«Татэнерго» собирает тепловой оброк почти со всего Татарстана»

Казанская УК «Бастион» обвинила крупнейшую энергокомпанию республики в получении сверхприбыли с потребителей

Фото: Роман Хасаев

Очередной конфликт разгорелся с участием монополиста татарстанского теплового рынка — «Татэнерго». На этот раз казанская управляющая компания «Бастион» обвиняет энергетиков в злоупотреблении положением и получении сверхприбыли без реальных на то оснований. По мнению жилищников, «Татэнерго» на протяжении нескольких лет собирает с потребителей деньги за мифические потери тепловой энергии. Отношения стороны выясняли накануне в арбитражном суде. Подробности — в репортаже «Реального времени».

Мифические теплопотери

АО «Татэнерго» на протяжении нескольких лет получает сверхприбыли за счет своих потребителей — компания приписывает в счет мифические потери неучтенной тепловой энергии. Именно на этом настаивает исполнительный директор ООО «УК «Бастион» Андрей Железнов-Липец.

— По закону потребители должны платить за тепловую энергию согласно показаниям приборов учета. Но «Татэнерго» требует оплаты за тепло сверх этих показаний, поскольку внутри дома якобы происходят некие потери и утечки, — рассказал он «Реальному времени».

Не секрет, что в тариф на тепло энергетики включают теплопотери. По закону, все потери, которые происходят на участке до границы (стена дома) берет на себя ресурсоснабжающая организация, дальше ее «полномочия» не распространяются. Все потери, которые происходят на участке от стены дома до узла учета (общедомовой счетчик), оплачивают потребители.

— Мы признаем, что должны нести потери от стены дома до приборов учета. Но по версии «Татэнерго», мы должны оплачивать еще какие-то потери, которые возникают на промежутке после счетчика, — поясняет Железнов-Липец.

По его словам, методика, которую использует энергокомпания, начисляя плату за тепло, в данном случае неприменима. Если опустить сложные термины и расчеты, методика №99/пр, утвержденная приказом Минстроя России, говорит о том, что счетчик не может учесть все возможные теплопотери, которые происходят внутри дома. Поэтому «Татэнерго» добавляет их в счет за отопление по нормативу.

— Это бред! — эмоционально заявил Железнов-Липец. — Счетчик считает абсолютно всю теплоэнергию, которая остается в доме.

По закону, все потери, которые происходят на участке до границы (стена дома) берет на себя ресурсоснабжающая организация, дальше ее «полномочия» не распространяются. Фото Олега Тихонова



С точки зрения Железнова-Липеца, методика №99/пр — это общая норма, а в данном случае должна работать специальная норма. По мнению жилищников, нужно обратиться к постановлению правительства России №354, в котором прописано, что начисления за коммунальные услуги происходят именно по счетчику и никак иначе. «Пусть на участке от стены до узла учета работает общая норма, а после счетчика вступает в действие 354-е постановление», — считает исполнительный директор «Бастион».

С одного дома 30 тысяч сверхприбыли



По подсчетам Железнова-Липеца, плата, начисленная за мифические потери тепловой энергии с одной среднестатистической девятиэтажки составляет около 30 тыс. рублей в год. А если учесть, что «Татэнерго» подает тепло в тысячи домов по всей республике, сверхприбыль, которую энергетики ежегодно получают за непоставленное тепло, исчисляется сотнями миллионов рублей.

— Я говорю: а как нам быть, если мы жильцам должны выставлять счет только по счетчику? На что в «Татэнерго» отвечают: это ваши дополнительные потери, которые вы должны оплачивать. А почему мы должны платить, если у нас нет аварий, все в норме и жильцам управляющая компания выставлять счет больше счетчика не имеет права? — задается вопросом исполнительный директор УК «Бастион». — К тому же прослеживаются нарушения и в тарифном законодательстве. Исходными тарифами являются две составляющие: отпуск тепловой энергии и расходы теплоснабжающей организации. Получается, что «Татэнерго» занижает объем отпускаемого тепла (потому что не учитывает тепловую энергию в «утечке») и тем самым завышает свой тепловой тариф. Условно говоря, купило «Татэнерго» у ТГК-16 100 гигакалорий тепла по приборам учета. В тариф они заложили все свои расходы и сказали: нам нужно 100 рублей, чтобы поставить эти 100 Гкал. Получается, условно, что одна гигакалория тепла стоит рубль. В итоге же «Татэнерго» продает дому не 100 Гкал, а 101 Гкал. Но тогда снижается и стоимость гигакалории, она будет составлять уже не рубль, а 99 копеек. Получается, тариф должен снижаться, а он растет, — объяснил на примере Железнов-Липец.

«Нужно создать прецедент»

УК «Бастион» решила стребовать с «Татэнерго» 165 246 рублей. Эти деньги, по мнению жилищников, энергетики получили сверх нормы с одного многоэтажного дома на улице Кул Гали с октября 2014 по апрель 2017 года.

— В связи с тем, что дополнительные начисления сверх показаний прибора учета никто не проверял и не оспаривал, «Татэнерго» пользовалось выгодной для себя ситуацией. Разобравшись с расчетами, мы решили пресечь эту практику. «Татэнерго» собирает тепловой оброк почти со всего Татарстана. Хватит! — довольно воинственно заявил Железнов-Липец.

В итоге в апреле прошлого года Арбитражный суд РТ удовлетворил иск УК «Бастион» к энергетикам, решив взыскать с «Татэнерго» в пользу «Бастиона» те самые 165 тысяч рублей. Энергетики обжаловали это решение в Одиннадцатом арбитражном апелляционном суде в Самаре, но безуспешно. Но они подали надзорную жалобу в Арбитражный суд Поволжского округа. И в октябре 2018 года решение самарского суда было отменено, а дело вернули обратно в Арбитражный суд РТ. Мотивация решения была такой: «Спор сторон, вопреки обязанности суда, предусмотренной процессуальным законодательством, разрешен не был ввиду как неверного установления фактических обстоятельств дела, так и неустановления непосредственно предмета спора, то есть того параметра, о расчете которого возник спор. Допущенные судебными инстанциями нарушения являются существенными, в связи с чем обжалуемые судебные акты подлежат отмене с направлением дела на новое рассмотрение».

Именно поэтому стороны вновь собрались для выяснения отношения уже в 2019 году. Всю ситуацию представители «Татэнерго» назвали хайпом и ничем не обоснованной шумихой. Энергетики настаивают на справедливости и законности методики №99/пр. «Татэнерго» признало факт ошибочного начисления суммы в размере 29 329 рублей, а остальную сумму стало оспаривать. Представитель компании под конец своего монолога в суде ушел в рассуждения о том, какие потери могут происходить, если, скажем, в подвале дома выбиты окна.

— Даже если выбить окна во всех подъездах, это будет просто сверхпотребление дома. Счетчики все учтут, сразу будет видно. «Татэнерго» это никаким образом не коснется, — ответил на это Железнов-Липец.

Что касается нарушения тарифной политики, то здесь «Татэнерго» тоже представило ответ: «Комитет по тарифам утверждает для «Татэнерго» долгосрочные тарифы на 3 года. Они ежегодно корректируются, исходя из факта отпущенной полезной тепловой энергии», — заявили энергетики. Представитель УК «Бастион», однако, уверен в обратном. «Они эти данные никогда не корректируют», — заявил представитель УК «Бастион».

«Татэнерго» признало факт ошибочного начисления суммы в размере 29 329 рублей, а остальную сумму стало оспаривать. Фото Олега Тихонова



Арбитражный суд удовлетворил иск УК частично, а именно, постановил взыскать 29 тыс. рублей в пользу «Бастиона». В удовлетворении остальной части иска отказано. Уже после суда Андрей Железнов-Липец заявил журналистам, что сдаваться не собирается и «пойдет до конца».

— Если бы наш иск удовлетворили, другие УК и ТСЖ моментально бы подали в суд на «Татэнерго». Никому не нравится платить лишние деньги. Так что мы хотим создать прецедент, — подытожил истец.