Вячеслав Буцаев: «Не будем выращивать в «Нефтехимике» тепличные растения»

Первое развернутое интервью нового наставника нижнекамских «волков»

Нельзя сказать, что уход Андрея Назарова из «Нефтехимика» стал полной неожиданностью, но назначение на его место Вячеслава Буцаева прямо в разгар выездной серии все же удивило. Тем более что у нового тренера пока нет репутации антикризисного специалиста — Вячеслав Геннадьевич известен как тренер, исповедующий «живой» атакующий хоккей. Но на этот раз перед ним стоит задача спасти практически проваленный сезон и вернуть нижнекамцев в кубковую восьмерку. Корреспондент «Реального времени» побеседовал со специалистом перед матчем его новой команды с «Ак Барсом» в Казани и выяснил, ожидается ли в «Нефтехимике» большая перестройка с принесением в жертву остатка нынешнего сезона, каким образом будет строиться работа с молодыми воспитанниками нижнекамской школы, за счет чего Буцаеву удавалось выигрывать у Билялетдинова в качестве главного тренера ХК «Сочи» и как он относится к понижению родной тольяттинской «Лады» в ВХЛ.

«Познакомился с командой непосредственно перед игрой в Риге»

— Вы уже около недели в «Нефтехимике» (интервью записывалось перед Новым годом, — прим. ред.). Удалось оценить функциональное состояние команды, инфраструктуру? С кем-то из ребят были знакомы?

— Ребят я знал немногих, поэтому знакомиться пришлось непосредственно в работе, перед первой игрой в Риге. Я уже увидел для себя, в своей работе, что хочу поправить. Это работа любого тренера — быстро влиться в коллектив и чтобы ребята поняли требования.

— Перед назначением в «Нефтехимик» вы сказали, что все решилось буквально в считанные часы. Расскажите, как это было.

— Мне просто позвонили и сказали: «Мы бы хотели сделать вам предложение из команды «Нефтехимик». Сначала я, естественно, поинтересовался, в чем состоит проблема. Ввели в курс и попросили приступить к работе как можно скорее.

— Звонок поступил, когда Назаров еще возглавлял команду?

— Наверное, будет неэтично с моей стороны рассказывать то, что касается внутренней кухни клуба. Это бывает, от этого не застрахован ни один тренер, и, в принципе, так и вышло.

— Как вам объяснили, почему было решено остановиться именно на вашей кандидатуре?

— Я этого не знаю. Наверняка руководители обсуждали ряд кандидатур. Здесь вопрос больше не ко мне, а к тем людям, которые принимали решение. С моей стороны все сводилось к вопросу: согласен или не согласен.

«Мне просто позвонили и сказали: «Мы бы хотели сделать вам предложение из команды «Нефтехимик». Фото hcnh.ru



«Любая команда просит усиления, но не каждая может себе это позволить»

— Свое последнее место работы, ХК «Сочи», вы покинули больше полутора лет назад. Чем занимались?

— Следил за хоккеем, сам играл за ветеранскую команду. В основном смотрел матчи КХЛ, международных турниров. Скажем так, занимался не практической, а теоретической работой.

— Не закрадывалась неприятная мысль, что о вас забыли и ваша тренерская карьера может быть завершена?

— Ну да. Сложность этой профессии в том, что в большинстве случаев не ты выбираешь, а тебя выбирают. А тут настало время, когда поступил звонок от «Нефтехимика».

— Показалось, что вы уходили из «Сочи» с некой обидой. Команда не прошла в плей-офф, и тут же пригласили Зубова.

— Ни в коем случае не уходил с обидой. Наоборот, поблагодарил команду за тот сезон, потому что он был тяжелейшим — с множеством травм, других проблем. Но, как я уже говорил, такова судьба тренера.

— Уходя, вы сказали, что были какие-то «объективные причины» непопадания в плей-офф. Это кадровые причины?

— Хоккейный клуб «Сочи» в первые годы своего существования действительно сталкивался с такой проблемой, когда ты зависишь от лимита выбора кадров. Когда у тебя в листе травмированных находятся лидеры команды, очень трудно рассчитывать на успех. Но тем не менее команда практически до последнего матча боролась за плей-офф.

— А усиления вы не просили для решающих зимних матчей?

— Любая команда просит усиления, но не каждая может себе это позволить.

— Что можете сказать о «Сочи» Зубова?

— В принципе, для меня это не открытие. Команда идет примерно на том уровне и занимает то место, которое по ее потенциалу она может занимать. Но я бы не хотел оценивать работу коллег. Каждый тренер по-разному работает.

«Команда идет примерно на том уровне и занимает то место, которое по ее потенциалу она может занимать. Но я бы не хотел оценивать работу коллег. Каждый тренер по-разному работает». Фото hcsochi.ru

«Мальчиками для битья мы не будем, но «Нефтехимику» сегодня сложно»

— На какой срок рассчитан ваш контракт с «Нефтехимиком»? До конца сезона?

— Пока мы это еще не обсуждали. Но сказали, что на этот период срочно нужен специалист.

— Вы уже поняли для себя, в чем причина затянувшегося кризиса в «Нефтехимике»?

— Бывает такая полоса неудач, которую нужно преодолеть. Все это понимают — и ребята, и руководители. Есть субъективные и объективные причины, их нужно преодолевать.

— Назовете пару таких причин?

— Давайте я не буду никого обижать. Мне досталась команда, в которую я должен внести что-то свое.

— Существующего «материала» достаточно, чтобы внести это свое и преобразить команду?

— Для любого тренера материала всегда недостаточно, но это уже тот материал, который останется до конца сезона. И я надеюсь, что каждый хоккеист еще сможет внести свой вклад в успех, прибавить в игре.

— Известно, что Андрей Назаров исповедует силовой хоккей, а ваш «Сочи» выглядел несколько креативнее, командой атакующей и быстрой. Значит ли это, что в «Нефтехимике» предстоит большая перестройка в ущерб результату нынешнего сезона?

— Сейчас перестраиваться уже нет ни времени, ни возможности. За два-три дня команду не перестроишь. Естественно, есть игроки, которые могут выполнять ключевую роль, и у нашего тренерского штаба пока такая задача: извлекать максимум из того, с чем мы на сегодняшний день работаем. Жертвовать плей-офф мы, конечно, не будем, опускать руки тоже. Мы будем до конца бороться за то, чтобы попасть в итоговую восьмерку. Другой вопрос, получится или нет. Сдаваться не в нашем характере.

— Назаров перед уходом говорил, что Нижнекамск — не фаворит в борьбе за плей-офф.

— Знаете, надежда умирает последней. И говорить, что мы будем мальчиками для битья, — я против такой постановки вопроса. Но да, команда на сегодняшний день существует в сложном периоде.

«Говорить, что мы будем мальчиками для битья, — я против такой постановки вопроса. Но да, команда на сегодняшний день существует в сложном периоде». Фото hcnh.ru

«Давайте не будем выращивать тепличные растения. Молодые игроки должны пробиваться через конкуренцию»

— «Нефтехимик» — одна из немногих команд в КХЛ, которые активно подтягивают к основному составу молодых воспитанников, в данном случае хоккеистов из «Реактора». Назаров, в том числе, этим занимался. Вы продолжите эту практику?

— В спорте первостепенная вещь — это конкуренция. Кто ее выиграет, тот и будет играть. Для молодых первостепенны работа, ответственность, дисциплина. Опыт, конечно, не наберешь, сидя на скамейке, но место в составе нужно заслужить своей работой.

— Руководство клуба вас не просило, чтоб к своим ребятам было особое отношение?

— Давайте мы не будем выращивать тепличные растения, а будем растить нормальных хоккеистов с мужским характером. Они должны завоевать место в составе своим отношением к делу и работой, а не происхождением.

— В начале беседы вы сказали, что отсматривали матчи КХЛ. Что можете сказать о тех молодых хоккеистах, которые уже находятся в составе нижнекамского клуба?

— Могу сказать, что я видел не так много матчей с участием «Нефтехимика», но в тех, которые видел, отметил, что, как вы правильно сказали, команда Назарова играла в активный и агрессивный хоккей. Эмоциональный хоккей. Может быть, не всегда он был рациональным, но тем не менее команда добивалась успеха. Но дальше что-то пошло не так. Может, кто-то из ребят прошлогоднего сезона почувствовал, что все будет так же, и даже лучше. Но спорт — это вещь, в которой постоянно нужно доказывать. Каждый может подняться на ступеньку выше — при правильной работе, подготовке, отношении к себе и команде.

— В «Нефтехимике» серьезный упор делается на легионеров, большую часть очков собирает именно финская тройка. А российские лидеры надежды не слишком оправдывают. Мало очков у Галимова и Падакина.

— Если говорить о Галимове, то вы знаете, что у него была травма, и только сейчас он более-менее набрал кондиции. Падакин тоже не сразу пришел. Разные могут быть причины. Может, партнеры были другие в прошлом сезоне.

«У Галимова была травма, и только сейчас он более-менее набрал кондиции. Падакин тоже не сразу пришел. Разные могут быть причины». Фото hcnh.ru

«Особенность Билялетдинова — стабильность. Он всем все доказал»

— В 2016 году в прессе ходили слухи, что вы можете занять место у руля «Ак Барса» вместо Билялетдинова.

— Вот видите, вы сами сказали, что ходили слухи. Если бы был какой-то конкретный разговор, тогда да. А эти слухи я сразу опроверг.

— Вы всегда умели играть против «Ак Барса», когда возглавляли «Сочи». В последний сезон выиграли дважды. В чем секрет?

— И «Ак Барс» выиграл у «Сочи» трижды. Матч на матч не приходится. Как и все, я готовлюсь к следующему матчу, и, конечно, приятно, когда ты обыгрываешь своих оппонентов.

— Как вы готовитесь к Билялетдинову? Вы разгадали его хоккей?

— Так же, как и ко всем. Естественно, у каждого тренера есть индивидуальные особенности.

— Какая особенность у Зинэтулы Билялетдинова?

— Стабильность. Не просто так он в прошлом году выиграл Кубок Гагарина, и мне кажется, что он в хоккее уже все всем доказал. Сколько бы ни говорили, сколько бы ни было скептиков, тем не менее он исповедует свой стиль игры, команда выполняет, и это приносит результат. Красивый или некрасивый — это уже второстепенно.

— Под вашим руководством абсолютно по-новому заиграл казанский воспитанник Зият Пайгин, стал набирать очки, попадать в состав сборной. Но после того как покинул «Сочи», его карьера вновь пошла на спад, апогеем которого стал провал в АХЛ. Вы какой-то ключ к нему нашли?

— Прежде всего мы использовали его сильные стороны. Наверное, для любого хоккеиста доверие очень важно. Я не знаю, какое отношение и какие требования предъявлялись к нему в «Ак Барсе», но он действительно помог нам в том сезоне, показывал хорошую игру и по праву добился приглашения в сборную. Мы работаем командой, а каждый хоккеист — это отдельная личность, поэтому нужно найти правильный подход и применение. Другой вопрос, принимает ли он такие правила игры.

«Сколько бы ни говорили, сколько бы ни было скептиков, тем не менее Билялетдинов исповедует свой стиль игры, команда выполняет, и это приносит результат». Фото Максима Платонова

«Тольятти и «Ладе» могу только посочувствовать»

— Вы уроженец Тольятти, в свое время поиграли в той «Ладе», что наводила шороху в Суперлиге. Что можете сказать о ее вынужденном понижении в ВХЛ?

— Знаете, есть правила и законы, которые принимает общество. В данном случае — в лице лиги. Здесь были установлены параметры, которые «Лада» по той или иной причине не смогла выполнить. Конечно, для меня, как для человека, который вышел из тольяттинского хоккея, неприятно и где-то даже обидно. Но есть правила игры, которые мы не вправе менять.

— Так у «Лады» и арена хорошая, и серьезных задержек по зарплате вроде бы не было. Считаете, справедливо такое решение?

— Я не берусь судить, справедливо или нет. Могу только посочувствовать.

— Вам нравится, как развивается КХЛ?

— Мне кажется, что в лиге понимают, какие перемены ей нужны. Наверное, это касается не только спортивных составляющих. Давайте дождемся того момента, когда будем введен жесткий потолок зарплат, и посмотрим, как будет изменяться наш хоккей. Наверное, да, ни один тренер не будет доволен тем, что лучшие игроки сосредоточены в одной команде. Любому хочется работать с теми, кто может отвечать тренерским требованиям. Сейчас важный вопрос в том, что будет уже после введения потолка.

— А как развивается наша сборная? Учитывая, что она состоит из игроков всего двух команд и еще пары человек.

— Мне нравится, что она побеждает на европейских турнирах и показывает достаточно яркую игру. Мы стали олимпийскими чемпионами. Ради этого был, может быть, где-то эксперимент, были созданы два базовых клуба. Мы решили задачу вернуть себе олимпийское золото. Неплохо выглядели и на чемпионате мира. Только время рассудит, правильная ли была выбрана стратегия.