Данис Зарипов сыграет в Матче звезд КХЛ в Казани вместо канадца Граньяни

Нападающий «Ак Барса» Данис Зарипов получил приглашение на Матч звезд КХЛ 2019 года, который состоится в Казани с 19 по 20 января.

Для Зарипова этот Матч звезд КХЛ станет уже седьмым в карьере — ранее нападающий принимал участие в звездных уик-эндах в 2009, 2010, 2014—2017 годах.

Четыре года назад, в январе 2015-го, Зарипов выводил сборную Востока на матч в Сочи в качестве капитана. На Матче звезд КХЛ 2019 года форвард «Ак Барса» сыграет вместо защитника Марка-Андре Граньяни: канадца в сборной дивизиона Чернышева заменит Денис Баранцевиз «Торпедо», а освободившуюся позицию в сборной дивизиона Харламова займет Зарипов, сообщает официальный сайт казанского клуба.