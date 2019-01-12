Когда все плохо: «Ак Барс» на старте 2019 года без усиления и игры

Казанцы проиграли третий матч подряд

После неудачного выезда по маршруту Подольск — Челябинск казанские болельщики рассчитывали на «извинения» «Ак Барса» в матче со столичным «Динамо», которое до вчерашнего дня не побеждало в столице Татарстана без малого 4 года. Но исправиться у «барсов» не вышло — 2:3. Проблемы команды Билялетдинова на льду и за его пределами, игровой кризис и тайна исчезновения Эмиля Гарипова — в материале «Реального времени».

Постновогодняя лихорадка «Ак Барса»

В новом году «Ак Барс» лихорадит. После блестящей домашней серии, когда были повержены «Нефтехимик», «Авангард» и «Салават Юлаев», казанцы при довольно невыразительной игре уступили на выезде скромному подольскому «Витязю» и челябинскому «Трактору». И если игра подопечных Билялетдинова в обороне нареканий традиционно не вызывала, то лишь один забитый гол в двух матчах с не самыми грозными командами вряд ли может устраивать тренерский штаб действующего обладателя Кубка Гагарина.

Под стать результатам и почти все другие известия из стана «Ак Барса». К провальной селекции перед трансферным дедлайном, о которой мы уже писали, и травме ведущего легионера Антона Ландера добавилось загадочное исчезновение Эмиля Гарипова, который уже давно не появляется на льду, а еще и частенько не попадает в заявку. Подъяпольский вчера сыграл девятый матч подряд.

В «кулуарах» ходит версия, что у Гарипова снова проблемы со спиной. Фото Ильнара Тухбатова (ak-bars.ru)



Куда пропал Гарипов и что ждет вратарскую линию в плей-офф

Тем временем в «кулуарах» ходит версия, что у Гарипова снова проблемы со спиной. После игры главный тренер «Ак Барса» отчасти подтвердил эти опасения, отвечая на вопрос корреспондента «Реального времени». «Пока он нездоров, так скажем», — заявил Зинэтула Билялетдинов.

А это значит, что вратарская позиция за полтора месяца до плей-офф вызывает большие опасения. Владислав Подъяпольский серьезно прибавил под руководством тренера вратарей штаба Билла Сергея Абрамова. Однако молодой голкипер никогда не играл в плей-офф, а в отсутствии Гарипова бэкапом будет Александр Шарыченков, уровень которого, при всем уважении, — ВХЛ. Похоже, это понимают почти все хоккейные эксперты, но только не клубный менеджмент «Ак Барса». Так или иначе, усилить вратарскую линию не получится — трансферное окно закрылось. Забегая вперед отметим, что Подъяпольский вчера пропустил уже на второй минуте матча. Да и в целом не выручал. Хотя и был после игры доволен. «Да все нормально, в принципе. То, что играю много, мне, наоборот, нравится. Поэтому можно сказать, что нагрузка привычна, я люблю проводить матчи без замен», — говорил голкипер.

Однако есть и хорошие новости. Накануне КХЛ объявила о том, что нападающий «Ак Барса» Данис Зарипов получил приглашение на Матч звезд КХЛ 2019 года, который пройдет в Казани 19 и 20 января. Для Зарипова этот звездный уик-энд станет уже седьмым в карьере. Четыре года назад, в январе 2015-го, Зарипов выводил сборную Востока на матч в Сочи в качестве капитана.

— Матч звезд на домашней арене — большое событие для Казани и Татарстана. Он будет особенным для меня из-за родных трибун и хорошо знакомой атмосферы. Я благодарен нашим болельщикам, ради которых сыграю в Матче звезд, чтобы ощутить их потрясающую поддержку, — приводит слова Зарипова официальный сайт «Ак Барса».

Данис Зарипов получил приглашение на Матч звезд КХЛ 2019 года, который пройдет в Казани 19 и 20 января. Фото Ильнара Тухбатова (ak-bars.ru)

«Татарстанский» Владимир Крикунов починил «Динамо» и переиграл Билла

У вчерашнего соперника «Ак Барса» «Динамо» в этом сезоне хватает своих проблем. Столичный клуб забуксовал на старте «регулярки», однако по ходу сезона менеджмент столичного клуба придумал сильный ход, доверив пост главного тренера опытнейшему наставнику Владимиру Крикунову. Последний решительно поправил дело, подняв «Динамо» в первую пятерку Западной конференции КХЛ.

Всем известно, что Владимир Васильевич нечужой человек для Татарстана. Он добыл с «Ак Барсом» серебряные медали российской Суперлиги в сезоне 1999/2000, доводил казанский клуб до четвертьфинала Кубка Гагарина в сезоне 2011/2012. Кроме того, специалист довольно успешно руководил в разных сезонах «Нефтехимиком». В общем, его очная дуэль с Зинэтулой Билялетдиновым представляла отдельный интерес.

— Вы хорошо знакомы татарстанскому болельщику. Приятно побеждать именно в Казани? — уточнил корреспондент нашего издания.

— Побеждать везде приятно. Нам сейчас каждое очко дорого, так как мы не «Ак Барс» — у нас не за 70 баллов в таблице. У нас всего 56, а сзади «динамовцы» Риги поджимают, — сообщил Крикунов.



Бело-голубой блицкриг

А начало матча выдалось попросту обескураживающим — уже на второй минуте оборона казанцев позволила Владимиру Брюквину после наброса от синей линии удачно подставить клюшку, и шайба прошла между щитков Подъяпольского – 0:1. Дальше — больше: Вадим Шипачев повторил трюк Брюквина после кистевого наброса от Артема Волкова. Бело-голубые оформили блицкриг.

— Неожиданно, что подставляли на «пятаке», и тяжело что-то сделать было, когда у них получалось подставлять. Не знаю, может, везение какое-то было у соперника, — сетовал после игры Подъяпольский.

— С защитниками потом как-то общались на тему игры на пятаке?

— У нас есть тренеры, которые общаются с защитниками, — заверил он.



Форвард «Динамо» Шипачев, к слову, после переезда в Москву, буквально расцвел. Еще до игры он был третьим бомбардиром лиги с 52 (15+37) очками и лучшим форвардом КХЛ по количеству среднего игрового времени за матч (21:02). Пять раз его голы становились для москвичей решающими: он трижды забрасывал победные шайбы в основное время, один раз отличился в овертайме и однажды реализовал решающий буллит.

Вадим Шипачев после переезда в Москву буквально расцвел. Фото dynamo.ru

Многие связывают удачную игру Шипачева с его взаимодействием с другим новичком «Динамо» — Дмитрием Кагарлицким, который перешел в столичный клуб из череповецкой «Северстали». На счету Дмитриялишь на два очка меньше. При этом он лучший снайпер «Динамо» при игре в большинстве – 9 заброшенных шайб.

«Спячка» «барсов» и запоздалое пробуждение

У казанцев же вчера, как и в выездных матчах, совсем ничего не получалось в атаке. А в середине второго периода пошли и дисциплинарные просчеты. Большинство «Динамо» реализовало внешне просто, вновь забив с пятака усилиями Брюквина, который оформил дубль – 0:3. По вчерашней игре «Ак Барса», вернее, ее отсутствию, это выглядело приговором.

Лишь в третьем периоде казанцы стали подавать признаки жизни, реализовав большинство – 1:3. Забивший с пятака Артем Лукоянов весь матч выглядел лучом цвета в темном царстве игры казанского клуба. И в целом воспитанник альметьевской школы хоккея проводит едва ли не лучшую «регулярку» в своей карьере. Играя в сдерживающих звеньях, появляясь в большинстве по большим праздникам, Лукоянов является шестым по результативности форвардом команды.

Под занавес игры Станислав Галиев возродил-таки интригу, самостоятельно перехватив шайбу и убежав на свидание с Еременко — 2:3. Но было слишком поздно. Тем более что за 2:27 до конца тот же Галиев глупо нарушил правила в чужой зоне, лишив своих партнеров шансов на камбэк.

Лишь в третьем периоде «Ак Барс» стал подавать признаки жизни. Фото Ильнара Тухбатова (ak-bars.ru)

Прямо сейчас у «Ак Барса» все плохо. С одной стороны, команда Билялетдинова буксовала в конце декабря – январе во всех последних сезонах — возможно, осознанно, чтобы выйти на оптимальные кондиции к плей-офф. С другой, заметные трения между командой и руководством «Ак Барса» не настраивают на оптимистичный лад.

— Мы знали, что «Динамо» сейчас на ходу. Чего не скажешь о нас. Эти две быстрые шайбы в начале игры были для нас, как холодный душ. Во втором периоде приходили в себя, хотя со стороны, наверное, все смотрелось невнятно. Но хотя бы появилось движение, и третий период получился достаточно неплохим, но этого было мало, чтобы набрать сегодня очки, — резюмировал итоги игры Билялетдинов.



Артур Халилуллов, Андрей Лопата