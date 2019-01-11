Кто здесь главный? Почему «Спартак» обрекает себя на «гражданскую войну»

Красно-белая «Игра престолов» — новый сезон

Избавление от Романа Еременко и ветеранов вызывает у фанатов «красно-белых» множество вопросов — особенно на фоне того, что «ОПГ Ромашка» пребывает в целости и сохранности. Популярный комментатор Виталий Ошовский в авторской колонке, написанной для «Реального времени», разбирается, к чему может привести зимняя революция в «Спартаке».

«Один против всех и все против одного!»

Футбол (как и околофутбол) — та же алгебра, только в движении: один неудачный пас способен разрушить всю многоходовую комбинацию, один неверный ход может поломать всю карьеру. Уравнение имени Романа Еременко зашло в тупик, а все — из-за грубейшей летней ошибки. «Забаненный» на 2 года за употребление наркотиков, хавбек все равно исправно получал зарплату в ЦСКА. С учетом традиционно скупой трансферной политики армейцев болельщики ждали возвращения Еременко с огромным нетерпением. Роман вернулся, сыграл пару матчей, после чего… сбежал, приняв предложение «Спартака».

Такие неоднозначные решения порой оправдывают себя, если на новом месте работы все складывается хорошо. Однако Роман сходу попал в атмосферу красно-белого осеннего хаоса, когда к «Спартаку» был применим девиз «Один против всех и все против одного!». Часть осени игрока преследовали травмы, так что раскрыться в подобной ситуации было просто невозможно.

Возможно, Еременко и не хотел попадать в околофутбольные передряги, но, по словам одного из журналистов, в осенних «баттлах» «Спартака» против Массимо Карреры он был одной из ключевых фигур в группе поддержки итальянского специалиста. Дело в том, что его агентом является Марко Трабукки — человек далеко не чужой для Карреры. И именно агент убедил Еременко перейти в «Спартак».

По слухам, Еременко отреагировал на увольнение Массимо не очень позитивно, а его агент и вовсе был в бешенстве. Трабукки и его подопечный могли подогревать заговор против главного оппонента Карреры — капитана клуба Дениса Глушакова. Какие именно методы они использовали против главаря «ОПГ Ромашка», можно только догадываться.

В битве с Каррерой, Трабукки и его клиентом Денис Глушаков одержал безоговорочную победу. Фото eurosport.ru



«Фратрия», Кононов, Глушаков, «ОПГ Ромашка»: «игра престолов»

В битве с Каррерой, Трабукки и его клиентом Глушаков одержал безоговорочную победу. Однако «слить» главный фан-клуб «красно-белых» «Фратрия», выставив его на трансфер, точно не получится. И вот здесь Денис сделал несколько очень хитрых ходов. Толпа болельщиков на прощании с Каррерой от души распевала про капитана матерные частушки — и тот, как бы желая что-то доказать, анонсировал свою встречу с фанатами. Но, переждав немного, эту историю замял и никакой встречи с болельщиками, конечно же, не провел.

Шаг второй — наладить отношения с новым тренером «Спартака» Олегом Кононовым. Здесь Глушаков преуспел, хотя немалое количество специалистов утверждает: Еременко на тренировках выглядел не просто не хуже Дениса, а даже сильнее. Тем не менее Кононов «отфутболивает» именно Романа. Причина, конечно же, не в спортивных показателях — новый тренер «Спартака» избавляется в первую очередь от «агента Трабукки». Ситуация окончательно выходит из-под контроля Трабукки, которому это совсем не нравится.

Путь в ЦСКА для Еременко закрыт, с «Динамо» — не срастается. Куда идти?

«Решение по Еременко стало для нас неожиданным и разочаровывающим. Сегодня сразу после медосмотра юрист «Спартака» сообщил Роману, что клуб решил разорвать контракт. Это, безусловно, очень странная история. Москвичи действовали в правовом поле, но время уведомления нас удивило. Решение принято явно не сегодня, зачем тогда просить парня проходить медосмотр?» — сказал Трабукки по горячим следам.

Ситуация окончательно выходит из-под контроля Трабукки, и ему это совсем не нравится. Фото footboom.com

Следа Трабукки в «Спартаке» больше не осталось. Казалось бы, время праздновать победу, но вторым темпом на Глушакова «накатывает» его бывшая жена. Позавчера появилась информация о том, что факт побоев, нанесенных ей мужем-капитаном, подтвержден экспертизой МВД. Кроме того, адвокаты Дарьи Глушаковой активно работают над тем, чтобы «пришить» ему уголовное дело по статье «мошенничество».

От таких проблем любому захочется спрятать голову в песок. Конфликт в «Спартаке» слегка заморожен, но ощущения, что кульминация пройдена, пока нет. Весной ожидаются новые битвы как внутри команды, так и на трибунах.

Еременко же, по слухам, рассматривал возможность перехода в московское «Динамо», но дальше разговоров тема пока не пошла. Возможность возвращения в ЦСКА для него абсолютно исключена. «На данный момент вход Еременко в ЦСКА закрыт. После того, что случилось, это практически исключено. Во-первых, мы прислушиваемся к мнению болельщиков. Если летом они готовы были его принять и поддерживать в каждой игре, потому что каждый может оступиться, то теперь… Огромный знак вопроса», — признал гендиректор ЦСКА Роман Бабаев.

Вместо Лиги Европы в «Витессе» — борьба за выживание в РПЛ. В чем логика Ананидзе?

Куда более серьезным был интерес «Динамо» к другим спартаковцам — Александру Самедову и Ивелину Попову. Самедов был одним из лидеров «Динамо» времен Кураньи и Воронина, но вернуть эти позиции в 34 года будет крайне проблематично. Так и не решившись на официальное предложение, «Динамо» уступило Самедова «Крыльям Советов». Еще трагичнее история с Поповым: тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов очень хотел видеть его в своей команде, да и сам болгарин был не против, но клуб оказался не готов потянуть трансфер футболиста. Теперь Ивелин поедет либо в «Ростов» к Валерию Карпину, либо в турецкий «Трабзонспор».

Из новичков в «Спартаке» пока только 21-летний защитник из Бразилии Айртон Лукас. Фото spartakworld.ru

За бортом нового «Спартака» остались и Артем Тимофеев с Жано Ананидзе. Грузинского плеймейкера с распростертыми объятиями ждал тренер «Витесса» Леонид Слуцкий. Самый обильный на голы чемпионат в Европе, свой наставник, уважение к грузинам в Арнеме еще со времен Гурама Кашии… Нет, Ананидзе все это оказалось не нужно. Вместо борьбы за место в ЛЕ он предпочел тихую жизнь в «Крыльях Советов».

Из новичков же в «Спартаке» пока только 21-летний правый защитник из Бразилии Айртон Лукас. Не сказать, что он является суперзвездой даже по меркам бразильского чемпионата. Воспитанник «Флуминенсе» всю карьеру провел в арендах в средних бразильских клубах, пока наконец не заиграл в этом сезоне. Приобретение Лукаса явно заточено на конкуренцию с Николаем Рассказовым, который в первой части сезона постоянно совершал позиционные ошибки.

Что «Спартак» ожидает весной

Кононову сейчас может позавидовать разве что мазохист. Зимой ему предстоит провести поистине титаническую трансферную работу, решить множество межличностных конфликтов в коллективе, поставить команде комбинационную игру и заложить необходимый физический фундамент. Но его политика уже понятна.

Зимой Олегу Кононову предстоит провести поистине титаническую работу. Фото spartak.com



Кононов на лихом коне решил омолодить состав и уже сейчас призывает новичков к бою. Кроме того, тренер четко дает понять: решают не «Фратрия» и не Трабукки, а только он! Но позиционировать себя главным — это только полдела. В волевых решениях желательно еще не допускать ошибок. При всем вышесказанном нельзя забывать, что главное в футболе — результат. Когда он был, болельщики «Спартака» не пели оскорбительные песни про Федуна и Глушакова. И если весной результата не будет, в «Спартаке» почти наверняка вспыхнет новая «гражданская война».