттинена и Руохомаа. С приходом Буцаева иностранцы несколько сникли, хотя свои дежурные голы набирают исправно. Но назвать их прямо сейчас безоговорочными лидерами «Нефтехимика», как было при Назарове, можно с натяжкой. Есть в этом и положительная сторона: все чаще стали проявлять себя в решающие моменты российские игроки, вроде Авцина и Падакина.

Более того, финны при Буцаеве не только утратили свой безоговорочный лидерский статус, но даже перестали попадать в состав. Если Руохомаа — по уважительной причине, из-за травмы, то Няттинену после домашнего поражения от «Авангарда» (1:2) тренер предложил разобраться в себе.

— Няттинен не впечатлил в предыдущих трех встречах, поэтому должен подумать над тем, что он может сделать лучше для команды, — заявил Буцаев на послематчевой пресс-конференции.

С вратарской линией Ежов — Коротаев у нового главного тренера нет сейчас нерешаемых проблем



И только с вратарской линией Ежов — Коротаев у нового главного тренера нет сейчас нерешаемых проблем. Оба в этом сезоне проявляли себя только с лучшей стороны, и не их вина, что нападающие нижнекамцев не реализуют по десятку верных моментов за матч. В недавней выездной игре с магнитогорским «Металлургом» (2:5) оба голкипера сыграли практически по половине встречи, но статистика Ежова (коэффициент надежности 6,79, пропустил 4 шайбы после 23 бросков) не должна смущать. По-настоящему винить себя вратарь может лишь в одной пропущенной шайбе.

Есть ли шанс на плей-офф?



Сегодня «Нефтехимик», занимающий 11-е место в Восточной конференции, сыграет в Санкт-Петербурге против СКА заведомо проигрышный матч. Андрей Назаров в декабрьской встрече с ЦСКА в Москве, казалось, тоже был обречен, но нижнекамцы сумели разжиться целым очком. Против питерцев придется еще труднее, и вероятная победа будет чем-то из разряда «прыгнули выше головы в последних попытках зацепиться за плей-офф». Отставание «Нефтехимика» от идущего восьмым челябинского «Трактора» составляет прямо сейчас 9 очков.

23 и 29 января команда Буцаева сыграет и дома, и в гостях против его бывшего клуба «Сочи». А всего нижнекамцам с учетом питерской игры предстоит сыграть в регулярном чемпионате 13 встреч. Последние три матча будут против «Металлурга», «Автомобилиста» и все того же СКА, только уже в Нижнекамске.

Концовка нынешнего сезона крайне важна для «Нефтехимика» при любых раскладах, и пока непонятно, мучаются ли «волки» в игровых конвульсиях, доигрывая «регулярку» или действительно могут совершить подвиг и попасть в плей-офф.